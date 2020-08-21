Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що заплановане з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати не має викликати шок у бізнесу і сприяти збільшенню тінізації економіки.
Про це заявив Шмигаль в інтерв'ю, розміщеному на сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"За 5 тис. грн жодних шоків не буде – підприємці додаткового навантаження не помітять. Щодо 6 тис. грн є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес у питаннях ефективності і підняття зарплат. Таких підприємств приблизно 80%. Інші мають підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки та соціальним обов’язком держави", - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд разом з експертами ретельно проаналізував наслідки і переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати, тому нинішнє підвищення із 4723 до 5 тисяч гривень "буде майже непомітним як для людей, так і для економіки".
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Зараз кількість офіційно працюючих в Україні 6.7млн (на 45млн населення), що вже є абсурдом.
З мінімалкою 1к евро буде в кращому разі 1 млн працюючих. В основному бюджетники. Податків з них нуль, тому або запозичувати або друкувати. Але це не надовго і доведеться починати з нуля. Тобто з мінімалки в кілька долларів як в 90х. Але то природньо для дибілів - бігати по колу.
Але це ще не все. Підищення зарплат і податків призведе до подальшого закриття українських підприємств, які стануть неконкурентоздатними внаслідок росту видатків і підвищення вартості їх продукції. Власне все це вже відбулося. На полицях магазинів закордонні навіть картопля та яблука. Не кажучи вже про щось складніше. З такими податками складний бізнес в Україні позбавлений будь-якого сенсу.
Інакше гривня перетворюється в макулатуру!
Що продавати збираєтесь? Чи знов увімкнете верстат держ. облігацій?
Та и в НБУ станки печатные сломаться могут.
За что ЭТО Украине?
взагалі майже непомітно
А еще монетизировать льготы.
при падении экономики --- просто инфляция
вы только поговорили о повышении з/п
а цены поднялись
просто пан Шмыгаль проведите экспремент
проживите на 5000 грн месяц --слабо ?
просто делайте контрольную закупку
одних и тех товаров
через полгода вам бкъудет все понятно --по ценам
Мы не сторонники разбоя,
На дурака, не нужен нож,
Ему три с коробом соврёшь
И делай с ним что хош! - зЕгимн!