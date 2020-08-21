У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом

Акція "Живий ланцюг солідарності з білоруським народом" відбудеться в неділю, 23 серпня, в низці країн, зокрема в Україні.

Про це повідомила Цензор.НЕТ доктор філософії Університету Лотарингії (Франція), ініціаторка #FreedomWay в Україні (Global Ukraine) Віолетта Москалу.

За її словами, наразі 26 країн підтвердили участь.

"На 31-річну річницю Балтійського шляху ініціативні групи з Білорусі, України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Грузії та Молдови хочуть влаштувати Живий ланцюг (Ланцуг) солідарності з білоруським народом, яка з'єднала б духовно, а можливо і фізично, наші міста і села. Історична глобальна акція запланована на неділю, 23 серпня 2020 року, об 19:00 за Мінськом, Києвом, Вільнюсом, Таллінном", - повідомляється на сайті ініціативи.

Зазначається, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вже доручив силовим відомствам не допустити реалізації цієї ідеї на території Білорусі.

"Ми звертаємося до представників всіх вільних націй світу, із закликом підтримати цю акцію, яка стане явним доказом того, що наші народи єдині у своїх бажаннях і цілях: жити в свободі, мирі і добробуті, не допускати кровопролиття, жорстокості, вбивств і тортур. Нехай наш глобальний Ланцуг - Шлях Свободи буде тим шляхом молитви і добра, який зможе зламати всі ланцюги зла і ненависті, нехай всі релігії та конфесії, і громадяни, для яких важлива свобода, підтримають білорусів, які звільняються від диктатури, що тривало 26 років", - йдеться в повідомленні.

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