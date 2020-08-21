Пєсков про транспортування Навального в Німеччину: "Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі не отримували офіційного звернення від представників Олексія Навального про його транспортуванні в Німеччину, але знають, що про це були повідомлення в соцмережах. На думку Пєскова, в таких питаннях "не потрібна зайва бюрократія". Він зазначив, що в Омськ прилетів літак з Німеччини.

"Наскільки нам відомо, наші лікарі запросили лікарів, які прибули з Німеччини літаком, побувати в лікарні, взяти участь у консиліумі, отримати всю інформацію про методи лікування, доступні аналізи тощо. Не знаю, поїхали німці чи ні, але наші лікарі в повному контакті", - сказав Пєсков. Він додав, що, на думку лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального по повітрю поки неможливе. "Це може становити загрозу для його здоров'я", - сказав Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Представник Кремля додав, що аналізи досі не виявили нічого. "Виключений якийсь набір речовин, які могли стати причиною для отруєння, але не вичерпний". Пєсков підкреслив, що на проведення аналізів потрібен не день і не два. "Поки результату немає, тому треба трохи набратися терпіння", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи втручалася влада, щоб перешкодити транспортуванню Навального в Німеччину, Пєсков сказав: "Це рішення лікуючого лікаря. Йдеться про транспортування, яке може загрожувати життю пацієнта". Він додав, що адміністрація президента ніяк не втручається в ці питання: "Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі".

Вранці 21 серпня головний лікар омської лікарні, в реанімації якої перебуває Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення в клініку в Німеччині, оскільки політик перебуває в нестабільному стані і нетранспортабельний. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш говорила, що перевезенню політика завадив Кремль.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.