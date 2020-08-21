Окупанти розблокували пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", а "Мар'їнка", як і раніше, залишається закритою, - Держприкордонслужба
КПВВ "Станиця Луганська" продовжує функціонування в штатному режимі. Щодня здійснюється пропуск осіб з 7:00 до 20:00. Сьогодні, станом на 12:00, КПВВ перетнули 1540 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що також сьогодні окупанти розблокували рух через КПВВ "Новотроїцьке", станом на 12 годину на тимчасово окуповану територію проїхали 5 автомобілів і 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено 2 автомобілі і 14 осіб.
Заблокованим з боку окупантів залишається рух у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 500 баксов пропускают даже без местной прописки. Все кто не хочет напрямую давать взятку - едут с ЛДНР в Украину через Россию.
Опять таки пенсионные выплаты. Сейчас они просто идут на карту, но живой ли человек или нет? кто получает эти выплаты непонятно.
Я как и многие кто вынужден был остаться в ОРДЛО, не имею возможности получить свободный въезд и выезд. Не по делам, не к родственникам, да вообще никуда. Но за взятку хоть два раза на дню езди.
Вся эта вакханалия прикрывается карантином и отчасти это правильно. Толпы народу на блокпостах ни кому не нужны.
Что бы открыть блокпосты, но снизить количество людей проходящих через них в день и тем самым уменьшить возможность массовых заражений предлагаю решение.
Пенсионерам которые получают выплаты в Украине выплаты на карту производить без всяких отметок и идентификаций в банке. Но счет банковский должен быть заблокирован и произвести снятие можно только лично в банке.
Это решит главную проблему толп пенсионеров на постах, которые вынужденны раз в два месяца пересекать границу и отмечаться в банке. Пенсионеры смогут реже ездить через блокпосты, что и снизить нагрузку на последних и не допустит эпидемию.
--
Многие против соц выплат для ОРДЛО. Я частично тоже против. Не хотите платить соцвыплаты, тогда компенсируйте людям потерянное жилью либо предоставлять аналогичное в Украине.
Да я в курсе. что мол агрессия из вне и надо винить России, на нее в суд подавать. Так для этого есть правительство вот пусть за меня и подает в суд и решает остальные вопросы.
Молодцы оккупанты, больше разблокировать было некому.