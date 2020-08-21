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Новини
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Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар

Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар

Прибулі в Омськ німецькі фахівці ознайомляться зі станом російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство ТАСС, про це повідомив головний лікар лікарні, в якій перебуває Навальний, Олександр Мураховський.

"Ми запросили і німецьких фахівців, які прибули до Омська реанімаційним літаком, щоб вони в нас у клініці ознайомилися зі станом пацієнта, з результатами досліджень. Наразі вони до нас прямують", - сказав головлікар.

Мураховський наголосив, що омські медики роблять усе можливе для стабілізації пацієнта спільно з колегами з московських Центру нейрохірургії ім. М.М. Бурденка та Національного медико-хірургічного центру ім. М.І. Пирогова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Також читайте: Лікарка Навального не згодна з вердиктом омських медиків про порушення у нього обміну речовин

Автор: 

Німеччина (7312) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+6
вот эти фрицы..
сейчас увидят Омскую больничку и охренеют..

Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 8497
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21.08.2020 15:43
+4
глубоко обеспокоятся и улетят . Немцы не станут портить отношения с рашей . Их беспокоит газопровод .
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21.08.2020 15:46
+4
Народ как-то упустил из виду календарный символизм.

20-го августа 1940 года Рамон Меркадер засветил ледорубом Троцкому.
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21.08.2020 15:48
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вот эти фрицы..
сейчас увидят Омскую больничку и охренеют..

Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 8497
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21.08.2020 15:43 Відповісти
Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 8507
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21.08.2020 15:45 Відповісти
sha ih esho posadjat...
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21.08.2020 15:45 Відповісти
Неужели все заборы проведут?
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21.08.2020 15:44 Відповісти
глубоко обеспокоятся и улетят . Немцы не станут портить отношения с рашей . Их беспокоит газопровод .
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Почему не габонские специалисты ?
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21.08.2020 15:45 Відповісти
Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 2701
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21.08.2020 15:46 Відповісти
Народ как-то упустил из виду календарный символизм.

20-го августа 1940 года Рамон Меркадер засветил ледорубом Троцкому.
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21.08.2020 15:48 Відповісти
Столько шума из ничего.
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21.08.2020 15:49 Відповісти
Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 3945
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21.08.2020 15:50 Відповісти
Леша - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его то в Омск, то из Омска таскать?
И вообще:
Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального, - главврач - Цензор.НЕТ 468
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21.08.2020 15:54 Відповісти
А навіщо нам про цих пєтухів знати? Всі наші псевдо-патрітичні канали тільки і за це кажуть.Думаєте.що прийдуть ці псевдо демократи і все стане добре? І будете в попки з москалями цілуватися? Так я вам скажу,що це все самообман.Вже були демократи біля влади там,які розбили Ічкерію на друзки.
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21.08.2020 16:02 Відповісти
Случай с Навальным еще одно доказательство бесчеловечности путинизма.
Мордор должен быть разрушен.
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21.08.2020 16:05 Відповісти
https://censor.net/user/214715 Не в путінізмі справа,а в самих московитах.Тому що вони потвори.
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21.08.2020 18:18 Відповісти
\\\\\\\\\\\\\\\\Помня все, что Автор писал о порлуподвальном ранее (и повторил сегодня) я не очень интересовался последними событиями, ограничиваясь беглым просмотром кратких новостиных сообщений.
Первое, что почти сразу бросается в глаза, - ВСЕ врут. Начиная от "низов" (врачи в омской больничке и мелкие ментовики) и закинчивая "верхами" в лице писькова (ну, этот врет всегда по определению).
Второе, на что обратил внимание - все врут бездарно и в разнобой, меняя "показания" чуть не каждый час. Т.е., совершенно бездарно и неподготовленно. Похоже, никто не знает, что ему следует говорить, а что не следует. При этом, похоже, что те, кто заставляют врать, сами не знают, что и как именно.
Складывается такое впечатление, что власти… не ожидали такого поворота событий, не были к ним готовы и весьма растеряны.
Вполне могу допустить, что кто-то из тех, кому "досадил" "антикоррупционер-разоблачитель", несмотря на прикрытие его кремлядями, ослушался и поступил по своему. И кремляди не знают, кто именно, что не может их не пугать.
Особенно, если учесть неназываемый яд. Очень сомневаюсь, что это какой-нибудь крысиный яд, который можно купить в магазине "Для дома, для семьи" или экстракт из поганок и мухоморов, который можно либо приготовить самому, либо найти в более редких аптеках "Все для жены и тещи".
Если в качестве яда использован пресловутый "новичек" или полоний, которые в магазинах и даже "военторгах" не купишь, и "в шахтах" найти затруднительно, а кто, как и откуда его добыл кремляди не знают, то они просто не могут не волноваться.
Ведь такой "непослушный" отравитель явно не мелкая сошка, если смог достать такой яд, и кто его знает, против КОГО он его использует следующий раз.
И отпускать полуподвального за границу тоже никак нельзя. Потому что придется либо признавать, что отравили власти, либо что власти потеряли контроль над "новичками" с полониями и такие вещества стали доступны для неизвестно кого еще.
А дать ему помереть под надуманным предлогом "нетранспортабельности" - по сути, взять на себя еще одно политическое убийство и стать еще более нерукопожатым. Конечно, мамзеркаДыркин предоставит любое нужное количество "исполнителей" и даже назначит сбежавшего "заказчика", ему не впервой, - но в это уже мало кто поверит…\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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21.08.2020 16:04 Відповісти
Я считаю, что их мало волнует, кто поверит. Наоборот , пусть знают те, кто осмелиться идти против, какая судьба их ждёт. А потом придумают что-то. Ведь пролез же захват Крыма , где оружие пополченцы в 'магазинах' покупали. Они с версиями сильно не напрягаются. Плохой обмен в-в тому подтверждение
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Пуйло знищував і знищує всіх опозіціонерів , які не згодні із його диктаторським правлінням на росії !
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21.08.2020 16:09 Відповісти
Тут очень важно, КТО пригласил немцев , жена или *****
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21.08.2020 16:10 Відповісти
Шрёдер, скорее всего...
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21.08.2020 16:11 Відповісти
Если так оперативно, то это врачи, подконтрольные Шрёдеру, 100 пудов...
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21.08.2020 16:10 Відповісти
Трамп взял все под контроль,по этому все и закрутилось.
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Навальному уже вызвали спецбригаду с лубянки. Они все порешают, фрицы там лишние.
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21.08.2020 16:32 Відповісти
Боли в животе были?
Острый панкреатит!
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21.08.2020 16:35 Відповісти
быстро интерестно кто донатит такое простому смертному
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21.08.2020 16:44 Відповісти
Позвали на помощь своих. А то эти грязные русские все хотят убить отца демократии. Это насколько надо не уважать немытых кацапов.

Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар - Цензор.НЕТ 6493
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21.08.2020 17:12 Відповісти
Чай с полонием? Раз даже опасно для окружающих?
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21.08.2020 18:04 Відповісти
 
 