Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що спорт, зокрема футбол, допоможуть "зшити" країну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Вчора у моєму рідному Кривому Розі сталася радісна подія, на яку люди чекали сім років, – своє існування відродив футбольний клуб "Кривбас".
Я щиро бажаю йому успіхів і перемог! Не тому, що це команда з мого рідного міста. А тому, що кожному регіону України вкрай потрібно якомога більше приводів для радості та гордості.
Фото: Зеленський / Telegram
Останні три дні я здійснюю робочі поїздки регіонами країни. Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну. Мова не лише про єднання довкола національної ідеї. Не тільки про нові дороги та мости, які з’єднують країну. Мова і про єднання українців довкола щасливих емоцій. Спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання", - написав він.
Щоб новими перемогами на найвищому рівні уболівальників знову радували "Дніпро", харківський "Металіст", львівські "Карпати", одеський "Чорноморець", луцька "Волинь", ужгородська "Говерла", запорізький та донецький "Металурги", чернівецька "Буковина", звичайно – сімферопольська "Таврія", а також багато інших. І щоб таке поняття, як "клуби-переселенці", назавжди зникло з ужитку.
"І настане день, коли класичне українське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться на "Донбас Арені", в українському, мирному та спокійному Донецьку", - резюмував Зеленський.
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всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
"Відшився" тільки порівняно невеликий бавовняний клапоть східних регіонів (про Крим не говоримо, його "відшили" рейдерським кацапським методом).
Здорова частина країни вже давно продемонструвала Єдність.
Тому краще зший щось там на своєму писюні (ти ж там казав, що фізіологія в тебе інша, я хз - може, обрізання в синагозі якось криво зробили...)
Там скоріше спайси та солі.
І так, "наркотична волокуша" - зачіт!
І креатив кому вішати "Зеля-Хуйло"!
...
Діти це наші найкращі інвестиції.
Успіхів !
Вообще-то, честные кони лучше тупых дамбасян.
Например, следующая поездка будет на дамбас-арену.
Я хочу в команду!
...
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.