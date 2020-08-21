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Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки"

Шмигаль про підвищення мінімалки:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що заплановане з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати не має викликати шок у бізнесу і сприяти збільшенню тінізації економіки.

Про це заявив Шмигаль в інтерв'ю, розміщеному на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"За 5 тис. грн жодних шоків не буде – підприємці додаткового навантаження не помітять. Щодо 6 тис. грн є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес у питаннях ефективності і підняття зарплат. Таких підприємств приблизно 80%. Інші мають підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки та соціальним обов’язком держави", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд разом з експертами ретельно проаналізував наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати, тому нинішнє підвищення із 4723 до 5 тисяч гривень "буде майже непомітним як для людей, так і для економіки".

Також читайте: У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14057) мінімальна зарплата (304) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+13
Смешной . Он думает , что вокруг него одни идиоты ?
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21.08.2020 15:35
+11
3 мільйона щасливих платників ЕСВ навіть "не помітять" як зеля з бенею залізли їм в кишеню...
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21.08.2020 15:37
+7
Да.
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21.08.2020 15:35
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Смешной . Он думает , что вокруг него одни идиоты ?
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21.08.2020 15:35 Відповісти
Да.
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21.08.2020 15:35 Відповісти
И ответить нечего ....
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21.08.2020 15:36 Відповісти
Мінімалку потрібно піднімати, бо вона нереально мала. За 4700 неможливо прожити, прожитковий мінімум 10 тис. грн. Тому мінімальну зарплату та розмір пенсій та соціальних пособій потрібно збільшувати в рази! Так, це складно, але вкрай потрібно споживчим ринкам, які не мають продажів через відсутність грошей! Потрібно збільшувати заробітки в першу чергу найбідніших верств населення, які споживають виключно українські продукти, товари та послуги, а не літають на відпочинок за кордон!
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21.08.2020 15:51 Відповісти
Та можна і 1к евро зробити мінімалку.
Зараз кількість офіційно працюючих в Україні 6.7млн (на 45млн населення), що вже є абсурдом.
З мінімалкою 1к евро буде в кращому разі 1 млн працюючих. В основному бюджетники. Податків з них нуль, тому або запозичувати або друкувати. Але це не надовго і доведеться починати з нуля. Тобто з мінімалки в кілька долларів як в 90х. Але то природньо для дибілів - бігати по колу.
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Мінімалку потрібно збільшувати, щоб збільшувати обсяг внутрішніх ринків українських товарів та послуг! Сьогодні ситуація в економіці вимагає стимулювання продажів, а це стимулювання можливе тільки якщо споживач отримає додаткові ресурси для придбання українських товарів та послуг! Ми 28 років давали додаткові ресурси олігархам та бидло-еліті через пільгові кредити, які розкрадались і за 28 років розікрали кредитів на суму більше 200 млрд доларів! І ці гроші були виведені в офшори і втрачені для України! Тепер влада має змінити тактику і почати допомагати найбіднішим, бо олігархи та бидло-еліта вкрадуть собі самі. Саме найбідніші люди купляють українські товари та послуги і саме на найбідніших потрібно направити всю силу державної підтримки! Потрібно збільшувати мінімальну зарплату, соціальні пособія, пенсії та страхові виплати - настільки наскільки це можливо, щоб економіка отримала потужний поштовх для розвитку! Сьогодні немає кому брати пільгові кредити уряду в 5-7-9%, бо немає продажів, в пересічних українців немає грошей! І саме уряд має змінити цю ситуацію використовуючи наявні інструменти встановлення мінімальної зарплатні та розмірів пенсій та соц-страх виплат.
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21.08.2020 16:29 Відповісти
Є одна проблема. Українці не хочуть купувати українське. Вони хочуть купувати автомобілі, телефони, побутову техніку . В Україні практично нічого вже не виробляється. В такій ситуації вкид грошей простимулює закордонного виробника.
Але це ще не все. Підищення зарплат і податків призведе до подальшого закриття українських підприємств, які стануть неконкурентоздатними внаслідок росту видатків і підвищення вартості їх продукції. Власне все це вже відбулося. На полицях магазинів закордонні навіть картопля та яблука. Не кажучи вже про щось складніше. З такими податками складний бізнес в Україні позбавлений будь-якого сенсу.
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21.08.2020 16:43 Відповісти
Погодився би з Вами тільки у одному випадку: Якщо долар не підніметься в ціні...
Інакше гривня перетворюється в макулатуру!
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21.08.2020 21:23 Відповісти
Выбори все показали как ренген)
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21.08.2020 15:38 Відповісти
Это он говорит так, как «еврей евреям».
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Ну..., не одни, конечно.
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21.08.2020 15:50 Відповісти
Вкратце, все это до ...
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21.08.2020 15:35 Відповісти
Этож еще с этих тысчь нада налог платить?
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21.08.2020 15:37 Відповісти
Це людина Ахметова.А при олігархах не буде в Україні нічого доброго.Бо олігархи нічим не кращі за московське *****.В них просто немає такої армії.А так,такі самі падлюки.
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21.08.2020 15:37 Відповісти
3 мільйона щасливих платників ЕСВ навіть "не помітять" як зеля з бенею залізли їм в кишеню...
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21.08.2020 15:37 Відповісти
2, 4 млн
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21.08.2020 15:51 Відповісти
І дійсно: шо таке 5 мільярдів, які потрібні для цього підвищення, на фоні діри в 300 мільярдів? Копійки!
Що продавати збираєтесь? Чи знов увімкнете верстат держ. облігацій?
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21.08.2020 15:39 Відповісти
не заметным для людей? ну спасибо)
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21.08.2020 15:39 Відповісти
Зате піару буде на кожному стовпі - кілограмами.
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21.08.2020 15:40 Відповісти
о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей... - вот это правда, ведро сраных водяных огурцов 250 грн. (четверть тыщи) на рынке!!!!
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21.08.2020 15:41 Відповісти
задолбали благодетели. За чужой счет повысим зарплаты принудительно и вальнем налоги с повышенных сум 45-55%.....А про инвестиции молчок, відкриття потужних виробництв - то все у фантастичних романах..
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21.08.2020 15:42 Відповісти
на пол шишки не больше)
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21.08.2020 15:44 Відповісти
Это заметят чиновники, у которых все ништяки от минималки считаются.
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21.08.2020 15:48 Відповісти
Ага, только в налоговой уже очереди на приостановление деятельности, или закрытие ФОП. Малый бизнес после карантина и так на ладан дышал, а тут еще такой "подарок" от зеленых рукожопых шмыгалей...
Та и в НБУ станки печатные сломаться могут.
За что ЭТО Украине?
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21.08.2020 15:48 Відповісти
Повышение минимальной заработной платы на 224 грн. анонсированное режимом Зеленского, позволит получить около 1-1,2 млрд . гривен дополнительных поступлений в бюджет и приведет в повышению расходов бюджета на 2,7-3 млрд. грн.

взагалі майже непомітно
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21.08.2020 15:51 Відповісти
То ***** тоді?
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21.08.2020 15:52 Відповісти
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 3844
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21.08.2020 15:53 Відповісти
" повышение минимальной зарплаты будет почти незаметным людей " (с)

Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 9322
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21.08.2020 16:02 Відповісти
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 3481
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21.08.2020 16:05 Відповісти
Ключевое слово "почти"
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21.08.2020 16:09 Відповісти
Ой не могу! Уморили!хаха! Вот то то и оно,что не заметным) В первом он ска прав однозначно.
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21.08.2020 16:13 Відповісти
Зато на выборах поднимут такой хай, наче эпоха бедности уже закончилась!
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 5673
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21.08.2020 16:29 Відповісти
Мразь ахметковская,ты у какого бизнеса спрашивал про незаметность постоянных повышений налогов?
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21.08.2020 16:48 Відповісти
Але ж буде привід сказати людям голосуйте за нас слуг. Заради ж цього все і робиться.
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21.08.2020 16:58 Відповісти
А сравнять минимальную зарплату и прожиточный минимум - слабо?
А еще монетизировать льготы.
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21.08.2020 17:34 Відповісти
повышение з/п
при падении экономики --- просто инфляция
вы только поговорили о повышении з/п
а цены поднялись
просто пан Шмыгаль проведите экспремент
проживите на 5000 грн месяц --слабо ?
просто делайте контрольную закупку
одних и тех товаров
через полгода вам бкъудет все понятно --по ценам
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21.08.2020 18:43 Відповісти
Какое небо, голубое!
Мы не сторонники разбоя,
На дурака, не нужен нож,
Ему три с коробом соврёшь
И делай с ним что хош! - зЕгимн!
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21.08.2020 21:03 Відповісти
Как только власть говорит. ЧТО НИЧЕГО не изменится....нужно ждать большого ШУХЕРА !!
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21.08.2020 21:09 Відповісти
 
 