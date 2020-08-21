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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках"

Лукашенко про Тіхановську:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що екскандидатці в президенти Світлані Тіхановській довелося "допомагати з виїздом за кордон, до того ж не без його участі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, допомагав Тіхановській виїхати за кордон він на її прохання.

"Вона нормальна жінка, любить своїх дітей. Але її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її заплутали, окутали Міністерство закордонних справ (Литви. - Ред.), спецслужби, вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати - вони від Америки до Варшави", - зазначив "президент", який захопив владу.

"Я Президент країни. Не дай бог, країна здибиться і впаде - вам не буде роботи. І ви з мене запитаєте. І плювати б я хотів на всі ці посади, але я сиджу і думаю: а що буде з вами, коли вони прийдуть і почнуть все це ділити. Вас заберуть з потрохами. І ви мене будете проклинати завжди: "Ми тебе обрали, чому ти не захистив нас?" Ось, що мене найбільше турбує. Тих же омонівців, держслужбовців, журналістів щодня труять. Не хочу називати прізвище, але одному заступнику керівника надіслали СМС: до вечора не здасися, заберемо дочку. Це будемо витравляти розпеченим залізом. І ви можете мене засуджувати або не засуджувати, але поки я Президент, я буду проводити жорстку політику на стабілізацію обстановки всередині країни", - додав Лукашенко.

Читайте: Сфабрикована справа Шклярова потрібна Лукашенку, щоб розкручувати кримінальні справи проти своїх опонентів, - Пономарьов

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+15
В Украине - эксперимент, в Беларуси - рудимент. Зеля как пришел, так и уйдет, а вот Таракан никуда не собирается.
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21.08.2020 15:36
+11
Президет ты в соей голове!! Президент избирается народом!!! Ты убийца!
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21.08.2020 15:34
+8
лука прав - Белорусь политическое, правовое, пепелище которое он сам лично сделал...
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21.08.2020 15:34
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Есть небольшое отличие между нынешней Беларусью и нынешней Украиной, но оно вряд ли кого порадует. В Беларуси 70% против Лукашенко, а в Украине 70% за Зеленского. В Беларуси на выборах Лукашенко с треском прокатили, а в Украине Зеленского триумфально избрали...
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21.08.2020 15:31 Відповісти
В Украине - эксперимент, в Беларуси - рудимент. Зеля как пришел, так и уйдет, а вот Таракан никуда не собирается.
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21.08.2020 15:36 Відповісти
Лукашенко має вигадати і дати посаду для Тихановської і показати її повну неспроможність до роботи на державній службі! Тільки так можна зупинити протести в Білорусі - виділив опозиції зону відповідальності в державному управлінні і показав повну неспроможність опозиції до управління країною!
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21.08.2020 15:54 Відповісти
Найкраще для Лукашенка та Білорусі надати опозиції повноваження розвивати експорт Білорусі за кордоном на посадах торгівельних секретарів дипломатичних представництв! Це майже нереальна справа яка по-перше надасть опозиції розуміння економічної ситуації в світі та в Білорусі, дозволить зрозуміти наскільки складну і відповідальну роботу проводить влада Білорусі і як складно заробити гроші на міжнародному ринку. А саме головне - лідери опозиції будуть усунуті від деструктивної роботи всередині країни!
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21.08.2020 15:58 Відповісти
Те що говорить Лукашенко не має жодного значення - це маніпуляція. Якщо для Лукашенка єдино можливим способом втриматись на посаді буде перехід в націоналістичну риторику - більшого білоруського націоналіста Ви не знайдете!
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21.08.2020 16:36 Відповісти
там и выдумывать ничего не надо. Это только у комуняк кухарки - руководители.
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21.08.2020 15:59 Відповісти
У нас тоже будут выборы и тоже может что-то измениться, если не подсчетом голосов, то другими действиями. все получили опыт, возможность никуда не делась.
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21.08.2020 17:11 Відповісти
опыт вы получили? Сомневаюсь. Те же 80% ваших сограждан за союз с Рашкой. А понятия демократический выбор и Расея несовместимы. Так что ваша возможность пока как мираж. Вы не будете свободными пока держитесь за гниющую империю, да и она так просто никого не отпускала
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21.08.2020 20:00 Відповісти
Ты так и не понял, что такое протестное голосование...
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21.08.2020 15:44 Відповісти
Special for you

В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса.
Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как Тиририка (цирковой клоун, депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
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21.08.2020 16:22 Відповісти
Политический труп . Витя тебя ждёт .
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21.08.2020 15:32 Відповісти
Согласен. Эти его последние высеры уже неинтересны - так, рефлекторное подёргивание от ещё необесточенных электродов в мозгах.
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21.08.2020 15:59 Відповісти
ну вот все готово..
скоро должен появится сюжет про распятого злыми националистами под бело-красными флагами мальчика в трусиках...

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1296780940769976320 25 мин

Лукашенко признал, что на БТ сейчас работают российские пропагандисты: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают» Суверенитетненько.
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21.08.2020 15:33 Відповісти
ну вот, 2 самолета привезенных журналистов превратились в 6-9 человек. Это уже похоже на правду.
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21.08.2020 16:15 Відповісти
Уже появилось про полуголого пограничника с оторванными погонами
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21.08.2020 20:39 Відповісти
да?
слабенько, НО наверное рос.пропагандоны которых пригласил Лука разогреваются есче..
мальчик должен быть и изнасилованная нацистами пенсионерка ...
без этого ни как..
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21.08.2020 20:43 Відповісти
Слова не палача, но инквизитора .
Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках" - Цензор.НЕТ 7216
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21.08.2020 15:34 Відповісти
- Ведьму сжечь!
- Но как можно, она же такая красивая...
- Ну хорошо, даю полчаса, но потом все равно сжечь!
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21.08.2020 16:17 Відповісти
Президет ты в соей голове!! Президент избирается народом!!! Ты убийца!
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21.08.2020 15:34 Відповісти
это в демократических странах. В таких странах как Беларусь не народ, а население и право выбора там не более чем условность. Помнишь выборы на Расеи. - "кандидат" в президенты всея Руси Ксюша Собчак .
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 4491
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21.08.2020 15:41 Відповісти
Беларусь и Россия - право выбора есть всегда!!!!День сменяет ночь!!!! Это от нас не зависит, но если днем закрыть глаза, то для тебя ноч продолжается!!!
Открыть глаза - это секунда!!!! ВСе получится!!! Все уже случилось!
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 9693 Какое право выбора - Таракан 26 лет, ***** -20 лет у власти.. Навыбирали !!!
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21.08.2020 15:53 Відповісти
Меркель 15 лет Федеральный канцлер Германии
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
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21.08.2020 16:51 Відповісти
1 Меркель - человек с мировым именем.
2. Эрдоган - диктатор
3. Нетаньяху - пример мимо. Премьера выбирает правящая партия
4. Орбан - тоже самое
Почему не вспомнил других персонажей
Чаушеску - 32 года
Каддафи - 32
Хусейн - 24
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21.08.2020 17:04 Відповісти
Немцы мне говорят здесь, что лимитировать срок лидера глупо, т.к. Меркель всех устраивает. Ну раз Германии и Израилю и Венгрии можно тогда остальным нельзя.
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21.08.2020 17:53 Відповісти
лукашенко выборы проиграл в отличии от меркель . никого он не устаривает кроме путина .

немцы еще те дебилы , достаточно гитлера вспомнить .
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21.08.2020 19:04 Відповісти
Ты вообще понимаешь разницу между выборами и фарсом как на Рашке или в Беларуси? рассказать тебе как выборы в Совке проходили? Или сам заешь?
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21.08.2020 19:53 Відповісти
лука прав - Белорусь политическое, правовое, пепелище которое он сам лично сделал...
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21.08.2020 15:34 Відповісти
Диагноз: Деменция!
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21.08.2020 15:35 Відповісти
Хм, а хто зробив " пепелище" на території Біларусі?
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21.08.2020 15:38 Відповісти
Политики украли у детей кусочек счатья, с разных регионов, с разных областей... полетели яйца... и ГОЛОВЕШКИ!!! (с)
Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках" - Цензор.НЕТ 8298
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21.08.2020 15:39 Відповісти
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 7772
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Про "детей" -- новая оговорка по дедушке Фрейду .
То он закатывает глазки утвержает , что готов уйти и именно вперёд ногами и в белых тапках .

А вот терь вспоминает , как он через у холуёв спросил её мол любишь ли деток и мужа , и мол должна о них волноваться и дать знать , что известен адрес их пребывания .

Вот и стало очевидным , шо мужа им было недостаточно -- давили через угрозы детям !
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Это и по её обращению было заметно.
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21.08.2020 15:45 Відповісти
Что вообще угрожали и шантажировали - очевидно .

Но меня интересовал вопрос - только ли мужем ?

Вот Таракан сам оговорился ... Даже рассказ про якобы дочку , якобы какого-то мелкого сошки -- опять же по всем психологическим критериям оговорка , шо думали выкрасть именно её дочку .
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21.08.2020 15:49 Відповісти
а кто погорел то?картоху то хоть успели запечь?
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21.08.2020 15:52 Відповісти
лука так и не понял,шо его положение нелигитимного даже хуже,чем импичмент...
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21.08.2020 15:55 Відповісти
Он просто политический погорелец теперь, ни кола-ни двора, ни легитимности-ни поддержки...
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21.08.2020 16:04 Відповісти
Лука, вспомни частушку из СССР - это сейчас точно о тебе:"Хочешь - жни, а хочешь - куй:все равно получишь х@й!"
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21.08.2020 15:59 Відповісти
Возбудили уголовное дело о захвате власти это хорошо,теперь можно дать показания всем желающим относительно Лукашенка. Прошу записыватся на прием в прокуратуру Беларусии.
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21.08.2020 16:06 Відповісти
Нет никакой прокуратуры, есть только убийца лука и его ОПГ.
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Segodnia byla konferencija ejio Vilniuse,normalno ona govorit.3 jest trebovanija xunte i samozvancu novyje vybori,uslysat golos naroda i otpustit politiceskix zakliucionix.
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21.08.2020 16:11 Відповісти
Ни магу ! "Они , облеченные в белые одежды , - Кто они и откуда пришли ?"
Библия из романа Дудинцева .
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21.08.2020 16:13 Відповісти
"По словам Лукашенко, помогал Тихановской выехать за границу он по ее просьбе."
У нас так Петя "помогал" Саакашвили.
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21.08.2020 16:13 Відповісти
диктатори ніколи самі не йдуть,їх виносять,переважно ногами вперед.Історія людства в цьому має нескінченні доводи
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21.08.2020 16:18 Відповісти
И Таракана как кинули его бедного 30 лет назад на трон - так он и топчется на нем не в можах слезть.
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21.08.2020 16:20 Відповісти
і полетелі головешкі ! (с)
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21.08.2020 16:21 Відповісти
Сила не в демократии, а в санации. Когда при переселении в Америку произошло очищение от паразитизма Старого Света. При Рейгане произошла новая паразитизация Америки, когда англосаксонскую аристократическаю элиту разбавили финансовыми вурдалаками. Теперь эти паразиты завалили Америку в кризис и лезут в дремавшую столетиями Беларусь, чтобы грабить, уничтожать народ и встраивать его труп в иудоглобализацию. На фоне этих дегенератов и грабителей председатель образцового колхоза Лукашенко выглядит светочем морали и справедливости. Государственная система, демократия или авторитаризм, это лиш оформление сцены, смысловые галлюцинации. Реально авторитаризм Лукашенко гораздо ближе к демократии древней Греции, чем криптоохлократия Америки, закамуфлированная избирательными феерверками.
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21.08.2020 16:21 Відповісти
А-а-а! Санитары, глядите, у вас пациент сбежал!
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21.08.2020 16:40 Відповісти
Кому интересна эта Тихановская - Леха Навальный с сиськами.
Она в Литве (или где там), и живая.
Вот куда без вести пропали 50 человек в Минске, вот вопрос.
Нельзя было беларусам на улицы выходить не имея таких лидеров, как Порошенко и Турчинов, нельзя.
Подставили людей, под смерть подставили.
Ничего, им не забудут.
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Демократия и свобода слова в Украине тоже красно-белого цвета.
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 3711
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21.08.2020 16:42 Відповісти
Короче,"Есть Лука-есть Беларусь!Нет Луки-нема Белоруси!
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 4637
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21.08.2020 17:18 Відповісти
Белорусские дурачки не понимают, что больше НОРМАЛЬНОГО президента чекисткое иго и его носитель парашка НЕ ДАДУТ. Это последний норм. през. Пусть радуются то что есть. Потому что существует парашка и она не даст нормального президента выбрать, кроме какой-то проститутки или топкоррупционера.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАЕрАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
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21.08.2020 21:58 Відповісти
 
 