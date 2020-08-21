Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною 24 серпня візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській і Софійській площах столиці з нагоди Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України", - повідомили в ОП.

Планується, що на Михайлівській площі Президент з дружиною приєднаються до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України.

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На Софійській площі глава держави виступить із промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.