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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на 4 станціях і змінила маршрут прямування деяких поїздів. ПЕРЕЛІК

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня закрито продаж квитків. Поїздам, що прямували з Чернівців, змінено маршрут прямування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів. Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів — Чернівці,

№136/135 Чернівці — Одеса,

№7/8 Київ — Чернівці,

№117/118 Київ — Чернівці,

№98/97 Ковель — Київ,

№46/45 Ужгород — Лисичанськ,

№88/87 Ковель — Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв — Рівне,

№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

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Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),

№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),

№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),

№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

В "Укрзалізниці" зазначили, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6811) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Як же вони вже дістали ці ідіоти!!!
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21.08.2020 14:28
+3
Дурдом, ну підвезуть чернівчан в Снятин, 35 км, ковідка загубиться по дорозі?
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21.08.2020 14:22
+2
Во ЗЕбилы! А если я маршуткой доеду или такси до Снятына. А выздоровею от Ковид? Необходимо просто на вокзалах и других местах делать экспресс лаборатории на ковид. В чем проблема? А вспомнил деньги на борьбу с ковид съели мыши!
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21.08.2020 14:23
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Дурдом, ну підвезуть чернівчан в Снятин, 35 км, ковідка загубиться по дорозі?
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21.08.2020 14:22 Відповісти
Во ЗЕбилы! А если я маршуткой доеду или такси до Снятына. А выздоровею от Ковид? Необходимо просто на вокзалах и других местах делать экспресс лаборатории на ковид. В чем проблема? А вспомнил деньги на борьбу с ковид съели мыши!
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21.08.2020 14:23 Відповісти
Так маршрутки теж знімають, тепер буде до Снятина 400 грн за таксі і 250 за потяг.
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21.08.2020 14:28 Відповісти
Цена ни на что не повлияет. Если мне надо поехать ну там отдохнуть то лишние 1000 грн не остановять. Пасажиропоток это если и уменьшит то на несколько процентов. Вот только дебилизм Зелёной власти зашкаливает!
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21.08.2020 14:30 Відповісти
Ну як сказати, Снятин маленьке містечко і при приході потяга з Одеси, там просто не вистачить таксі.
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21.08.2020 14:31 Відповісти
Я думаю бомбилы подтянутся!
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Если ты говоришь что 400 грн около 30 километров то нарубить капусты жилающих будет дохрена!
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Ну така такса тут, десь 350-400, залежить з якого района міста будуть їхати.
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Так чернівецький "таксопарк" припишется у Снятині...
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Ну це для зустрічі, а для підвозу? до того ж Чернівці - Київ запускають з Новоселиці, це в протилежний бік, ото весілля зробили для таксі.
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21.08.2020 14:41 Відповісти
Головоломка для людей.
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21.08.2020 14:25 Відповісти
Як же вони вже дістали ці ідіоти!!!
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21.08.2020 14:28 Відповісти
 
 