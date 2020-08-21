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Новини Бюджет-2020
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У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

Рівень бюджетного дефіциту в Україні зараз становить близько 300 млрд грн, але цифра помірна і абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.

За його словами, цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - розповів Прем’єр-міністр.

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Він також зауважив, що наразі країна стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом.

Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди державних підприємств, позики на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках.

Шмигаль пояснив, що Україна не має наразі боргових загроз та протермінувань, вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами. У цьому зв’язку, на його думку, із пошуком коштів проблем не буде.

Автор: 

держбюджет (2387) дефіцит (555) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+69
Дефицит Госбюджета-2020 приближается к 300 млрд грн, но это абсолютно посильная цифра для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6295
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21.08.2020 14:48
+62
п.с. кстати, вспомнился типичный пост зебилов - которые они просили "запомнить"
и слова шмаркли через полгода))

Дефіцит Держбюджету-2020 наближається до 300 млрд грн, але це абсолютно посильна цифра для України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9689
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21.08.2020 14:54
+46
писец... 300 лярдов дыра в бюджете. охренеть
я тут поискал дефициты бюджетов Украины по годам. душераздирающее зрелище скажу я вам
2012 год - 38,8 млрд

2013 год - 70,0 млрд
2014 год - 68,6 млрд
2015 год - 76,0 млрд
2016 год - 83,7 млрд
2017 год - 77,6 млрд
2018 год - 80,6 млрд
2019 год - 90,0 млрд
2020 год - 300,0 млрд
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21.08.2020 14:52
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_СМИ определяют результат выборов. СМИ и финансы, реальная власть - в руках лапах бандитов. Кандидаты также их. Вот и всё. Пока олигархи не уничтожены они Украине житья не дадут. Просто потому что их интересы противоположны интересам Украины.
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22.08.2020 14:33 Відповісти
А понятно, то есть теперь если прорвало трубу ,и из дыры хлещет вода , то сантехник должен говорить :" в трубе образовался дефицит ".))
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22.08.2020 08:03 Відповісти
дырка есть а #опы нет??!
🤣
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22.08.2020 09:02 Відповісти
в бюджете нет ?А в макитрах ваших единственная цель,как бы и эти слёзы слупить и поделить,взять и поделить по Преображенскому-шариковы от цирка.
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22.08.2020 09:12 Відповісти
А в остальном, прекрасная маркиза, ВСЁ ХОРОШО!!! ВСЁ ХОРОШО!!! Найди хоть одно отличие от текста этой древней песенки
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22.08.2020 09:21 Відповісти
Это не жопа, а анальное отверстие ))))
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22.08.2020 09:52 Відповісти
Як казав колись Єгор Лупан - "Я не буду брехати. Жопа, значить - жопа! Але чиста і прозора!"
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22.08.2020 10:29 Відповісти
Як не вмер Данило - то болячка задавила!
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22.08.2020 11:30 Відповісти
Если в штанах дыра, то оказывается этот вовсе не дыра, а прореха, которую еще не залатали - какой- то бред! И это так нам втирают первые лица государства!
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22.08.2020 11:52 Відповісти
Хмм....Типа:"Я не *******,то просто у меня чужой х*й в жопе")))
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22.08.2020 13:07 Відповісти
От що діетиламід d-лізергинової кислоти животворящий робить...
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22.08.2020 13:38 Відповісти
а говорили хуже не будет ...
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23.08.2020 11:26 Відповісти
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