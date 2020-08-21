Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з використанням брутальних слів і фраз у час, коли її могли почути діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРВ.
Моніторинг мовлення радіо мовника за 17.07.2020 зафіксував трансляцію (о 06.08) пісні "Старая" у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та висловів (обсценної лексики).
Під час позапланової перевірки буде з’ясовано дотримання "Радіо Шансон" частини першої та частини другої статті 62, пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
ЇЇ номінальний власник великий путріот Микола Баграєв.
«ТА́ВР Ме́діа» - один з найбільших (30 %) радіохолдингів України.
Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
Компанія включає 8 радіостанцій: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» , «Radio Jazz», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
Вони в упор не бачать нормальної української музики.
Якщо щось і давали в ефір, то самий відстій. Напевно спеціально, щоб створити враження, що нічого достойного українського немає.
Ведь так нужно поступать с теми, у кого вкусы отличные от Вашего?
Простий приклад: Pink Floyd незрівнянно, якісно, есенціально вищий за групу "бутырка".
А також це національна расєйска забава. Вони для пляшки знаходять багато застосувань)
І на тому спасибі, чоловіче.
Принаймні вже добре, що не слухаєш цю гидоту.
Но Вьі не мучайтесь, у меня и времени нет для дискуссий, поэтому пока ВСЕ.
Але розумієш, у чому річ... Додати сюди слухачів шансону та кацапської попси - це все одно що долучити копрофагів до різноманітних гурманів. Комусь більше подобається українська кухня, іншим смакує китайська, японська, мексиканська тощо... І тут раптом тиць п*здиць - а ось цим до вподоби їсти лайно. Причому не у себе вдома - ніт, для них треба зробити копроресторани і фекальні кафе, толерантно ставитись до лайножерства в обід на роботі, на вулицях і в транспорті нехай ГЕГЕГЕ жеруть...
Суть упіймав? Копрофагія - це патологія, а не "смаки і вподобання".
Так званий "русский шансон" - це "музичний" еквівалент копрофагії. І так, щоб слухати його - дійсно треба бути ватою, для якої ближче бидложиття расєйського типу.
Навіть не смішно. У кого є власна думка - таке лайно не вживають.
Ґавудиторія "радио шансон" - там власну думку якраз не поважають ("чё, самый особенный, ёпта?") У них моделі поведінки - "как все", "шоб как у людей", "по-нашему, по-простому", і ще "па панятиям". Там треба бути стандартним і спрощеним організмом у треніках та з цицькою дешманського пиваса.
А більш культурних та адекватних людей, які слухали б "шансон"... пардон, не бачив.
"Не сидел - не мужик! Надо на зоне отсидеть, шоб жизнь понять!"
(с) типовий представник ґавдиторії "радио шансон"
А без цього ж там у них, нєзачьот.
Я радио уже не включаю, противно.
Кстати, попробуй и в интернете ничего не читать и не писать на языке аХрессора
Я ж не песни по радио кручу, верно?
Нравятся мне такие дебилы как ты, принцыпиальные! 😁😁😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍
Навіщо жерти те, чим харчуються ківсяки цього світу?
А популяризация уголовной романтики не смущает?
Це ж яке має бути зуйове життя...
https://www.youtube.com/watch?v=1ovOrRCd3GU