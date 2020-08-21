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Новини День Незалежності
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Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП

Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною 24 серпня візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській і Софійській площах столиці з нагоди Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України", - повідомили в ОП.

Планується, що на Михайлівській площі Президент з дружиною приєднаються до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день"

На Софійській площі глава держави виступить із промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23642) Київ (19400) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+26
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 9931
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21.08.2020 14:40
+18
Тим часом двадцятисантиметрові підбори ***** вже не модно!
Тепер в тренді- ставити презедента на стільчик! Як хлоп'я!
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 1872
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21.08.2020 14:34
+17
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 9772

...
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21.08.2020 14:39
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*****, знову Київ будуть перекривати
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21.08.2020 14:24 Відповісти
еще бы - у них слишком большие велосипеды, что личные, что в кортеже
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21.08.2020 14:29 Відповісти
Хер им в зад а не перекрытие. Хай осел делает видосики.
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21.08.2020 15:03 Відповісти
нажаль перекриють, і це викликає певні труднощі для тих, хто їде на Марш з інших міст на автобусах або автівками.
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21.08.2020 15:09 Відповісти
точно с женой?
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21.08.2020 14:26 Відповісти
с гражданской...
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21.08.2020 14:28 Відповісти
А может, с третьей леди?
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Опять этот День Независимости праздновать, ну скока ж можна
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 3382
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21.08.2020 14:46 Відповісти
кавид Ленку не пощадил
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21.08.2020 14:48 Відповісти
А Мендель где будет стоять? Они там не подерутся из-за Вовочки?
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21.08.2020 16:31 Відповісти
таксидермисты стараются)
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21.08.2020 14:36 Відповісти
Ой ***** ліл! Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 7602
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21.08.2020 14:41 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 6410
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21.08.2020 15:04 Відповісти
Я думав він уже вівчарку Конні собі завів...
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21.08.2020 14:28 Відповісти
С тем, чем бьёт по клавишам, не уверен...
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21.08.2020 14:41 Відповісти
Буде про олів'є з шпротами під пам'тником какая разніца кому втирати?
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21.08.2020 14:28 Відповісти
Може нехай не приходить? Нахіба йому це свято треба? Та й проплаченої порохоботні буде кілька десятків тисяч по 200 грн/год.
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21.08.2020 14:32 Відповісти
точно, не стоит ослику портить такой праздник, тем более он к нему не имеет абсолютно никакого отношения.
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21.08.2020 14:34 Відповісти
торжествах по случаю Дня Независимости/ Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, С.Шефир/ тем более что /Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев./ С ними согласен /Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга".
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 2167
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21.08.2020 14:33 Відповісти
Спасибо, Саныч! Страна ждала твоего решения будет ли президент Украины принимать участие в торжествах посвящённых дню независииости Украины. Не подвёл, браво👏
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Сподіваюся, це був сарказм.
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21.08.2020 14:42 Відповісти
😉
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21.08.2020 15:01 Відповісти
Ооооо! Шаурму значит будут продавать на каждом углу. И фонтаны!!!! Фонтаны!!!!
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Тим часом двадцятисантиметрові підбори ***** вже не модно!
Тепер в тренді- ставити презедента на стільчик! Як хлоп'я!
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 1872
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21.08.2020 14:34 Відповісти
или женщины - карлицы
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21.08.2020 14:37 Відповісти
Або стоять у спеціальних ямах Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 2749
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21.08.2020 14:40 Відповісти
і на колінях)
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21.08.2020 14:41 Відповісти
Такого персонажа, як Прокруст, згадувати не будемо
(бо зовсім чорнуха виходить)
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21.08.2020 14:43 Відповісти
Стала кроватка внуку мала-
Вжикнула ночью бензопила.
Утром хохочет старенький дед-
;Видишь, мой внучек, проблем больше нет!;
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21.08.2020 14:46 Відповісти
ви правильно зрозуміли брутальну концепцію )))))

А ще згадав совкову оперну версію "Повесть о настоящем человеке"... свого часу про неї ще розповідав зі сцени один згодом покійний сатирик і "филолух-любитель". Не полінився тоді, знайшов цей шедевр (аудіоріп з платівки) на сайті якихось ностальгуючих совкодрочерів. За своїм звичаєм Задом-Орущий-Новости конкретно прибрехав, арії ведмедя "что-то мертвечинкой запахло" там не було... Але хор медсестер - "Отрежем, отрежем Мересьеву ноги!" - це дійсно було. І ще багато такого, що без почуття чорного гумору краще не слухати.
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21.08.2020 15:08 Відповісти
У женщин на фото расположен ниже. Такие формы и карлицы. Карлища! И коня... и в избу...
Бабы даа!
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21.08.2020 15:34 Відповісти
вава подрос или пидрос?)
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21.08.2020 14:38 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 9772

...
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 9931
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21.08.2020 14:40 Відповісти
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21.08.2020 14:41 Відповісти
тьотки сфотались на свою голову)
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21.08.2020 14:42 Відповісти
держат его под руки шоб не грохнулся с табуретки?
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21.08.2020 14:44 Відповісти
та не только ))) еще и от пули снайпера прикрыли (он видите на заднем плане, даже окна кирпичами заложили, чтоб никто чужой, с плохими словами..... не подглядывал...))))))
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21.08.2020 14:51 Відповісти
Новое - забытое старое!
сралин тоже на табуретке снимался на всех фото! PS: Может ещё на руках своих ублюдков сидел! Не знаю, кто иэтой тройки: картавый, сралин или ***** (надеюсь янелох не войдёт), был выше? лень in (сам себя назвал так) по БСЭ -155 см. !
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Рояль буде?
(і ота дригалка-реперша)
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 9855

...
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21.08.2020 14:41 Відповісти
Жалко вас ,порохоботы. Больше года в жесткой депрессии. Попробуйте суицид.
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21.08.2020 14:34 Відповісти
с какой радости? у нас все ок.
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21.08.2020 14:37 Відповісти
Депресії? Та вже більше року Бубочка із слугами постйно підкидають тлусті матеріали для жорсткого сарказму, сатири і стьобу. Яка тут в дідька депресія?
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21.08.2020 14:38 Відповісти
То ли дело зебилы Причмокнул концом епохи бедности и доволен
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21.08.2020 14:40 Відповісти
1. Кто такие "порохоботы"?
2. Призыв к самоубийству людей, плюс разделение на касты - это грех и минимум статья криминального кодекса.
3. Как касается ваш опус темы статьи ?
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21.08.2020 14:40 Відповісти
..тут что то Ивановых развелось дохрена!! Куда не сунься..одни Ивановы... то Юрики..то Серёжики.... Ну то ..что вы все в основном ваньки кацапсинские...тут без сомнения...Ну хоть другие кликухи придумывайте. А то что ни Иванов (Іванов)...то реальный идиот!!)))
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21.08.2020 14:42 Відповісти
Є принаймні один нормальний дописувач на прізвище Іванов. Але бавовни з такими ніками дійсно більше.
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21.08.2020 14:45 Відповісти
Моя версия такая: - чиих холоп будешь?! - , - иванов - =) Жарт!
А вообще я считаю что Снежная нигерия это не необитаемая земля! Там люди есть среди кацапов, их всячески уничтожают свинособаки, но немного осталось людей...
Трудно, но надо отличать лишнехромосома от человека - волею судьбы рождённого на нигерии...
К сожалению и в Украине рождаются кацапы, примеров увы куча, начиная с холопа крвчука...
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21.08.2020 15:54 Відповісти
.. ну не я и не Вы сделали национальным героем рассеи Ваньку-дурака! Ну разве не символично!? А повадки народа трудно скрывать, тем более ..как национального героя! И что делать? Выискивать среди их порядочных , или сочувствовать им, что родились в Северной Нигерии? А за рождённых в Украине кацапсин....Тут нечего сказать. Это значительно хуже ....(((
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21.08.2020 16:10 Відповісти
кацап, ты себя пожалей, без сна и отдыха все по украинским сайтам трешся, ну ничего, скоро и у вас веселье начнется, мыльте сраки.
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21.08.2020 14:43 Відповісти
А тебе, себя не жаль? Скучно самому пробовать? Если удастся суицид, то даже прегоженских 12 ru.бл##ей тебе не понадобятся, а если не удастся, то подвалы гостинец ждут тебя =)
PS: ***** уговаривай, таки лучший выход для вас обоих, хотя оно (моржовая ...), ссыкливое чекистская *****! Удачи!!!
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21.08.2020 16:42 Відповісти
С облегчением .
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22.08.2020 09:44 Відповісти
Может ещё на майдане, героя мертверчуку и портянке вручит?
Да и без этого, праздник испорчен одним присутствием тойстороны...
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Зассить гидота до людей вийти...блазень..
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21.08.2020 14:38 Відповісти
а може те, що в минулому році посоромився, у цьому ..збацає....
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 4101

...
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21.08.2020 14:44 Відповісти
https://youtu.be/P5KE859_6Jw Минулого року Бубочку добряче потролили - ці піаніно якось з натяком...
(а потім вискочила сосна Аліна Паш)
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21.08.2020 14:49 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП - Цензор.НЕТ 4464

....
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21.08.2020 14:58 Відповісти
вы бы видели как она репетировала
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21.08.2020 15:43 Відповісти
В 4:00, с полком охраны, не зассыт =)
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21.08.2020 14:48 Відповісти
оно там нужно?
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21.08.2020 14:43 Відповісти
ВЫ-БО-РЫ !!!
А так, янелоху тоже не нужно, на выгребную яму-404 не пущяють...
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21.08.2020 15:03 Відповісти
А на инаугурацию таракана, он поедет?
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21.08.2020 14:43 Відповісти
Опять "вмазанным" будет речь толкать?
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21.08.2020 14:49 Відповісти
Ну, если сам Ссаныч будет, то я спокоен. А народ в колонне будет в колготах или без?
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21.08.2020 14:50 Відповісти
Либо брехня, либо будут одни мусора,
Клован , иначе , будет оплёван и освистан
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21.08.2020 14:57 Відповісти
От гнида, испортит праздник.
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21.08.2020 15:08 Відповісти
это ж всю площадь оцепят,а она и так не большая
чего оно прётся туда?
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21.08.2020 16:26 Відповісти
А я вот встречу Осла и попрошу сыграть пуем на раяли Гимн Украины. И посмотрим. хто проигнорирует. панимашь.
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21.08.2020 15:09 Відповісти
Сочувствую жене янелоха: "сыграть пуем на раяли..."... =(
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21.08.2020 15:22 Відповісти
а должен в КПЗ сидеть за гос измену
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21.08.2020 15:16 Відповісти
зе совсем не понимает значения слов независимость,суверенитет,а праздновать собирается
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21.08.2020 15:21 Відповісти
То всё чепуха, некоторые и шнурки, не умеют завязывать... Главное, что он - янелох!!!
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21.08.2020 15:26 Відповісти
надеюсь, что толпа его там затопчет ...
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Это ж придется почти весь центр оцеплять и народ разгонять.
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21.08.2020 15:50 Відповісти
Лучше бы дома посидел, не позорился с речью "про ту строну".
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21.08.2020 15:52 Відповісти
В 2020 празднуем со слезами на глазах Незалежність України, когда на Банковой сидят слабо-понимающий президент-марионетка, Ермак - агент ФСБ "Козырь", Демченко - агент ФСБ. А в ВРУ - враги Украины Медведчук и ОПЗЖ. Прокуратурой управляет Портнов. Беня обирает Украину до нитки.
А нашу Армию вовсю пытаются поставить на колени перед врагом.
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21.08.2020 16:28 Відповісти
"Зеленский примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости на Михайловской и Софийской площадях в Киеве..."

Чому не в Дидиркалах?
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21.08.2020 20:57 Відповісти
 
 