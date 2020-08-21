Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар

Прибулі в Омськ німецькі фахівці ознайомляться зі станом російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство ТАСС, про це повідомив головний лікар лікарні, в якій перебуває Навальний, Олександр Мураховський.

"Ми запросили і німецьких фахівців, які прибули до Омська реанімаційним літаком, щоб вони в нас у клініці ознайомилися зі станом пацієнта, з результатами досліджень. Наразі вони до нас прямують", - сказав головлікар.

Мураховський наголосив, що омські медики роблять усе можливе для стабілізації пацієнта спільно з колегами з московських Центру нейрохірургії ім. М.М. Бурденка та Національного медико-хірургічного центру ім. М.І. Пирогова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

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