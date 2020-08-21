УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9931 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 991 9

У 14 містах і районах України встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У 14 містах і районах України встановлено

14 районів і міст України опинилися в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, 75 - у "помаранчевій" і 106 - у "жовтій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, раз на тиждень відбувається засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановлюються рівні епідемічної небезпеки. Засідання проводиться в четвер увечері, а ухвалені рішення запроваджуються з 00:00 години понеділка.

До "червоної" зони віднесено місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Глава МОЗ також нагадав, що третій показник, за яким визначається рівень епідемічної небезпеки, - це заповненість ліжок у лікарнях, визначених для прийому хворих на COVID-19. Через цей показник, зокрема, Львівська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 14 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а комментаторов-борцев с карантином поубавилось, неужели уверовали? лучше поздно, чем никогда.
показати весь коментар
21.08.2020 14:19 Відповісти
Еще не успели набежать. Это ведь люди с низкой социальной ответственностью, они были и будут всегда.
показати весь коментар
21.08.2020 14:41 Відповісти
Соціально активні і відповідальні, а розкажіть будь ласка, яким чином впливає розмальовка мапи країни на рівень захворювання і боротьбу з епідемією? Можливо після того, як якесь місто позначать червоним кольором в ньому в лікарнях з'являться захисні костюми для медиків? Чи може виділять безкоштовні тести? Чи апарати ШВЛ?
показати весь коментар
21.08.2020 14:55 Відповісти
Когда существовала противоэпидемиологическая служба, то только больных определяли на карантин, а не всех подряд. Кстати
показати весь коментар
21.08.2020 14:30 Відповісти
После бессимптомной кори в рашкинском протоколе я уже ничему не удивлюсь. А у нас уже все - под копирку от рашки. Любого можно взять и закрыть
показати весь коментар
21.08.2020 14:40 Відповісти
Так уже вся страна больная. Причем из-за тех уродов, которіе всех заражали. Кстати
показати весь коментар
21.08.2020 14:41 Відповісти
Вы почитайте пожалуйста протоколы эпидемологические, учебники, историю в конце-концов. Всегда при вспышках эпидемий закрывали целые города! Вспомните хотя бы Одессу с вспышкой холеры.
показати весь коментар
21.08.2020 14:43 Відповісти
Ага, от пригадалося як люди то "любили" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(1830)
показати весь коментар
21.08.2020 15:51 Відповісти
Минздрав. ИНФОГРАФИКА (c)

И где?
показати весь коментар
21.08.2020 14:42 Відповісти
 
 