Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що екскандидатці в президенти Світлані Тіхановській довелося "допомагати з виїздом за кордон, до того ж не без його участі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, допомагав Тіхановській виїхати за кордон він на її прохання.

"Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її заплутали, окутали Міністерство закордонних справ (Литви. - Ред.), спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати - вони від Америки до Варшави", - зазначив "президент", який захопив владу.

"Я Президент країни. Не дай бог, країна здибиться і впаде - вам не буде роботи. І ви з мене запитаєте. І плювати б я хотів на всі ці посади, але я сиджу і думаю: а що буде з вами, коли вони прийдуть і почнуть все це ділити. Вас заберуть з потрохами. І ви мене будете проклинати завжди: "Ми тебе обрали, чому ти не захистив нас?" Ось, що мене найбільше турбує. Тих же омонівців, держслужбовців, журналістів щодня труять. Не хочу називати прізвище, але одному заступнику керівника надіслали СМС: до вечора не здасися, заберемо дочку. Це будемо витравляти розпеченим залізом. І ви можете мене засуджувати або не засуджувати, але поки я Президент, я буду проводити жорстку політику на стабілізацію обстановки всередині країни", - додав Лукашенко.

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