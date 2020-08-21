У 10 парах поїздів "Укрзалізниці" з кінця серпня буде воєнізована охорона

Охорона супроводжуватиме пасажирські потяги на найбільш популярних напрямках і поїзди, в яких найчастіше відбуваються інциденти, що потребують втручання.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила у відповідь на запит "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Жодної відповідні впродовж тривалого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом "Укрзалізниці". У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки", - повідомили в компанії.

В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який, зі свого боку, запросить начальника поїзда. Там додали, що в разі необхідності начальник поїзда через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.

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Нагадаємо, 31 липня в потязі Маріуполь-Київ один із пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе до жінки, у якому вона перебувала з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, був тричі судимий.