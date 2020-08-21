У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

Рівень бюджетного дефіциту в Україні зараз становить близько 300 млрд грн, але цифра помірна і абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.

За його словами, цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - розповів Прем’єр-міністр.

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Він також зауважив, що наразі країна стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом.

Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди державних підприємств, позики на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках.

Шмигаль пояснив, що Україна не має наразі боргових загроз та протермінувань, вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами. У цьому зв’язку, на його думку, із пошуком коштів проблем не буде.