В Асоціації КУБ пояснили, за рахунок чого реформа ДАБІ знизить корупцію в будівництві

Реформа ДАБІ повинна включити в законодавство "принцип альтернативності, вважають у КУБ.

"Принцип альтернативності" повинен стати одним з найважливіших елементів законодавчих змін, необхідних для продовження реформи містобудування. Оскільки без нього вкрай складно вирішити головні завдання реформи – ліквідацію корупції в галузі, створення стимулів для розвитку містобудування та підвищення якості будівельних робіт.

Таку думку висловили представники Асоціації "Кола українських будівельників", пише "КУБ-Інфо".

Видання зазначає, що зустріч влади і учасників будівельного ринку під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яка відбулася до Дня будівельника, показала, що особливо активно забудовники підтримали впровадження в законодавство так званого "принципу альтернативності", тобто надання забудовнику права вибору в процесі здійснення будівельної деятельності.

Як зазначив голова ради Асоціації "Кола українських будівельників" Юрій Кватерчук, забудовники, об'єднані в асоціацію КУБ, "беззастережно підтримують пропозицію дати їм право самим вибирати контролюючий орган".

Згідно з проектом законодавчих змін, які підготували у Верховній Раді, контроль над процесом будівництва може здійснювати на вибір забудовника або одне з восьми міжтериторіальних підрозділів Державної інспекції містобудування, або спеціалізоване управління архітектури і будівництва органу місцевого самоврядування.

"Упевнений, від цього виграють не тільки забудовники. Адже можливість вибирати органи контролю – це не тільки зручність для забудовників, хоча і це важливо. Це відсутність монополії на перевірки у одного державного органу. А там, де є монопольне право, обов’язково будуть і зловживання, і корупція. Якщо забудовники будуть самі вибирати, хто їх контролює, буде менше бюрократичної тяганини на стадії будівельних робіт, і об’єкти будуть здаватися швидше", – прокоментував ситуацію Юрій Кватерчук.

Також він додав, що члени асоціації виступають і за те, щоб в разі виникнення ускладнень під час перевірки, забудовники мали право поміняти контролюючий орган. "Це значно зменшить корупційні ризики, але в цілому не погіршить якість контролю", - впевнений Юрій Кватерчук.

Також, забудовники підтримують введення в законодавство принципу екстериторіальності, тобто права девелоперів реєструвати і отримувати дозвіл на будівництво в будь-якій точці країни, без прив'язки до місця будівництва. "Це буде економити забудовнику час і кошти. Навіщо їхати отримувати дозвіл на будівництво наприклад в Дніпро, якщо це можна зробити в Києві, де розташований головний офіс компанії?", - запитує голова Асоціації КУБ.

Нагадаємо, реформа містобудування, ініційована Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем на початку цього року. Першим кроком реформи стала ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції, яку вище керівництво країни назвало "корупційним кліщем" і "гнійником корупції". 13 березня 2020 року Кабмін прийняв постанови про ліквідацію ДАБІ та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. В даний час у Верховній Раді триває робота над законодавчими змінами, які дозволять новим органам запрацювати на повну потужність.