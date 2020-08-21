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Київ і 14 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 19 серпня Київ і 14 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Та, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також м. Київ не готові до послаблення карантинних заходів.
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Я не понимаю, почему это не показывают по всем каналам. Только голые цифры, в которые не верят. А цифры не накручивают, а наоборот уменьшают. Ситуация очень тревожна.
Не верите? Вперед! Волонтерами в инфекционки.