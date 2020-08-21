Затримано 40-річного жителя Маріуполя, який брав активну участь у діях НЗФ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР" ", - йдеться в повідомленні.

У ході реалізації оперативної інформації, військовослужбовці Донецького прикордонного загону та Центрального відділу Національної поліції м. Маріуполь громадянина затримали. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України.

Також дивіться: Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам "ДНР" з держбюджету України, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону продовжують роботу з виявлення представників НЗФ, адже ніхто з них не повинен уникнути відповідальності.