Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин

Різке погіршення самопочуття опозиціонера Олексія Навального могло бути викликано порушенням обміну речовин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, про це повідомив головлікар омської лікарні, де перебуває Навальний, Олександр Мураховський.

"На сьогодні у нас є робочі діагнози. Основний з них, до якого ми схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто, порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням рівня цукру в крові", - сказав Мураховський.

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Нагадаємо, раніше головний лікар повідомив, що, за даними на 8 ранку за місцевим часом (5 ранку за Києвом), стан Олексія Навального покращився, але "чіткої стабільності його стану" домогтися не вдалося.

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Вранці 21 серпня лікарі провели консиліум, у якому брали участь фахівці з Центру нейрохірургії імені академіка Бурденка і Національного медико-хірургічного центру імені Пирогова. Лікарі вважали передчасним перевозити Навального в іншу лікарню - соратники політика наполягають на його перевезенні на лікування до Німеччини.

"Необхідно домогтися повної стабілізації пацієнта, - сказав Мураховський. - Тільки в цьому випадку ми можемо говорити про те, що він може бути доставлений туди, куди хочуть родичі за погодженням з усіма структурами".

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Дружина політика Юлія Навальна вважає, що лікарі намагаються перешкодити виявити речовину, якою отруїли опозиціонера. За словами соратників Навального, представники транспортної поліції підтвердили, що в організмі опозиціонера знайшли речовину, небезпечну для оточення, але не розкрили її назву. Офіційно в поліції це не підтверджують, кажучи, що результати експертизи ще не готові.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.