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Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин

Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин

Лікуюча лікарка російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації в омській лікарні, не довіряє вердикту місцевих медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лікарка Навального Анастасія Васильєва написала в Twitter.

"Порушення обміну речовин може бути при величезній кількості захворювань. Це стан, а не діагноз. Ну, і падіння цукру не діагноз. До речі, вчора цукор був нормальним", - повідомила Васильєва.

За її словами, "знову тримають нас за ідіотів: кажуть розумні загальні слова, а причину коми і діагноз встановити не в змозі".

Вона наполягає на своїй думці, що Навального отруїли. "Це отруєння, на тлі якого розвинулося важке порушення обміну речовин. Підла підміна понять", - заявила Васильєва.

Також читайте: Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин

Вона також висловила подив у зв'язку з забороною транспортування опозиціонера при озвученому діагнозі.

"Якщо діагноз всього лише "порушення обміну речовин", то чому не відпускають Олексія в Берлін? А тому, що вичікують 3 дні, щоб не залишилося слідів отрути в організмі, і в Європі вже неможливо було б встановити цю токсичну речовину", - вважає Васильєва.

Як повідомлялося, головний лікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+8
когда яд растворится отпустят в европу
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21.08.2020 14:25
+7
Russia = North Korea.......................
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21.08.2020 14:27
+5
"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин?

-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
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21.08.2020 14:25
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когда яд растворится отпустят в европу
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21.08.2020 14:25 Відповісти
Если не сковырнется к тому времени. Тогда экстренная кремация по государственной необходимости. И назначение следующего оппа.
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21.08.2020 14:29 Відповісти
"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин?

-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
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21.08.2020 14:25 Відповісти
Потому что у немцев такая система диагностики, что кацапам и за 200 лет их не догнать. Кацапы только портреты ***** рисовать и умеют.
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21.08.2020 14:28 Відповісти
Еще портреті дедов на палках носить
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21.08.2020 14:37 Відповісти
Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ - Цензор.НЕТ 2018
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21.08.2020 14:44 Відповісти
навіщо нам всяку пуйню розповсюджувати?
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21.08.2020 14:56 Відповісти
Ну что ЕЕ любовь к Навальному, по сравнению с )(уйовской любовью к своему рабу!? Ну, натурально, не отпустит... А "дома и СТЕНЫ помогают", и особенно, когда расстрельный приговор приводят по месту жительства!
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21.08.2020 15:04 Відповісти
В определитесь куда его перевозить, а то любители шпиливили 3 сутки на чемоданах в аэропорту ждут команду в какаую страну выдвигаться, желательно с красивыми соборами.
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21.08.2020 14:27 Відповісти
Russia = North Korea.......................
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21.08.2020 14:27 Відповісти
Тобто Навального отруїли.
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21.08.2020 14:29 Відповісти
В цьому випадку лікарі омська виглядають ще тими "профі", самим мабуть смішно.
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21.08.2020 14:29 Відповісти
как им ФСБ сказало - так они и сделали...
там хоть профи, хоть гении - а наследники ЧК и КГБ знают своё дело...
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Чай-тайное оружие Тупина
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21.08.2020 14:31 Відповісти
може просто бутерброд протухлий?
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21.08.2020 14:51 Відповісти
А, ну ясно, ще би сказали, що "вегетососудістая дістонія".
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21.08.2020 14:34 Відповісти
І дисбактеріоз
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21.08.2020 14:40 Відповісти
Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ - Цензор.НЕТ 7877
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Я от не розумію, не сімейний лікар, а "лечащий", від чого він лікує Навального?
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21.08.2020 14:37 Відповісти
Від життя лікує ,тут все зрозуміло.
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21.08.2020 14:52 Відповісти
Сколько знаю врачей, никто из них так хамски о коллегах не судил, или это "врач" чисто для интервью и заявлений, или Навального действительно лечит очень оригинальный спец, в результате чего клиент близок к большой посмертной славе.
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21.08.2020 14:37 Відповісти
Лікар теж лібераст, розстріляти.
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21.08.2020 14:39 Відповісти
Врач должен знать российские законы и порядки, если омские врачи что то нарушают в порядке лечения, то он должен об этом сказать, но он не обвинил омчан в том, что они делают что то противоправное. По его мнению диагноз спутан с симптомами, во первых, публично диагноз без согласия клиента не оглашается, во вторых, если врач больницы и спутал, то это не преступление. Вся вонь базируется на версии отравления, которое хотят скрыть власти, откуда она? Откуда может быть ДОСТОВЕРНАЯ информация, что отравление было? ЕЕ нет и быть не может. Точно так же нет никаких ДОСТОВЕРНЫХ сведений, что власть что то хочет скрыть. Нет данных, что врачи больницы действуют против интересов больного, никто не утверждает, что они обязаны отдать больного родственникам или другим врачам по их требованию и при этом не понесут ответственности при нехороших последствиях для больного, так что вся ругань базируется на предположениях политического свойства.
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21.08.2020 14:56 Відповісти
"Нарушение метаболизма" - это вообще не диагноз!
И Сахарный Диабет N2 - нарушение метаболизма. Но выводится из комы как гипер- , так и гипоглицемия.
И в кому не идут без предшествующиего заболевания. Потому присоединяюсь - омский глав. мутит.
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21.08.2020 15:05 Відповісти
Диагноз он не имеет права оглашать, может быть, что и не знает, а что то говорить от него требуют, в любом случае нет НИКАКИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ о преступности его действий, что он нарушает? Где заявление в полицию или хотя бы в Минздрав не его незаконные или непрофессиональные действия?
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21.08.2020 15:10 Відповісти
Не имеет права.
Не имеет права не отдавать жене пациента Уже бы прилетел в Берлин!
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21.08.2020 15:15 Відповісти
Если не имеет, то где официальная на то жалоба полиции, прокуратуре или Минздраву?
В принципе, такой порядок очень выгоден порядочным молодым женам старых олигархов, которым врачи обязаны их выдавать по первому требованию, так путь к наследству становится самым коротким.
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21.08.2020 15:19 Відповісти
Она уже самому ***** написала.
И вообще вы меряете мерками демократических стран! А речь идёт о засраше с её тоталитаризмом.
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21.08.2020 15:24 Відповісти
На Марс?
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21.08.2020 15:51 Відповісти
Если мы это знаем,то тем более хыйло.
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21.08.2020 16:01 Відповісти
Не допускайте до Навального лікарів з Омська - вони доб"ють його своїми діагнозами і лікуванням!
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21.08.2020 14:38 Відповісти
У Хозяев закончились деньги, и агент стал ненужен.
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21.08.2020 14:43 Відповісти
Так чего его в Германию боятся вывозить ?
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21.08.2020 14:54 Відповісти
Mил человек, что ты делаешь с использованным презервативом ?
Относишь в музей редкостей и раритетов что ли ?
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21.08.2020 14:56 Відповісти
Прям так остро-, что на умно- никак не тянет.
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21.08.2020 15:07 Відповісти
"Факты, факты, всему основа - факты" (С)
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21.08.2020 15:08 Відповісти
Ну з'їв чувак протухлий бутерброд, чого бузіти?
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21.08.2020 14:50 Відповісти
З ковбасою. Ніяк не бажав повертати.
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21.08.2020 15:38 Відповісти
Думаю що, в Європі і через тиждень виявлять. Тримайте його в Омську доки не гигне.
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21.08.2020 15:37 Відповісти
Ну що, моцкалику, допоміг тобі той бутерброд, який не можна повертати.
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21.08.2020 15:40 Відповісти
Проведут детоксикацию организма чтобы вывезти яд из организма и если к тому времени пациент не откинется, то имеет шанс попасть в Германию к нормальным врачам.
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21.08.2020 15:44 Відповісти
Вот к такому руssкому миру нас хотят присоединить Зеленский с Ермаком, через двух старых, но очень полезных идиотов, Кравчука и Фокина.
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21.08.2020 15:48 Відповісти
 
 