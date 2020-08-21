Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони

Упродовж цього тижня окупанти одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у т. ч. із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Противник підвищив рівень інтенсивності заходів бойової підготовки підрозділів із максимальним залученням особового складу. Упродовж цього тижня окупанти одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у т. ч. із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

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