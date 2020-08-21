Окупанти розблокували пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", а "Мар'їнка", як і раніше, залишається закритою, - Держприкордонслужба

КПВВ "Станиця Луганська" продовжує функціонування в штатному режимі. Щодня здійснюється пропуск осіб з 7:00 до 20:00. Сьогодні, станом на 12:00, КПВВ перетнули 1540 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що також сьогодні окупанти розблокували рух через КПВВ "Новотроїцьке", станом на 12 годину на тимчасово окуповану територію проїхали 5 автомобілів і 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено 2 автомобілі і 14 осіб.

Заблокованим з боку окупантів залишається рух у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

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