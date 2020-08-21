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Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ

Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ

Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.

Про це йдеться у зверненні Юлії Навальної, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила Юлія Навальна, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин

"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться у зверненні.

Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

Німеччина (7312) отруєння (943) путін (23733) лікування (607) Навальний (612)


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Топ коментарі
+19
Жена Навального попросила Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию - Цензор.НЕТ 9816
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21.08.2020 15:05
+10
мне кажется она как то без уважения просит царя
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21.08.2020 15:08
+9
Це ж треба, государя потрібно просити, нема слів...
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21.08.2020 15:06
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Жена Навального попросила Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию - Цензор.НЕТ 9816
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21.08.2020 15:05 Відповісти
Якщо Навального вивезуть в Німеччину, то стане зрозуміло що його вбили якоюсь військовою отрутою, наприклад сумнозвісним "Новічком" і тоді путіну будуть додаткові санкції. путін на це не піде, навіть тіло після смерті не віддасть на експертизу.
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21.08.2020 15:12 Відповісти
Потрібно лікарів з Німеччини везти в Омск щоб рятувати Навального та БРАТИ ПРОБИ АНАЛІЗІВ, щоб було зрозуміло хто вбив Навального!
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21.08.2020 15:13 Відповісти
А нащо Європі розуміти хто отруїв Навального, це ж треба буде реагувати.....
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21.08.2020 15:17 Відповісти
им не привікать занепокоюватися
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21.08.2020 15:22 Відповісти
***** отравит всех немецких врачей.
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21.08.2020 15:18 Відповісти
Загадайте желание ...
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21.08.2020 15:25 Відповісти
Ещё утром загадано. Только суевериям не доверяю.
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Можуть додатково отруїти лікаря разом з водієм , так командиром літака , що їх привезе !
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21.08.2020 15:24 Відповісти
Или сам лiтак опустить об землю. Та чё ему - такую *ерунду* не раз проделывало.
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21.08.2020 15:41 Відповісти
Нет причина не в этом. Путину вобще то пох знает Европа или нет.
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Це ж треба, государя потрібно просити, нема слів...
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21.08.2020 15:06 Відповісти
А шо на расии болезнь не является частным делом и решение должен принимать либо пациент, либо его близкий родственник?
Какое-то крепостное право.
Впрочем, кацапы выбрали *****, кушайте.
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Как холотка к царю общащаешься? Почему не стала на колени?!
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21.08.2020 15:06 Відповісти
Ты как челобитную царю подаешь?
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21.08.2020 15:10 Відповісти
мне кажется она как то без уважения просит царя
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21.08.2020 15:08 Відповісти
требует блин..
хочет наверное избавится от отравленного калеки ..
понятное дело что после этого никакой царь добро не даст..
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21.08.2020 15:16 Відповісти
Рабы на росии всегда спрашивают разрешение у царя
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21.08.2020 15:09 Відповісти
Чому росіяне не бажають лікуватись на Московії?
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21.08.2020 15:09 Відповісти
А по той же, что и не хотят там учиться. Куда там Навальный определял дочурку, в Стэнфорд что ли?
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21.08.2020 15:10 Відповісти
І ця вся фігня з часів Петра, що вчились, що лікувались, що мешкали, все в ненавистній Європі, яку постійно поливають лайном. Може дійсно зайва хромосома.
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21.08.2020 15:13 Відповісти
Нас, русских, всегда тянуло на Запад © комедия Билли Уайлдера "Раз, два, три", высмеиваются идеологические штампы времён холодной войны.
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Справжні руськи завжди відчували себе Європою, що Київ, що Новгород, не кажучи вже про Галич чи Львів, і тільки мордва, ерзя, череміси різні лякаються невідомої Європи.
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21.08.2020 15:19 Відповісти
Ну, Новгород ещё Иван 4й взял к ногтю, и с тех пор не стало у них никаких вольностей и прочих вече и членства в тогдашнем ЕС, который Ганзейский союз. Не свезло им, бедолагам, азиатчина задавила.
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21.08.2020 15:24 Відповісти
Перший раз навіть Іван 3-й, хоча деякі його вважають щось типу Петра 1, саме він намалював щось на кшалт конституції і лише при ньому тікали з Європи на Московію, а не навпаки.
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21.08.2020 15:35 Відповісти
ты еще постель ему предложи.....
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21.08.2020 15:09 Відповісти
Как можно просить разрешение у *****-убийцы её мужа?
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21.08.2020 15:10 Відповісти
это старая расейская традиция, бунтарство и прошения, все делается на коленях стоя, а тут прям "требую"
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21.08.2020 15:13 Відповісти
Не соблаговолит ли многоуважаемый сцарь .....
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Пора лёше отчаливать. Засиделся в "оппозиционерах".
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21.08.2020 15:10 Відповісти
Очень невежливо просит, требует даже - как бы царь не осерчал и не топнул ножкой...
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21.08.2020 15:11 Відповісти
не-а...будут ждать пока токсина не останется в организме
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21.08.2020 15:13 Відповісти
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 6938
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21.08.2020 15:14 Відповісти
Ничего себе, уровень!😀
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21.08.2020 15:16 Відповісти
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 9839
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21.08.2020 15:16 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



Вот как это всё работает?
- Алексей Навальный по-прежнему в коме;
- транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Алексея;
- больница заявила, что токсинов в организме нет;
- в Омске ждёт транспортный борт:
- больница в транспортировке отказывает.
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21.08.2020 15:20 Відповісти
А фюрер добавит - у нас правовое государство и врачам никто приказать не может...И да, токсинов в организме может УЖЕ и не быть. Подождут вымывания продуктов распада токсина и отдадут...зачем им овощ..
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21.08.2020 15:40 Відповісти
Так ему еще реанимацию лопатой по голове не делали,- живучий гад оказался.А эта стерва все к фашистким немцам его хочет отправить,на муку вечную.Сердца у нее нет.
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21.08.2020 15:20 Відповісти
Чо єта? Навальній крепостной?Как Шевченко?
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21.08.2020 15:20 Відповісти
А Навальний, що, під слідством, що йому заборонено виїзд з рф? Чи на період коронавірус рі за замовчуванням заборонили виїзд своїх громадян в Європу?
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21.08.2020 15:21 Відповісти
очевидно, якийсь закон забороняє забирати з лікарні тяжко хворого расєяніна...
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21.08.2020 15:28 Відповісти
Нет такого закона по словам Фейгина...Только запрет на перемещение в место с не надлежащими условиями...типа отсутствие необходимого оборудования и персонала...Им главное воду поварить пока следы тщательно не замоют..(ИМХО)
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21.08.2020 15:45 Відповісти
В клинику Шарите?
Там Юляшку на ноги поставили. Чудо то какое !
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21.08.2020 15:23 Відповісти
Амбре от типично ************ жудка юмару .
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21.08.2020 15:29 Відповісти
не позволит царь-батьшка, ибо лекари заморские найдут яды смертоносные в крови Навального.
Это вам не коновалы омские, тем что сказали, то и напишут в диагнозе...
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21.08.2020 15:26 Відповісти
Низзя щас вывозить! Надо ещё пару дней, что бы следы яда, которого не обнаружили, полностью выветрились.
Но россее, ещё со времён НКВД замечательная школа отравителей. Инфаркт, инсульт, нарушение обмена вешеств... главное что бы дня три реальных анализов никто не делал.
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21.08.2020 15:30 Відповісти
Зверя попросила в ватном зверинце .
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Не получится в Германию - везите в Крым.
Он так хотел.....
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21.08.2020 15:39 Відповісти
Обнульовий триматиме 3 дні, щоб зникли сліда яду.Потім соізволять отпустить.
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21.08.2020 15:40 Відповісти
На колени!
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21.08.2020 15:58 Відповісти
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 2687
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21.08.2020 16:02 Відповісти
"Кто так челобитную царю подаёт?!" (С)
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21.08.2020 16:04 Відповісти
Тю.А видосик на коленях снять забыла?
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21.08.2020 16:05 Відповісти
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 9363
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Я было хотел подметить, что официального палача головоруба у них на площади нету с глав огром каким нибудь. А так не хватает)) Что бы вдруг смерды не распоясались)
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21.08.2020 16:22 Відповісти
Уууу, он ее мужа кошмарит уже сколько, почти в могилу извел, а она к нему обращается. Только посочувствовать остается, то ли за судьбу тяжкую то ли за отсутствие ума в мозгах.
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21.08.2020 16:18 Відповісти
"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия"Источник: https://censor.net/n3215179

Правильно! Еще она обратилась с таким же требованием к президенту Буркина Фасо и президенту Всемирного конгресса геев, все ей разрешили!
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21.08.2020 16:18 Відповісти
У них там юристы есть у этой оопозиции? Это песец а не обращение))) требует она, о боже ещё одна...
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21.08.2020 16:35 Відповісти
***** выдает визы в Германию?
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21.08.2020 17:36 Відповісти
После того, как кацапо-ордынские силовики узнали, чем именно отравлен Навальный, врачи стали бегать от родственников
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...


https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html


Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 5813
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21.08.2020 17:51 Відповісти
Разве так челобитную царю подают?
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21.08.2020 19:31 Відповісти
Полоний - национальное российское угощение....))
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21.08.2020 20:23 Відповісти
 
 