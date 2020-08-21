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Невідомий заявив про мінування вокзалу в Києві, інформація не підтвердилася (оновлено)

Невідомий заявив про мінування вокзалу в Києві, інформація не підтвердилася (оновлено)

Правоохоронці перевіряють будівлю залізничного вокзалу після анонімного повідомлення про мінування.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Усі працівники та пасажири вокзалу евакуювані, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що поїзди продовжують курсувати за графіком. Посадка здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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Пізніше в пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що інформація про замінування не підтвердилася. "Об'єкт перевірили вибухотехніки, кінологи і правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - сказано в повідомленні.

Автор: 

вокзал (287) Київ (19400) мінування (1217) Укрзалізниця (6811)


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Як завжди знайдуть пакет з собачими екскрементами.
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21.08.2020 16:00 Відповісти
 
 