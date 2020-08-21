Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що екскандидатці в президенти Світлані Тіхановській довелося "допомагати з виїздом за кордон, до того ж не без його участі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БЕЛТА".
За словами Лукашенка, допомагав Тіхановській виїхати за кордон він на її прохання.
"Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її заплутали, окутали Міністерство закордонних справ (Литви. - Ред.), спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати - вони від Америки до Варшави", - зазначив "президент", який захопив владу.
"Я Президент країни. Не дай бог, країна здибиться і впаде - вам не буде роботи. І ви з мене запитаєте. І плювати б я хотів на всі ці посади, але я сиджу і думаю: а що буде з вами, коли вони прийдуть і почнуть все це ділити. Вас заберуть з потрохами. І ви мене будете проклинати завжди: "Ми тебе обрали, чому ти не захистив нас?" Ось, що мене найбільше турбує. Тих же омонівців, держслужбовців, журналістів щодня труять. Не хочу називати прізвище, але одному заступнику керівника надіслали СМС: до вечора не здасися, заберемо дочку. Це будемо витравляти розпеченим залізом. І ви можете мене засуджувати або не засуджувати, але поки я Президент, я буду проводити жорстку політику на стабілізацію обстановки всередині країни", - додав Лукашенко.
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В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса.
Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как Тиририка (цирковой клоун, депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
скоро должен появится сюжет про распятого злыми националистами под бело-красными флагами мальчика в трусиках...
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova РБ головного мозга
https://twitter.com/belamova @belamova
·https://twitter.com/belamova/status/1296780940769976320 25 мин
Лукашенко признал, что на БТ сейчас работают российские пропагандисты: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают» Суверенитетненько.
слабенько, НО наверное рос.пропагандоны которых пригласил Лука разогреваются есче..
мальчик должен быть и изнасилованная нацистами пенсионерка ...
без этого ни как..
- Но как можно, она же такая красивая...
- Ну хорошо, даю полчаса, но потом все равно сжечь!
Открыть глаза - это секунда!!!! ВСе получится!!! Все уже случилось!
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
2. Эрдоган - диктатор
3. Нетаньяху - пример мимо. Премьера выбирает правящая партия
4. Орбан - тоже самое
Почему не вспомнил других персонажей
Чаушеску - 32 года
Каддафи - 32
Хусейн - 24
немцы еще те дебилы , достаточно гитлера вспомнить .
То он закатывает глазки утвержает , что готов уйти и именно вперёд ногами и в белых тапках .
А вот терь вспоминает , как он через у холуёв спросил её мол любишь ли деток и мужа , и мол должна о них волноваться и дать знать , что известен адрес их пребывания .
Вот и стало очевидным , шо мужа им было недостаточно -- давили через угрозы детям !
Но меня интересовал вопрос - только ли мужем ?
Вот Таракан сам оговорился ... Даже рассказ про якобы дочку , якобы какого-то мелкого сошки -- опять же по всем психологическим критериям оговорка , шо думали выкрасть именно её дочку .
Библия из романа Дудинцева .
У нас так Петя "помогал" Саакашвили.
Она в Литве (или где там), и живая.
Вот куда без вести пропали 50 человек в Минске, вот вопрос.
Нельзя было беларусам на улицы выходить не имея таких лидеров, как Порошенко и Турчинов, нельзя.
Подставили людей, под смерть подставили.
Ничего, им не забудут.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАЕрАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.