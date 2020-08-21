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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 14 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 14 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 19 серпня Київ і 14 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Та, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також м. Київ не готові до послаблення карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська

Київ і 14 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Тому треба всім припинити роботу?
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21.08.2020 13:32 Відповісти
Кількість областей поступово збільшується.
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21.08.2020 13:33 Відповісти
Зеленые сатанисты, хватит людям морочить голову выдуманным карантином. Это уже не смешно. Недостоверными тестами приписывают Ковид всем болеющим ОРВИ, бронхитами и пневмониями. Идиоты и лжецы. Сколько людей загубили закрыв больницы и не проводя плановые операции. Людоеды конченые.Геть из власти.
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Может хватит нести бред? Вы уже капитально надоели. Ни одна падла выступающая против карантина не согласилась в подтверждение своих слов пойти в отделение где лежат больные коронавирусом, НИ ОДНА! Хотите выступать против? Или покажите диплом инфекциониста или видео где вы идете в отделение и общаетесь с больными.
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21.08.2020 14:47 Відповісти
Всех неверующих волонтерами на недельку в инфекционные отделения, где в муках умирают больные.
Я не понимаю, почему это не показывают по всем каналам. Только голые цифры, в которые не верят. А цифры не накручивают, а наоборот уменьшают. Ситуация очень тревожна.
Не верите? Вперед! Волонтерами в инфекционки.
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21.08.2020 15:05 Відповісти
Да вы что! Они только со своих диванчиков умеют херню нести. А как заболеют, так сразу к врачам с воплями "спасите, помогите, вы же давали Гиппократу"
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21.08.2020 15:16 Відповісти
Кому я надоела пусть не читает мои комментарии. Я пишу не для слабоумных, а для тех кто может мыслить и анализировать. В моем большом городе от страшного коронавируса за полгода умерло 3 человека и то хроника, с тяжелыми заболеваниями и неизвестно от них умерли эти люди или от короны, которая не страшнее ОРВИ.
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21.08.2020 20:22 Відповісти
Ок. Ты пишешь для тех кто может думать и анализировать... Тогда предоставь информацию на которой основаны твои выводы, что бы мы смогли проанализировать ее и понять есть ли доля истины в твоих словах.
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21.08.2020 22:46 Відповісти
Навязчивая мысль постоянно в голове, а может с МОЗ что-то не так. ВОЗ подумывает о снятии карантина т.к. он не соответствует степени угрозы населению, а вот мировое падение экономик приведет к масштабному голоду на Земле.
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21.08.2020 13:50 Відповісти
 
 