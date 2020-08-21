"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють", - Лукашенко розповів, хто підготував "цю заворушку" для Білорусі
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський" висловився про ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі, а також про роль у цих процесах країн Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
"Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей Балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - сказав Лукашенко.
"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково", - наголосив він.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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ПорошенкоГосдеп США!" , заявил лукашенко ...
с этими... неграми! на танках и с апельсинками - вымоченными в ковид-19))
Бульбу останнім часом *********** купує в Украіні !
Или убивай и бей - а лапшу твою уже никто не ест!!! Чемодан вокзал ....
Читать дальше: https://sputnik.by/politics/20200820/1045516115/Makron-Evrosoyuz-ne-khotel-by-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-v-Belarusi.html https://sputnik.by/politics/20200820/1045516115/Makron-Evrosoyuz-ne-khotel-by-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-v-Belarusi.html Шо ж не так с,,украинским сценарием,,?)
Тут могут просто перейти через Беларусь и остановиться возле Польши. (боятся).
https://isans.org/articles/gibridnaya-intervencziya.html
Згадався один совковий фільм, в якому червоний комісар виступав перед красноармійцями: "Подлая гідра мпаралізма, брацаєт своим ржавим оружієм коло нашіх граніц! Нє пазволім!!!" І так далі.