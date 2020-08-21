Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин

Лікуюча лікарка російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації в омській лікарні, не довіряє вердикту місцевих медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лікарка Навального Анастасія Васильєва написала в Twitter.

"Порушення обміну речовин може бути при величезній кількості захворювань. Це стан, а не діагноз. Ну, і падіння цукру не діагноз. До речі, вчора цукор був нормальним", - повідомила Васильєва.

За її словами, "знову тримають нас за ідіотів: кажуть розумні загальні слова, а причину коми і діагноз встановити не в змозі".

Вона наполягає на своїй думці, що Навального отруїли. "Це отруєння, на тлі якого розвинулося важке порушення обміну речовин. Підла підміна понять", - заявила Васильєва.

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Вона також висловила подив у зв'язку з забороною транспортування опозиціонера при озвученому діагнозі.

"Якщо діагноз всього лише "порушення обміну речовин", то чому не відпускають Олексія в Берлін? А тому, що вичікують 3 дні, щоб не залишилося слідів отрути в організмі, і в Європі вже неможливо було б встановити цю токсичну речовину", - вважає Васильєва.

Як повідомлялося, головний лікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.