УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини
6 204 73

Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин

Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин

Різке погіршення самопочуття опозиціонера Олексія Навального могло бути викликано порушенням обміну речовин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, про це повідомив головлікар омської лікарні, де перебуває Навальний, Олександр Мураховський.

"На сьогодні у нас є робочі діагнози. Основний з них, до якого ми схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто, порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням рівня цукру в крові", - сказав Мураховський.

Також дивіться: Головлікар омської лікарні про стан Навального: "У нас п'ять робочих діагнозів". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше головний лікар повідомив, що, за даними на 8 ранку за місцевим часом (5 ранку за Києвом), стан Олексія Навального покращився, але "чіткої стабільності його стану" домогтися не вдалося.

Читайте також: Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко

Вранці 21 серпня лікарі провели консиліум, у якому брали участь фахівці з Центру нейрохірургії імені академіка Бурденка і Національного медико-хірургічного центру імені Пирогова. Лікарі вважали передчасним перевозити Навального в іншу лікарню - соратники політика наполягають на його перевезенні на лікування до Німеччини.

"Необхідно домогтися повної стабілізації пацієнта, - сказав Мураховський. - Тільки в цьому випадку ми можемо говорити про те, що він може бути доставлений туди, куди хочуть родичі за погодженням з усіма структурами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов. ВIДЕО

Дружина політика Юлія Навальна вважає, що лікарі намагаються перешкодити виявити речовину, якою отруїли опозиціонера. За словами соратників Навального, представники транспортної поліції підтвердили, що в організмі опозиціонера знайшли речовину, небезпечну для оточення, але не розкрили її назву. Офіційно в поліції це не підтверджують, кажучи, що результати експертизи ще не готові.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

росія (64846) Навальний (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
ссут в глаза, кацапы схавают.
показати весь коментар
21.08.2020 13:49
+21
По этому он так кричал от боли в самолете? да ладно, обмен вещест))))
показати весь коментар
21.08.2020 13:50
+16
Идиоты, это не диагноз, а скрытие диагноза. Нарушение обмена веществ возможно при массе заболеваний.
показати весь коментар
21.08.2020 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ссут в глаза, кацапы схавают.
показати весь коментар
21.08.2020 13:49 Відповісти
У вити пчеловода тоже был похожий диагноз в 2004.
показати весь коментар
21.08.2020 13:49 Відповісти
Ющ жертва свого нарцисизму, нема чого було йти до косметологів, він не перший і не останній.
показати весь коментар
21.08.2020 14:07 Відповісти
Це ти жертва свого дурного батька. Нема чого було совати без презервативу. Захотілося дурну тьолку трахнути на шару, а в результаті - https://censor.net/user/173780. Втім, він не перший і не останній.
показати весь коментар
21.08.2020 14:25 Відповісти
Добавили в чай доз двадцать инсулина и он в гипокликемической коме.
показати весь коментар
21.08.2020 14:11 Відповісти
его тогда просто пчёлы покусали, много пчёл !
показати весь коментар
21.08.2020 14:22 Відповісти
Придурок?
показати весь коментар
21.08.2020 14:26 Відповісти
Идиоты, это не диагноз, а скрытие диагноза. Нарушение обмена веществ возможно при массе заболеваний.
показати весь коментар
21.08.2020 13:50 Відповісти
По этому он так кричал от боли в самолете? да ладно, обмен вещест))))
показати весь коментар
21.08.2020 13:50 Відповісти
голодный обморок что-ли? да, очень похоже...
показати весь коментар
21.08.2020 13:50 Відповісти
А порушення обміну речовин в результаті того, що їв бутерброд ковбасою догори.
показати весь коментар
21.08.2020 13:51 Відповісти
та навіть бутера ж тоді не з"їв...тільки чай..то мабуть пластиковий кухлик не тією рукою взяв))))
показати весь коментар
21.08.2020 13:54 Відповісти
...або кухлика тримала чиясь волохата рука, а інша волохата рука тримала голову Льоші.
показати весь коментар
21.08.2020 13:59 Відповісти
інша волохата рука туди шось... вкаламутила...
показати весь коментар
21.08.2020 14:29 Відповісти
чай нада пить с сахаром! не сладкий чай смертельно опасен для здоровья!
показати весь коментар
21.08.2020 14:25 Відповісти
я вас умоляю... в любом аэропорту рашки... шо с сахаром, шо без - уже опасно для здоровья (спросите... хоч у Навального) ... (дай Бог ему силы выкарабкаться)
показати весь коментар
21.08.2020 14:28 Відповісти
) именно чай - вообще опасен для жисти. даже в лондоне
показати весь коментар
21.08.2020 14:31 Відповісти
ой, не ломайте мне тут стереотипы! ))))) five o`clock...- уже не традиция? )))
показати весь коментар
21.08.2020 14:35 Відповісти
) смотря, шо в шо наливать. чай в молоко или молоко в чай. нарушение порядка, может и ведёт к возникновению в растворе изотопов полония.
показати весь коментар
21.08.2020 14:40 Відповісти
а...так это ж меняет фсё... )))
показати весь коментар
21.08.2020 14:48 Відповісти
Сало не повиколупував, знову наш слід.
показати весь коментар
21.08.2020 13:57 Відповісти
Тобто з Навальним працювали професіонали.
показати весь коментар
21.08.2020 13:51 Відповісти
А діагностували хворобу теж професіонали - у них, навіть, кабінети поряд.))
показати весь коментар
21.08.2020 13:53 Відповісти
Професіонали під дієвим керівництвом інших професіоналів дали оцінку роботі інших професіоналів :"організм жертви сам винен"
показати весь коментар
21.08.2020 13:59 Відповісти
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 57
показати весь коментар
21.08.2020 14:31 Відповісти
В нього інсулін підвищився ? І він в кому впав ?
Що за хрєнь......
показати весь коментар
21.08.2020 13:52 Відповісти
В общем, внезапное ухудшение здоровья
показати весь коментар
21.08.2020 13:52 Відповісти
удивительно что не ишемия или ковид 19
показати весь коментар
21.08.2020 13:52 Відповісти
охереть азиаты. ну хоть не дом со шпилем виноват
показати весь коментар
21.08.2020 13:53 Відповісти
все по накатанной, тянут время для выведения токсина из организма.
показати весь коментар
21.08.2020 13:53 Відповісти
Не там никакого токсина. Накапали в чай доз 20 инсулина и отправили в гипогликемическую кому.
показати весь коментар
21.08.2020 14:17 Відповісти
Точно. Сладкого переел:
Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ - Цензор.НЕТ 216
показати весь коментар
21.08.2020 13:54 Відповісти
Это он съел чего-то!
показати весь коментар
21.08.2020 13:54 Відповісти
Іншими словами - точний діагноз без розтину не можливий.
показати весь коментар
21.08.2020 13:54 Відповісти
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 319
показати весь коментар
21.08.2020 13:55 Відповісти
треба було добавити для правдоподібності -на великій висоті...
показати весь коментар
21.08.2020 13:56 Відповісти
любая естественная смерть это нарушение обмена веществ, то есть если написать что умер потому что не смог жить, смысл не поменяется.
показати весь коментар
21.08.2020 13:57 Відповісти
Так точно. Зокрема обмін речовин порушується при граничному стані між життям і смертю, наприклад, при глибокій комі. Тобто порушення обміну речовин - це дійсно діагноз, але це наслідок. А от причину вони не називають. Кацапи просто граються термінами. Діагноз - це стан хворого на момент обстеження. Так, порушення обміну речовин, все вірно, не підкопаєшся. Потрібен епікриз - судження про причини виникнення і розвитку цього самого стану, або хвороби.
показати весь коментар
21.08.2020 14:33 Відповісти
на єпикризе будет стоять "совсекретно", а с врачей потребуют подписку о неразглашении.
показати весь коментар
21.08.2020 14:43 Відповісти
Росссссійське слово "врач" як назва професії цього чувака підходить дуже влучно.
показати весь коментар
21.08.2020 13:58 Відповісти
в принципе то же что было у немцова... несколько пуль вещества немного поменяли ...
показати весь коментар
21.08.2020 13:58 Відповісти
Симулянт короче:😂
показати весь коментар
21.08.2020 13:59 Відповісти
Точно! И койку занимает чью-то. А ведь на ней мог лежать действительно человек, которому Помощь нужна. К примеру скажем, с инфарктом микарда, с вот такииим рубцом ....
показати весь коментар
21.08.2020 14:11 Відповісти
Ничего себе - "чайку попил" ....
показати весь коментар
21.08.2020 14:00 Відповісти
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 939
показати весь коментар
21.08.2020 14:32 Відповісти
Вон оно чего было.

Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 7320
показати весь коментар
21.08.2020 14:01 Відповісти
МИ ВСЕ СМЕРТНИ !!

Лозунг,що має висіти на багатьох державних інституціях раші...

в Поліції,Лікарнях,Їдальнях...
показати весь коментар
21.08.2020 14:01 Відповісти
СМИ: В Омск чартером прилетели врачи Шарите.
показати весь коментар
21.08.2020 14:01 Відповісти
хорошо хоть врачи не усыпили леху .
показати весь коментар
21.08.2020 14:01 Відповісти
Во сказку придумали, много в нее поверят?
показати весь коментар
21.08.2020 14:04 Відповісти
А з дозиметром до нього не підходили?
показати весь коментар
21.08.2020 14:04 Відповісти
Боятся близко подходить - защитные костюмы еще не подвезли....
показати весь коментар
21.08.2020 14:27 Відповісти
Чайок був знатний, в традиціях раші.
показати весь коментар
21.08.2020 14:04 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2020 14:07 Відповісти
Ну да, ну да. Гипогликемическая кома легко снимается введением глюкозы внутривенно. Врачи за двое суток не удосужились глюкозу вколоть Навальному?
Понятно, что врут. Диагноз у Навального совсем другой.
показати весь коментар
21.08.2020 14:08 Відповісти
А если ему накапали доз 30? Быстро выведете из гипогликемической комы?
показати весь коментар
21.08.2020 14:19 Відповісти
Инсулина доз 30
показати весь коментар
21.08.2020 14:19 Відповісти
Бред, ну допустим может стать плохо при резком нарушении обмена веществ, но как они тогда обьяснят крики доносящиеся с туалета самолета, никакой боли с таким диагнозом быть не может.
показати весь коментар
21.08.2020 14:08 Відповісти
Лекарю накануне позвонили из фсб и пообещали сделать ему такой же обмен веществ, если не будет нужный диагноз
показати весь коментар
21.08.2020 14:18 Відповісти
Всосал организм чего то не обмениваемого. Еще бы поведали чего. Интересно, какие там свежие гебнявые веяния.
показати весь коментар
21.08.2020 14:27 Відповісти
скажіть просто каріес, щоб ніхто не сумнівався.
показати весь коментар
21.08.2020 14:30 Відповісти
Аэропорт, буфет, чай ... Че пу ха... В самолёте крышка упала на "фаберже" и ... очнулся гипс.
показати весь коментар
21.08.2020 14:31 Відповісти
Цей нарцис ще й не таке вигадає, щоб привернути до себе увагу. Доречі, Матвій Ганапольський (якого я терпіти не можу) вчора видав, що бутербродний взагалі не вживає алкоголь, він же не українець. Виявляється, що це українці алкаши всі поголовно, а кацапи геть не п'ють. Хто цю кацапську сцуку тримає на Прямому зі своїм «Єхом України» яке асоціюється у мене виключно з «Єхо мАцкви». І не треба мені казати, шо це Порох його пригрів.
показати весь коментар
21.08.2020 14:38 Відповісти
кремль явился с повинной.
показати весь коментар
21.08.2020 15:05 Відповісти
Маты употребляю крайне редко. Но тут без них никак.
показати весь коментар
21.08.2020 16:03 Відповісти
Организм плохо полоний усваивал, вот обмен в-в и нарушился. Так что доктор правду сказал
показати весь коментар
21.08.2020 16:07 Відповісти
У него гипогликемический шок?
Дайте ему кусочек сахара!
показати весь коментар
21.08.2020 16:52 Відповісти
Главврач пойдёт на повышение. Такие нелюди ***** нужны.
показати весь коментар
21.08.2020 16:57 Відповісти
- Что случилось у Навального с обменом веществ?
- Он нарушился!
показати весь коментар
21.08.2020 17:19 Відповісти
 
 