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Новини Революція в Білорусі
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У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом

У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом

Акція "Живий ланцюг солідарності з білоруським народом" відбудеться в неділю, 23 серпня, в низці країн, зокрема в Україні.

Про це повідомила Цензор.НЕТ доктор філософії Університету Лотарингії (Франція), ініціаторка #FreedomWay в Україні (Global Ukraine) Віолетта Москалу.

За її словами, наразі 26 країн підтвердили участь.

"На 31-річну річницю Балтійського шляху ініціативні групи з Білорусі, України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Грузії та Молдови хочуть влаштувати Живий ланцюг (Ланцуг) солідарності з білоруським народом, яка з'єднала б духовно, а можливо і фізично, наші міста і села. Історична глобальна акція запланована на неділю, 23 серпня 2020 року, об 19:00 за Мінськом, Києвом, Вільнюсом, Таллінном", - повідомляється на сайті ініціативи.

Зазначається, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вже доручив силовим відомствам не допустити реалізації цієї ідеї на території Білорусі.

"Ми звертаємося до представників всіх вільних націй світу, із закликом підтримати цю акцію, яка стане явним доказом того, що наші народи єдині у своїх бажаннях і цілях: жити в свободі, мирі і добробуті, не допускати кровопролиття, жорстокості, вбивств і тортур. Нехай наш глобальний Ланцуг - Шлях Свободи буде тим шляхом молитви і добра, який зможе зламати всі ланцюги зла і ненависті, нехай всі релігії та конфесії, і громадяни, для яких важлива свобода, підтримають білорусів, які звільняються від диктатури, що тривало 26 років", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

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Надо у оппозиции спросить чей Крым потом после ответа поддерживать! О что-то мне подсказывает что отношение у Белоруксской опозици к России такое как и у ОПЗЖ она тоже типа оппозиция!
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21.08.2020 14:57 Відповісти
Акції пройдуть в підтримку Лукашенка, бо пропутінську білоруську опозицію ніхто підтримувати не буде!
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21.08.2020 16:39 Відповісти
я поставлю в знак солидарности заставку на компе флаг Беларуси с Погоней...
чем могу так сказать..
был бы белорусом, прошел бы где нибудь мирным маршем с бело-красным шариком..
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21.08.2020 14:58 Відповісти
Там вже т.зв. *опозиція * вже ходить ..

.
..У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом - Цензор.НЕТ 4977
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21.08.2020 15:03 Відповісти
не только оппозиция..
народ-пацифист так сказать..
не обидит и букашку, даже когда букашка его кусает...
собрался за 26 лет один раз, НО лучше бы не собирался - после таких собраний еще тяжелей возвращаться по камерам..
...
У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом - Цензор.НЕТ 4047
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21.08.2020 15:10 Відповісти
Солидарность с народим или протестующими?
90% сидят и сопят в три дырочки.
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21.08.2020 15:01 Відповісти
Думаешь 10 процентов молодцы, а подавляющее большинство белорусов дЭбилы?
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21.08.2020 17:00 Відповісти
Пусть они сами за себя думают. Я констатирую факт.
Если оставить в покое Беларусь, почему всегда активны недовольные, а кого всё устраивают ведут себя как бараны.
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21.08.2020 17:14 Відповісти
 
 