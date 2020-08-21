Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Прибічників і противників надання окупованому Донбасу "особливого статусу" в Україні практично порівну. 20% вважають, що заради миру можна йти на будь-які компроміси, майже половина - на деякі компроміси.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

26,7% респондентів сказали, що підтримують ідею надання окупованому Донбасу "особливого статусу". Ще 6,9% українців готові підтримати таке рішення, якщо його схвалить політик або партія, яким вони довіряють.

26,8% учасників опитування вважають, що ОРДЛО не повинно мати жодного особливого статусу. 15,5% згодні на "особливий статус" у разі відновлення в регіоні дії Конституції і законів України, 9,2% - у разі введення на Донбас миротворців.

Що стосується готовності йти на компроміси заради досягнення миру, 20% опитаних сказали, що готові на будь-які компроміси. 48,3% українців допускають деякі компроміси. 21,7% українців вважають, що встановити мир на Донбасі можливо лише з позиції сили - якщо переможе одна зі сторін.

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2022 респонденти. Похибка не перевищує 2,3%.