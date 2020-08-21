РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков

Москва готова допомогти врегулюванню ситуації в Білорусі, якщо цього захоче Мінськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи готова Москва стати посередником у діалозі між опозицією і владою Білорусі .

На питання, як у Кремлі оцінюють те, що в Білорусі завели кримінальну справу за фактом створення Координаційної ради опозиції, він відповів: "Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші кримінальні справи в Білорусі".

"Це абсолютно суверенна справа Білорусі", - підкреслив Пєсков.

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