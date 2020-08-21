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Новини Агресія Росії проти України
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Затримано 40-річного жителя Маріуполя, який брав активну участь у діях НЗФ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Затримано 40-річного жителя Маріуполя, який брав активну участь у діях НЗФ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР" ", - йдеться в повідомленні.

У ході реалізації оперативної інформації, військовослужбовці Донецького прикордонного загону та Центрального відділу Національної поліції м. Маріуполь громадянина затримали. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України.

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Військовослужбовці Донецького прикордонного загону продовжують роботу з виявлення представників НЗФ, адже ніхто з них не повинен уникнути відповідальності.

Автор: 

Держприкордонслужба (5917) Маріуполь (3220) Донецька область (8278) найманці рф (2043)


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медаль вручат? Или грамоту почетную?
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21.08.2020 15:21 Відповісти
Обменяют на таксиста из дыныры в лучшем случае. А в худшем будут кормить за наши с вами налоги
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21.08.2020 15:21 Відповісти
Я не понимаю, у задерживающих этого подонка заклинило автоматы когда они его брали?
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21.08.2020 16:25 Відповісти
В доменную его!!!
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21.08.2020 17:13 Відповісти
біда й катастрофа попереду !!!! нажаль ,буде партизанська тиха війна ( а влада ще й хоче повертать лугандонію днр- кончений скот !!!!
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21.08.2020 18:57 Відповісти
 
 