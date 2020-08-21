У 14 містах і районах України встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

14 районів і міст України опинилися в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, 75 - у "помаранчевій" і 106 - у "жовтій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, раз на тиждень відбувається засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановлюються рівні епідемічної небезпеки. Засідання проводиться в четвер увечері, а ухвалені рішення запроваджуються з 00:00 години понеділка.

До "червоної" зони віднесено місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Глава МОЗ також нагадав, що третій показник, за яким визначається рівень епідемічної небезпеки, - це заповненість ліжок у лікарнях, визначених для прийому хворих на COVID-19. Через цей показник, зокрема, Львівська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

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