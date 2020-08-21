УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6035 відвідувачів онлайн
Новини
32 777 12

У 10 парах поїздів "Укрзалізниці" з кінця серпня буде воєнізована охорона

У 10 парах поїздів

Охорона супроводжуватиме пасажирські потяги на найбільш популярних напрямках і поїзди, в яких найчастіше відбуваються інциденти, що потребують втручання.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила у відповідь на запит "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Жодної відповідні впродовж тривалого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом "Укрзалізниці". У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки", - повідомили в компанії.

В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який, зі свого боку, запросить начальника поїзда. Там додали, що в разі необхідності начальник поїзда через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.

Також читайте: "Укрзалізниця" закрила продаж квитків на 4 станціях і змінила маршрут прямування деяких поїздів. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, 31 липня в потязі Маріуполь-Київ один із пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе до жінки, у якому вона перебувала з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, був тричі судимий.

Автор: 

охорона (340) Укрзалізниця (6811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Зачем? каким образом она бы помогла той шлюхе с Г+Г???
показати весь коментар
21.08.2020 15:58
+1
Потрібно змінювати законодавство. Провідник стрельне в озброеного ножем ********, а його щей посадять років на 10!
показати весь коментар
21.08.2020 16:04
+1
Будет, как с охранниками в супермаркетах - кассирша пропускает конфетку мимо кассы, а те потом ведут в свою комнату: давайте порешаем вопрос по мирному.
показати весь коментар
21.08.2020 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем? каким образом она бы помогла той шлюхе с Г+Г???
показати весь коментар
21.08.2020 15:58 Відповісти
Потрібно міняти провідників та провідників-охоронців і видавати їм зброю. У нас Укрзалізниця це воєнизована структура, отже потрібно видати зброю, провести навчання, а всіх провідників які не здатні чинити опір нападникам та дебоширам - перевести на менш відповідальну роботу, або звільнити! В царській росії працівники залізниці мали зброю і не бачу причин чому під час війни Укрзалізниця має возити якусь охорону в поїздах! Кожен провідник УЗ має бути навчений, підготовлений і озброєний для того щоб не допустити теракти та злочини на транспорті!
показати весь коментар
21.08.2020 16:02 Відповісти
Потрібно змінювати законодавство. Провідник стрельне в озброеного ножем ********, а його щей посадять років на 10!
показати весь коментар
21.08.2020 16:04 Відповісти
Провідника потрібно прирівняти до правоохоронців і провідник буде застосовувати зброю згідно закону про національну поліцію України - електрошокер, дубинка, наручники, пристрої для відстрілу гумових куль, або вогнепальну зброю зі спеціальними розпиленими набоями які не дають рікошетів.
показати весь коментар
21.08.2020 16:11 Відповісти
Будет, как с охранниками в супермаркетах - кассирша пропускает конфетку мимо кассы, а те потом ведут в свою комнату: давайте порешаем вопрос по мирному.
показати весь коментар
21.08.2020 16:04 Відповісти
начальник поезда, который сам нарушает правила, ходит без маски и курит в тамбуре порешает все ваши проблемы - ога )
показати весь коментар
21.08.2020 16:32 Відповісти
если не будет спать и будет трезвый
показати весь коментар
21.08.2020 16:33 Відповісти
А на вокзалах буде спецназ,ще треба камери попереднього затримання пасажирів, вагони-заки і залізнична прокуратура вроді є
показати весь коментар
21.08.2020 16:32 Відповісти
" на наиболее популярных направлениях и поезда, в которых чаще всего происходят инциденты, требующие вмешательства."


Имя!
Имя, сестра!
показати весь коментар
21.08.2020 16:50 Відповісти
Такая?
У 10 парах поїздів "Укрзалізниці" з кінця серпня буде воєнізована охорона - Цензор.НЕТ 4877
показати весь коментар
21.08.2020 17:26 Відповісти
ВОХР не имеет полномочий, как полиция. Задерживать, в частности, не имеют права.
показати весь коментар
21.08.2020 18:35 Відповісти
Наряд вызванный на станцию по пути следования конечно же не успеет к прибытию поезда...
показати весь коментар
21.08.2020 20:55 Відповісти
 
 