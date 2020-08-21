У більш ніж 20 чиновників міськради Львова підтвердили COVID-19, - депутат міськради Адамик

Коронавірус підтверджено у більш ніж 20 керівних чиновників Львівської міськради.

Про це повідомив у Фейсбуці голова фракції партії "ЄС" у Львівській міській раді Петро Адамик, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 21 серпня тільки підтверджених випадків Covid-19 виявили у більш ніж 20 чиновників керівної ланки Львівської міськради. Серед депутатів коронавірус підтвердили тільки в одного депутата", - написав Адамик.

За його даними, інфіковані два заступники мера, представник секретаріату міськради, керівники департаментів та управлінь, їхні заступники.

"Всі вони здали ПЛР-тести й отримали позитивний результат. Саме у зв'язку з перетворенням міської влади в осередок коронавірусу в місті було перенесено сесію міськради", - стверджує Адамик.

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У міській раді заяву Адамика поки не коментують.

Станом на 21 серпня була запланована сесія Львівської міської ради, на порядку денному якої понад 400 питань. Але 20 серпня за рішенням колегії сесію перенесли.