РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков
Москва готова допомогти врегулюванню ситуації в Білорусі, якщо цього захоче Мінськ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи готова Москва стати посередником у діалозі між опозицією і владою Білорусі .
На питання, як у Кремлі оцінюють те, що в Білорусі завели кримінальну справу за фактом створення Координаційної ради опозиції, він відповів: "Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші кримінальні справи в Білорусі".
"Це абсолютно суверенна справа Білорусі", - підкреслив Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Українська мета», або «Цілі визначені».
За роботу бандерівці !
(кто не спрятался - этонемы)
С тебя помошник не очень, вы Кадырова к батьке отправте и свиту его Там помошники что надо!!!!
А если серьезно - я очень рад что у Америки есть высокоточные бомбы!!!
Поругому с вами никак парни!!!! Удачи!!
Шакали рвуться на допомогу вівцям !
Помогальники: Прідністров,я, Ічкерія, Грузія, Україна !
Они уже там.
После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:
- maskirovka (маскировка) и prosachivanie (просачивание).
По двести-триста человек в день.
В Беларуси не изобразишь «зелёных человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.
В Беларусь не введёшь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.
Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.
Они уже там."
https://www.facebook.com/alexey.arestovich
Москва вже поставила свого боярина..