Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ

Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.

Про це йдеться у зверненні Юлії Навальної, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила Юлія Навальна, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.

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"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться у зверненні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.