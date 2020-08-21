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Новини Революція в Білорусі
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"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють", - Лукашенко розповів, хто підготував "цю заворушку" для Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський" висловився про ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі, а також про роль у цих процесах країн Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей Балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - сказав Лукашенко.

"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково", - наголосив він.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) протест (2394)


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Топ коментарі
+26
"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 2157
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21.08.2020 14:04
+21
Вибори сфальсифікували і насрали в штані Лу теж вони?
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21.08.2020 14:03
+19
Лука, "американці" - це вже "вчорашній день"... Пора вже марсіан приплітать...
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21.08.2020 14:03
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"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 7295
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21.08.2020 14:01 Відповісти
"Во всём виноват Порошенко Госдеп США!" , заявил лукашенко ...
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21.08.2020 14:04 Відповісти
Как и у рашки им всегда госдеп в штаны срет!
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21.08.2020 14:06 Відповісти
"Создан специальный центр под Варшавой"...

с этими... неграми! на танках и с апельсинками - вымоченными в ковид-19))
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21.08.2020 14:06 Відповісти
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21.08.2020 14:02 Відповісти
Вибори сфальсифікували і насрали в штані Лу теж вони?
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21.08.2020 14:03 Відповісти
Лука, "американці" - це вже "вчорашній день"... Пора вже марсіан приплітать...
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21.08.2020 14:03 Відповісти
"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 2157
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21.08.2020 14:04 Відповісти
Все понятно, больше танкеров с нефтью из США не будет.
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21.08.2020 14:04 Відповісти
Сдохни, упырь! Сдохни, ******!!"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 6123
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21.08.2020 14:04 Відповісти
хочуть всю бульбу забрати
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21.08.2020 14:05 Відповісти
🤣🤣🤣
Бульбу останнім часом *********** купує в Украіні !
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21.08.2020 14:11 Відповісти
Ну конечно,это американцы 80% голосов нарисовали с неба за диктатора, без сомнений
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21.08.2020 14:06 Відповісти
Да, Бацка, это все солдаты НАТО виноваты. Бяларусь это последний оплот кацапов на западной границе. И если Бяларусь ляжет под Васшингтонский обком, то на границе параши будут негры распинающие руских мальчиков в трусиках и крылатые ракеты нацеленные на мацкву.
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21.08.2020 14:07 Відповісти
Лука - ты уже 26 лет сидишь пока не всрался. А теперь с путиным да акробата песни поете!!!
Или убивай и бей - а лапшу твою уже никто не ест!!! Чемодан вокзал ....
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21.08.2020 14:08 Відповісти
И Украина вела переговоры в Минске о мире!!!! Бред!!!! Просто бред!
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21.08.2020 14:09 Відповісти
Боже! Суди этого террориста захватившего власть в Беларуси с помощью насилия...
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21.08.2020 14:10 Відповісти
МИНСК, 20 авг - Sputnik. Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в форте Брегансон.
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21.08.2020 14:11 Відповісти
15000 загиблих.
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21.08.2020 14:16 Відповісти
Кацапы в Крыму и на Донбассе ...
Тут могут просто перейти через Беларусь и остановиться возле Польши. (боятся).
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21.08.2020 14:17 Відповісти
Ну,вот Лука и маневрирует.Ни РФ,ни Запад не хотят видеть Беларусь абсолютным сателлитом одной из сторон,а это значит-что белмайдан провалится.Вернее-уже провалился,количество протестующих уменьшилось в десятки раз,развести на забастовки госпредприятия не удалось.
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21.08.2020 14:24 Відповісти
У вас зауральцев вечно все не так, всё провалилось и не удалось, ты кого здесь убеждаешь? Украинцев?
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21.08.2020 14:59 Відповісти
С чего ты взял,что у нас все провалилось?Уровень жизни в РБ выше украинского в полтора раза,хотя Украина богаче Беларуси по ресурсам раз в 10.
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21.08.2020 15:04 Відповісти
Это тебе кто наплёл, высокий ты наш ?
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21.08.2020 15:12 Відповісти
Зауралец, ты то под Беларуса не коси, мордва
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21.08.2020 15:26 Відповісти
От тут я ржал.
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21.08.2020 21:33 Відповісти
так вони давно там (військові бази, союзна держава, спільне військо у рамках ОДКБ)
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21.08.2020 14:28 Відповісти
Припi.джаны
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21.08.2020 14:12 Відповісти
При поддержке 81% никакие спецслужбы таких протестов организовать не смогут.
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21.08.2020 14:13 Відповісти
Неверные сведения у Лукашенко от разведки. Это не США направляет, а Берег Слоновой Кости. И никак иначе. Холодильники им белорусские нужны. Вот и "замутили".
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21.08.2020 14:13 Відповісти
Який же цей Лукашенко недалекий, просто жах.
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21.08.2020 14:17 Відповісти
Нет,это прочуханная нерпа,готовая свою задницу на три!! стула усадить.
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Даёшь рептилоидов!
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21.08.2020 14:19 Відповісти
Вообще то Обамыч еще это планировал
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21.08.2020 14:20 Відповісти
Хрєн там Хусейнович! Ще Трумен з Ейзенхауером.
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21.08.2020 17:17 Відповісти
як то кажуть - не по днях а по хвилинах, це як скажена тварина і зупинити можна лишень в один спосіб.
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21.08.2020 14:20 Відповісти
"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють", - Лукашенко розповів, хто підготував "цю заворушку" для Білорусі - Цензор.НЕТ 3379
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21.08.2020 14:22 Відповісти
А-а-а, зрозуміло: це Госдеп стріляв по мітингувальникам, бив їх кийками та знущався у відділках. А виглядало так, начебто це все робив лукашенка
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21.08.2020 14:26 Відповісти
Так это из-за этих происков менты в Беларуси лупасят со всей дури дубинками несогласных с тем, что диктатура Луки - это рай земной?
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21.08.2020 14:30 Відповісти
Я не розкрию великий секрет ,коли скажу , що ЗАВАРУШКУ 26 років готовив один таракан,який до влади прийшов з допомоги КГБ.
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21.08.2020 14:30 Відповісти
Он прекрасно понимает, что его опустили кацапы и теперь, чтоб хоть как-то удержатся у власти он вынужден лизать им жопу, неся давно уже всем приевшийся, ватный бред.
https://isans.org/articles/gibridnaya-intervencziya.html
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Оце сказав! Як в калюжу перднув))))
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21.08.2020 14:36 Відповісти
Бреше вусатий, американці тут не задіяні. Це Євросовок вирішив згодувати Білорусь путіну (одна із версій).
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Маячня тупого колгоспного совка.
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21.08.2020 14:40 Відповісти
Гнида, специально ездит по всем заводам, людей зомбирует
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21.08.2020 14:44 Відповісти
У этого ватного долб"""а колхоз головного мозга.
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21.08.2020 14:45 Відповісти
Бульбенфюрер нажрался крови и его прёт
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21.08.2020 15:10 Відповісти
Лука про колорадских жуков забув.Разработка НИИ Штата Колорадо для подрыва урожайности бульбы
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Що він курить?
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21.08.2020 16:28 Відповісти
Дуже нагадує виступи замполітів в СА при Совку перед солдатами в лєнінськой кімнаті. Дивно, що бульб*яний диктатор про НАТО не згадав.
Згадався один совковий фільм, в якому червоний комісар виступав перед красноармійцями: "Подлая гідра мпаралізма, брацаєт своим ржавим оружієм коло нашіх граніц! Нє пазволім!!!" І так далі.
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21.08.2020 17:15 Відповісти
 
 