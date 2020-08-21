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Новини
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Пєсков про транспортування Навального в Німеччину: "Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі"

Пєсков про транспортування Навального в Німеччину:

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі не отримували офіційного звернення від представників Олексія Навального про його транспортуванні в Німеччину, але знають, що про це були повідомлення в соцмережах. На думку Пєскова, в таких питаннях "не потрібна зайва бюрократія". Він зазначив, що в Омськ прилетів літак з Німеччини.

"Наскільки нам відомо, наші лікарі запросили лікарів, які прибули з Німеччини літаком, побувати в лікарні, взяти участь у консиліумі, отримати всю інформацію про методи лікування, доступні аналізи тощо. Не знаю, поїхали німці чи ні, але наші лікарі в повному контакті", - сказав Пєсков. Він додав, що, на думку лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального по повітрю поки неможливе. "Це може становити загрозу для його здоров'я", - сказав Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Представник Кремля додав, що аналізи досі не виявили нічого. "Виключений якийсь набір речовин, які могли стати причиною для отруєння, але не вичерпний". Пєсков підкреслив, що на проведення аналізів потрібен не день і не два. "Поки результату немає, тому треба трохи набратися терпіння", - сказав він.

Також читайте: Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар

Відповідаючи на запитання, чи втручалася влада, щоб перешкодити транспортуванню Навального в Німеччину, Пєсков сказав: "Це рішення лікуючого лікаря. Йдеться про транспортування, яке може загрожувати життю пацієнта". Він додав, що адміністрація президента ніяк не втручається в ці питання: "Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі".

Вранці 21 серпня головний лікар омської лікарні, в реанімації якої перебуває Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення в клініку в Німеччині, оскільки політик перебуває в нестабільному стані і нетранспортабельний. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш говорила, що перевезенню політика завадив Кремль.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

Німеччина (7312) отруєння (943) Пєсков (1605) путін (23733) лікування (607) Навальний (612)


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Топ коментарі
+7
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 4734
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21.08.2020 15:42
+6
Правильно. Кремль займається отруєннями. Лікуванням займаються інші.
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21.08.2020 15:42
+6
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов... мы готовим этих пациентов для отправки в больницы!!!!!"
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21.08.2020 15:43
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Слуг мумифицируют вместе с царём . Даже , если сбежит , найдут и мумифицируют .
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Так всім росіянам і скажіть - вони не лікарі, вони вбивці! Тому російський нарід помре, бо вбивці не вміють лікувати!
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21.08.2020 15:45 Відповісти
они только если кого отравить или убить ... или втаскивать свой вонючий рЮський мир..
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21.08.2020 16:36 Відповісти
ВЫ и не врачи , вы и не пациенты- вас ваще нет!!! Вас нет нигде!!!
ВАС ПРОСТО НЕТ!!!!
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Учасники КООПЕРАТИВУ "200" .надають тільки ритуальні послуги.
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21.08.2020 18:13 Відповісти
Правильно. Кремль займається отруєннями. Лікуванням займаються інші.
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 4734
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов... мы готовим этих пациентов для отправки в больницы!!!!!"
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Так вы же и убили, Родион Романович!
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Пройде три дні,яд вивітриться-відпустять.
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Так правильно! Такими поциентами как Навальный занимается не кремлядь, а НКВД на лубянке - спецотдел по оказанию медицинской помощи особо отличившимся гражданам.
Какие претензии к *****? Он давно не служит.
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21.08.2020 15:44 Відповісти
Правильно, вы пациенты психиатрической больницы, временно находящиеся на свободе.
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21.08.2020 15:46 Відповісти
urody.
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Он что бутерброд чтобы его транспортировать туда-сюда?
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21.08.2020 15:48 Відповісти
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 1419
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21.08.2020 15:48 Відповісти
все просто, вы - убийцы - ликвидаторы
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 9098
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21.08.2020 15:49 Відповісти
Кроме "ихтамнет" можно ожидать только "выфсёврёте" -- других слов оне там не генерируют и уже забыли как делать !
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21.08.2020 15:52 Відповісти
Мы не лечим, а бацилим.
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21.08.2020 15:57 Відповісти
Не знаю як по російським законам, але мало би бути так, Навальний недієздатен, дружина пише заяву, що бере відповідальність на себе і везе його в Німеччину, омські лікарі з полегшенням видихають.
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21.08.2020 16:01 Відповісти
"российскийе законы"?
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21.08.2020 16:12 Відповісти
что российские, что беларусские -треш
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21.08.2020 17:29 Відповісти
вы не врачи.... - вы УБИЙЦЫ!
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21.08.2020 16:11 Відповісти
- Как вы относитесь к Навальному?
- Так же.
- Не понял.
- Ну как он ко мне, так и я к нему точно так же.
Мне насрать на Навального после его отношения к Крыму.
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21.08.2020 16:13 Відповісти
.. мы не лечим, мы калечим😁😁😁
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Ми не врачі - ми отравітелі!
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21.08.2020 19:33 Відповісти
Конечно не врачи. Как можно быть одновременно врачами и отравителями?
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22.08.2020 04:24 Відповісти
 
 