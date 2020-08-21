Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що заплановане з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати не має викликати шок у бізнесу і сприяти збільшенню тінізації економіки.

Про це заявив Шмигаль в інтерв'ю, розміщеному на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"За 5 тис. грн жодних шоків не буде – підприємці додаткового навантаження не помітять. Щодо 6 тис. грн є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес у питаннях ефективності і підняття зарплат. Таких підприємств приблизно 80%. Інші мають підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки та соціальним обов’язком держави", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд разом з експертами ретельно проаналізував наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати, тому нинішнє підвищення із 4723 до 5 тисяч гривень "буде майже непомітним як для людей, так і для економіки".

Також читайте: У бюджеті немає діри - просто є дефіцит у 300 мільярдів гривень, - Шмигаль