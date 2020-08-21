На 88-му році життя помер тесть Петра Порошенка Анатолій Переведенцев. ФОТО

На 88-му році життя помер батько дружини п'ятого президента України Марини Порошенко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна важка втрата для нашої родини. Учора помер батько Марини – Анатолій Михайлович Переведенцев. Справжній державник, будівничий, великий українець, а ще мій близький друг і люблячий батько та дідусь", - написав він.



"У ці дні всі мої почуття з Мариною. Марина – копія батька: має його характер, доброту і скромність. Прошу всіх молитися, щоб Всемилостивий Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне", - додав Порошенко.



Фото: Порошенко/Facebook

Церемонія прощання відбудеться у суботу 22 серпня об 11 годині в Національному музеї медицини України (вулиця Богдана Хмельницького, 37).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко

Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він працював заступником голови МОЗ УРСР. Пізніше, з 1985 по 1988 роки, Переведенцев перейшов в дипломатичну сферу і обійняв посаду радника посла СРСР у Монголії.