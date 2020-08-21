Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ
Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.
Про це йдеться у зверненні Юлії Навальної, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначила Юлія Навальна, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.
"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться у зверненні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
Будь ласка, зачекайте...
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Какое-то крепостное право.
Впрочем, кацапы выбрали *****, кушайте.
хочет наверное избавится от отравленного калеки ..
понятное дело что после этого никакой царь добро не даст..
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Вот как это всё работает?
- Алексей Навальный по-прежнему в коме;
- транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Алексея;
- больница заявила, что токсинов в организме нет;
- в Омске ждёт транспортный борт:
- больница в транспортировке отказывает.
Там Юляшку на ноги поставили. Чудо то какое !
Это вам не коновалы омские, тем что сказали, то и напишут в диагнозе...
Но россее, ещё со времён НКВД замечательная школа отравителей. Инфаркт, инсульт, нарушение обмена вешеств... главное что бы дня три реальных анализов никто не делал.
Он так хотел.....
Правильно! Еще она обратилась с таким же требованием к президенту Буркина Фасо и президенту Всемирного конгресса геев, все ей разрешили!
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...
https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html