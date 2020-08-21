Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар
Прибулі в Омськ німецькі фахівці ознайомляться зі станом російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство ТАСС, про це повідомив головний лікар лікарні, в якій перебуває Навальний, Олександр Мураховський.
"Ми запросили і німецьких фахівців, які прибули до Омська реанімаційним літаком, щоб вони в нас у клініці ознайомилися зі станом пацієнта, з результатами досліджень. Наразі вони до нас прямують", - сказав головлікар.
Мураховський наголосив, що омські медики роблять усе можливе для стабілізації пацієнта спільно з колегами з московських Центру нейрохірургії ім. М.М. Бурденка та Національного медико-хірургічного центру ім. М.І. Пирогова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сейчас увидят Омскую больничку и охренеют..
20-го августа 1940 года Рамон Меркадер засветил ледорубом Троцкому.
И вообще:
Мордор должен быть разрушен.
Первое, что почти сразу бросается в глаза, - ВСЕ врут. Начиная от "низов" (врачи в омской больничке и мелкие ментовики) и закинчивая "верхами" в лице писькова (ну, этот врет всегда по определению).
Второе, на что обратил внимание - все врут бездарно и в разнобой, меняя "показания" чуть не каждый час. Т.е., совершенно бездарно и неподготовленно. Похоже, никто не знает, что ему следует говорить, а что не следует. При этом, похоже, что те, кто заставляют врать, сами не знают, что и как именно.
Складывается такое впечатление, что власти… не ожидали такого поворота событий, не были к ним готовы и весьма растеряны.
Вполне могу допустить, что кто-то из тех, кому "досадил" "антикоррупционер-разоблачитель", несмотря на прикрытие его кремлядями, ослушался и поступил по своему. И кремляди не знают, кто именно, что не может их не пугать.
Особенно, если учесть неназываемый яд. Очень сомневаюсь, что это какой-нибудь крысиный яд, который можно купить в магазине "Для дома, для семьи" или экстракт из поганок и мухоморов, который можно либо приготовить самому, либо найти в более редких аптеках "Все для жены и тещи".
Если в качестве яда использован пресловутый "новичек" или полоний, которые в магазинах и даже "военторгах" не купишь, и "в шахтах" найти затруднительно, а кто, как и откуда его добыл кремляди не знают, то они просто не могут не волноваться.
Ведь такой "непослушный" отравитель явно не мелкая сошка, если смог достать такой яд, и кто его знает, против КОГО он его использует следующий раз.
И отпускать полуподвального за границу тоже никак нельзя. Потому что придется либо признавать, что отравили власти, либо что власти потеряли контроль над "новичками" с полониями и такие вещества стали доступны для неизвестно кого еще.
А дать ему помереть под надуманным предлогом "нетранспортабельности" - по сути, взять на себя еще одно политическое убийство и стать еще более нерукопожатым. Конечно, мамзеркаДыркин предоставит любое нужное количество "исполнителей" и даже назначит сбежавшего "заказчика", ему не впервой, - но в это уже мало кто поверит…\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Острый панкреатит!