Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що спорт, зокрема футбол, допоможуть "зшити" країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вчора у моєму рідному Кривому Розі сталася радісна подія, на яку люди чекали сім років, – своє існування відродив футбольний клуб "Кривбас".



Я щиро бажаю йому успіхів і перемог! Не тому, що це команда з мого рідного міста. А тому, що кожному регіону України вкрай потрібно якомога більше приводів для радості та гордості.

Фото: Зеленський / Telegram

Останні три дні я здійснюю робочі поїздки регіонами країни. Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну. Мова не лише про єднання довкола національної ідеї. Не тільки про нові дороги та мости, які з’єднують країну. Мова і про єднання українців довкола щасливих емоцій. Спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання", - написав він.

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Щоб новими перемогами на найвищому рівні уболівальників знову радували "Дніпро", харківський "Металіст", львівські "Карпати", одеський "Чорноморець", луцька "Волинь", ужгородська "Говерла", запорізький та донецький "Металурги", чернівецька "Буковина", звичайно – сімферопольська "Таврія", а також багато інших. І щоб таке поняття, як "клуби-переселенці", назавжди зникло з ужитку.



"І настане день, коли класичне українське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться на "Донбас Арені", в українському, мирному та спокійному Донецьку", - резюмував Зеленський.