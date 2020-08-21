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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони

Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони

Упродовж цього тижня окупанти одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у т. ч. із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Противник підвищив рівень інтенсивності заходів бойової підготовки підрозділів із максимальним залученням особового складу. Упродовж цього тижня окупанти одночасно проводили ротні тактичні навчання, заняття з подолання водних перешкод у складі мотострілецьких підрозділів, стрільби танкових та артилерійських підрозділів, у т. ч. із залученням до корегування вогню безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

розвідка (3854) військові навчання (2774) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Готуються до миру.
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21.08.2020 13:59
+2
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7193
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21.08.2020 14:19
+1
Вестимо! Ибо цель кремля - Украина, а не огрызок Донбасса.
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21.08.2020 14:00
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Готуються до миру.
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21.08.2020 13:59 Відповісти
любое перемирие рано или очень рано заканчивается, но зебил не в курсе
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21.08.2020 14:01 Відповісти
Вестимо! Ибо цель кремля - Украина, а не огрызок Донбасса.
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21.08.2020 14:00 Відповісти
когда у кацапов начнется бунт, все эти вооруженные банды направятся к себе домой в паРашку, грабить и убивать.
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21.08.2020 14:02 Відповісти
эээ нееет, там им будет страшно. Это здесь можно стрелять в украинцев, не получив пули в ответ. А там могут убить. Там - такие же рускее дегенераты, деграданты и вырожденцы, что и они сами...
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21.08.2020 14:23 Відповісти
как это не получив пули в ответ?, регулярно дохнут, кредит оплачивается.
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21.08.2020 14:27 Відповісти
дохли, оплачивали... но вот пришел еврейский маг и заглянул ********** в глаз. И что же он там увидел? Неизвестно... но в его голове настал мир как антоним войны. Тогда он приказал сдать позиции и не стрелять в ответ на "провокации" "той стороны"...
А так да, дохла падаль руская, добавляя работы женщинам в руских селеньях, известных как конеостонавливалки и пожарные...
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21.08.2020 16:30 Відповісти
**** делать, если мудрый нарид так выбрал, придется какое-то время играть в эту куйню.
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21.08.2020 16:40 Відповісти
готовятся уходить.
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21.08.2020 14:15 Відповісти
Потом сделают лаптеногие с сепарами внезапную ( ведь разведка запрещена ) атаку по всему фронту и погонят подточенную изнутри говнокомандующим ВСУ за Днепр.
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21.08.2020 14:17 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7193
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21.08.2020 14:19 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 10Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 4967
- Мира хачю! Падлай буду
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21.08.2020 14:20 Відповісти
Ви там визначтесь, з нами воюють алкаши і нарки, чи?
А як алкаши і нарки можуть нарощувати боєготовність?)
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21.08.2020 14:24 Відповісти
так звідки ви дізнались , розвідка ж заборонена ? чи просто відосик від Міноборони ?
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21.08.2020 14:25 Відповісти
Им не сказали, то нельзя не только постреливать, но и подглядывать?
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21.08.2020 14:30 Відповісти
Продолжают готовятся к Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8434Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8434" режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня" .
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21.08.2020 16:09 Відповісти
 
 