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Новини Революція в Білорусі
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РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков

РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков

Москва готова допомогти врегулюванню ситуації в Білорусі, якщо цього захоче Мінськ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи готова Москва стати посередником у діалозі між опозицією і владою Білорусі .

На питання, як у Кремлі оцінюють те, що в Білорусі завели кримінальну справу за фактом створення Координаційної ради опозиції, він відповів: "Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші кримінальні справи в Білорусі".

"Це абсолютно суверенна справа Білорусі", - підкреслив Пєсков.

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Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Пєсков (1605) росія (64846)


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Топ коментарі
+15
Кацапы, идите нах, а то пешком отправим всех в Рай, вместе с ****** во главе.
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21.08.2020 13:40
+11
РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1960
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21.08.2020 13:51
+10
Кацапи самі знають як всім допомогти!
РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков - Цензор.НЕТ 62
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21.08.2020 13:41
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Кацапы, идите нах, а то пешком отправим всех в Рай, вместе с ****** во главе.
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21.08.2020 13:40 Відповісти
Если Лукашенко поведет себя как Янукович, попросит помощь у кацапосатанистов, то он предаст страну, белорусов и там будет война и оккупация.
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21.08.2020 13:45 Відповісти
Он попросит, даже если он этого не заметит. Русских никто специально никуда не приглашает, они долго поводов не ждут. Думаю, дело решённое. Надеюсь, это будут их последние грабли.
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21.08.2020 16:01 Відповісти
РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1960
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21.08.2020 13:51 Відповісти
Ви вже врегулювали на Домбасі.
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Кацапи самі знають як всім допомогти!
РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков - Цензор.НЕТ 62
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Ну, от.
«Українська мета», або «Цілі визначені».
За роботу бандерівці !
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21.08.2020 13:45 Відповісти
Ну не самый плохой вариант.
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21.08.2020 13:53 Відповісти
Жители Алеппо(выжившие) знают какая "помощь" от Рашки.
(кто не спрятался - этонемы)
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Дыркин уже предлагает себя Лукашеску, в качестве помощи "добровольцами"..
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21.08.2020 13:42 Відповісти
Песков у тебя ус отклеился!!!
С тебя помошник не очень, вы Кадырова к батьке отправте и свиту его Там помошники что надо!!!!
А если серьезно - я очень рад что у Америки есть высокоточные бомбы!!!
Поругому с вами никак парни!!!! Удачи!!
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21.08.2020 13:43 Відповісти
О!
Шакали рвуться на допомогу вівцям !
Помогальники: Прідністров,я, Ічкерія, Грузія, Україна !
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21.08.2020 13:43 Відповісти
"- Не ждите торжественного ввода российских силовиков в Беларусь.
Они уже там.
После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:
- maskirovka (маскировка) и prosachivanie (просачивание).
По двести-триста человек в день.
В Беларуси не изобразишь «зелёных человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.
В Беларусь не введёшь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.
Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.
Они уже там."

https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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21.08.2020 13:45 Відповісти
Хтоб вам,тварям,помог?! Один раз и навсегда,шоб на месте параши была пустыня из пепла
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21.08.2020 13:49 Відповісти
Для начала пусть ***** сдохнет
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21.08.2020 14:48 Відповісти
если бы все 300 млн. кацапов по всему миру совершили суицид, то очень бы помогли всему мирозданию !
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21.08.2020 13:51 Відповісти
Та немає 300млн. , відсили 100млн. - решта генетично інші народи ,які проживають на росії.
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21.08.2020 14:09 Відповісти
на росии считается 146 млн. а вот по всему миру минимум в два раза больше .. кацапов очень много по европам и америкам разбежалось .. у нас только 12 млн. по состоянию 91го года ...
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21.08.2020 14:36 Відповісти
Помочь Омоном?чтоб братушки их прозрели что мордор не за народ
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21.08.2020 13:54 Відповісти
Тобто, воля народу не рахується ?
Москва вже поставила свого боярина..
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21.08.2020 13:55 Відповісти
Для помощи завезли два самолета Новичка.
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21.08.2020 13:58 Відповісти
та вводите уже! по самые помидоры! чтобы каждому белорусу до гланд достало!! чтобы они узнали, кто такие МышиБратья!!!!
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21.08.2020 14:16 Відповісти
Кто бы сомневался, новое-старое руководство конечно захочет помощи ху@ла
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Хочет!!! И очень хочет!!! Так хочет, шо аж готова всему миру задницу показать, повернувшись мордой к мокшанскому сапогу! Поц-и-мент готоффф!!! Вввводоите!!!
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21.08.2020 14:43 Відповісти
 
 