Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин
Лікуюча лікарка російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації в омській лікарні, не довіряє вердикту місцевих медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лікарка Навального Анастасія Васильєва написала в Twitter.
"Порушення обміну речовин може бути при величезній кількості захворювань. Це стан, а не діагноз. Ну, і падіння цукру не діагноз. До речі, вчора цукор був нормальним", - повідомила Васильєва.
За її словами, "знову тримають нас за ідіотів: кажуть розумні загальні слова, а причину коми і діагноз встановити не в змозі".
Вона наполягає на своїй думці, що Навального отруїли. "Це отруєння, на тлі якого розвинулося важке порушення обміну речовин. Підла підміна понять", - заявила Васильєва.
Вона також висловила подив у зв'язку з забороною транспортування опозиціонера при озвученому діагнозі.
"Якщо діагноз всього лише "порушення обміну речовин", то чому не відпускають Олексія в Берлін? А тому, що вичікують 3 дні, щоб не залишилося слідів отрути в організмі, і в Європі вже неможливо було б встановити цю токсичну речовину", - вважає Васильєва.
Як повідомлялося, головний лікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
там хоть профи, хоть гении - а наследники ЧК и КГБ знают своё дело...
И Сахарный Диабет N2 - нарушение метаболизма. Но выводится из комы как гипер- , так и гипоглицемия.
И в кому не идут без предшествующиего заболевания. Потому присоединяюсь - омский глав. мутит.
Не имеет права не отдавать жене пациента Уже бы прилетел в Берлин!
В принципе, такой порядок очень выгоден порядочным молодым женам старых олигархов, которым врачи обязаны их выдавать по первому требованию, так путь к наследству становится самым коротким.
И вообще вы меряете мерками демократических стран! А речь идёт о засраше с её тоталитаризмом.
Относишь в музей редкостей и раритетов что ли ?