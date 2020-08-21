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Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою

Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з використанням брутальних слів і фраз у час, коли її могли почути діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРВ.

Моніторинг мовлення радіо мовника за 17.07.2020 зафіксував трансляцію (о 06.08) пісні "Старая" у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та висловів (обсценної лексики).

Під час позапланової перевірки буде з’ясовано дотримання "Радіо Шансон" частини першої та частини другої статті 62, пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.

Також читайте: Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання про "громадянську війну" в Україні

Автор: 

матюк (54) Нацрада ТРМ (458) шансон (14)


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Топ коментарі
+33
Та закрийте нахій цю кацапсько-жлобсько-вуркаганську помийку.
Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
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21.08.2020 16:32
+23
Закрити нах цю помийку яка не має ніякого відношення до України!
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21.08.2020 16:33
+14
Закрити нах цю РОСІЙСЬКУ помийку
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21.08.2020 16:35
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Та закрийте нахій цю кацапсько-жлобсько-вуркаганську помийку.
Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
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21.08.2020 16:32 Відповісти
Закрити нах цю помийку яка не має ніякого відношення до України!
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21.08.2020 16:33 Відповісти
Закрити нах цю РОСІЙСЬКУ помийку
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21.08.2020 16:35 Відповісти
Сейчас твой коммент наберёт больше всех лайков
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21.08.2020 16:35 Відповісти
Можно, вместо закрытия, предложить крутить по 10-ть раз на сутки (в прайм-тайм) известный хит харьковских ультрас !
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Хорошее предложение.
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Дуже давно, ще у 1654 р.?
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Там цілий холдінг прокацапських помийок, що обидлячують українців.
ЇЇ номінальний власник великий путріот Микола Баграєв.

«ТА́ВР Ме́діа» - один з найбільших (30 %) радіохолдингів України.
Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
Компанія включає 8 радіостанцій: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» , «Radio Jazz», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
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21.08.2020 16:37 Відповісти
https://censor.net/user/194524 - i не кажи, усiх розстрiляти!!!
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21.08.2020 16:53 Відповісти
Мене би влаштувало, щоб вони просто зникли, Толык.
Вони в упор не бачать нормальної української музики.
Якщо щось і давали в ефір, то самий відстій. Напевно спеціально, щоб створити враження, що нічого достойного українського немає.
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21.08.2020 16:58 Відповісти
Ну, так я же и написал -

Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою - Цензор.НЕТ 4023
Ведь так нужно поступать с теми, у кого вкусы отличные от Вашего?
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21.08.2020 17:03 Відповісти
Странные вкусы у тебя, Толык.
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21.08.2020 17:06 Відповісти
Вы, леди, хотите со мной подискутировать о вкусах, у кого какой лучше? Может давайте проще - давайте подискутируем какой цвет лучше, красивее - красный, например или зелёный?
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21.08.2020 17:08 Відповісти
Якщо говорити про музику - тут навіть дискутувати не треба. Все і так очевидно.
Простий приклад: Pink Floyd незрівнянно, якісно, есенціально вищий за групу "бутырка".
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21.08.2020 17:14 Відповісти
"Бутилка"- улюблений гурт расєян.
А також це національна расєйска забава. Вони для пляшки знаходять багато застосувань)
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21.08.2020 17:24 Відповісти
Нет ни малейшего желания дискутировать с человеком, одно имя которого настораживает, ТолЬІк.
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21.08.2020 17:26 Відповісти
А вы, леди, не дискутируйте. Мне просто интересно как имя человека может настораживать? ) А если бы я взял себе ник ГрЫша - тоже насторожило бы? ))
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21.08.2020 17:54 Відповісти
Враховуючи пристрасть до шансону - добре хоч не Толяпа. Або взагалі Ляпа Гундос.
І на тому спасибі, чоловіче.
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21.08.2020 18:18 Відповісти
А разве я писал где то о том что слушаю шансон? ) Более того, я не то что не слушаю, он мне категорически не нравится. НО! Я уважаю чужой выбор и чужое мнение
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21.08.2020 18:58 Відповісти
От з цього і треба було починати.
Принаймні вже добре, що не слухаєш цю гидоту.
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21.08.2020 22:52 Відповісти
Конечно. Сначала вьі фанатеете от Любани Успенской и тюремного шансона с размазьіванием зековских слез и соплей о мамах, до которьіх им не бьіло дела на воле, а потом назьіваетесь Тольіком или Грьішей...
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21.08.2020 18:29 Відповісти
Ну, хорошо. А если Федей или Ваней или Стыцьком или Мытьком, так будет лучше? )
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21.08.2020 18:59 Відповісти
Последние два варианта тоже стремноватьіе...
Но Вьі не мучайтесь, у меня и времени нет для дискуссий, поэтому пока ВСЕ.
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21.08.2020 19:20 Відповісти
Хм, прикольно. А Якщо назвуся Йваном чи Миколою чи Гнатом або Назаром - це щось змiнить? )) О! А якщо Джоном або Джорджем, тодi це буде добре? )
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21.08.2020 19:26 Відповісти
Так.)
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21.08.2020 19:39 Відповісти
И не говори, все кто не с нами или у кого есть своё мнение или не дай бог вкус свой - те вата, кацапы и тд
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21.08.2020 16:52 Відповісти
Не пересмикуй. Ясен пінь, у людей різні смаки - наприклад, я переважно слухаю чорне та смертельне залізяччя, хтось різні інши види металу, року, електроніку, джаз, поп тощо...
Але розумієш, у чому річ... Додати сюди слухачів шансону та кацапської попси - це все одно що долучити копрофагів до різноманітних гурманів. Комусь більше подобається українська кухня, іншим смакує китайська, японська, мексиканська тощо... І тут раптом тиць п*здиць - а ось цим до вподоби їсти лайно. Причому не у себе вдома - ніт, для них треба зробити копроресторани і фекальні кафе, толерантно ставитись до лайножерства в обід на роботі, на вулицях і в транспорті нехай ГЕГЕГЕ жеруть...
Суть упіймав? Копрофагія - це патологія, а не "смаки і вподобання".
Так званий "русский шансон" - це "музичний" еквівалент копрофагії. І так, щоб слухати його - дійсно треба бути ватою, для якої ближче бидложиття расєйського типу.
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21.08.2020 17:11 Відповісти
P.S.: "своё мнение" - це у кого, у пожирачів "шансону" власна думка?
Навіть не смішно. У кого є власна думка - таке лайно не вживають.
Ґавудиторія "радио шансон" - там власну думку якраз не поважають ("чё, самый особенный, ёпта?") У них моделі поведінки - "как все", "шоб как у людей", "по-нашему, по-простому", і ще "па панятиям". Там треба бути стандартним і спрощеним організмом у треніках та з цицькою дешманського пиваса.
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21.08.2020 17:29 Відповісти
А почему ты их быдлом считаешь? Если человек слушает например реп - он тоже быдло. Научись уважать чужое мнение и чужие вкусы.
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21.08.2020 17:52 Відповісти
Чиї смаки - оцих "громадян" на фото? Не вистачало ще вчитися щось там поважати.
А більш культурних та адекватних людей, які слухали б "шансон"... пардон, не бачив.

Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою - Цензор.НЕТ 4128
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21.08.2020 18:10 Відповісти
Надпись на фото твоя? ))
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21.08.2020 18:56 Відповісти
Ніт. Знайшов вже у такому вигляді.
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21.08.2020 22:39 Відповісти
Странно . "сваты" на 1+1 .
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21.08.2020 16:33 Відповісти
Бубочкины денюжки
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21.08.2020 16:36 Відповісти
"президента" Украины проверить не желаете за игру хером по клавишам и за гнусные шутки про страну, выбравшую его президентом??? Праведники ****... закрыли эту срань "шансон" уже за измывательство над самим понятием, да и забыли. Нет, ****, формулировки потребовались
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21.08.2020 16:34 Відповісти
Проблема радио"шансон" в пропаганде уголовной тематики, для неокрепших умом и духом. Даже наРаше уже запретили движ "ауе" и ввели закон против "воров в законе", давно пора было, тоже самое и нас касается, а то вечно плетёмся в хвосте. Пора уже заканчивать с этими "романтиками" с большой дороги и их кукареками о "несправедливости режима" ,сидя на зоне
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21.08.2020 16:36 Відповісти
+++++++++++++++

"Не сидел - не мужик! Надо на зоне отсидеть, шоб жизнь понять!"
(с) типовий представник ґавдиторії "радио шансон"
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Ну і само собою, пройти через: «Адін рас....»
А без цього ж там у них, нєзачьот.
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21.08.2020 17:05 Відповісти
Незачьот і пікой в глаз
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21.08.2020 17:36 Відповісти
Сначала слушает шансон потом по нарам скачет он.
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Песня "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской. Слушать всем!🙂
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21.08.2020 16:36 Відповісти
Меня ещё от Землян не закончило тошнить...
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21.08.2020 16:48 Відповісти
Мож беремчастый?
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Нiт.
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21.08.2020 16:54 Відповісти
проверялся тест полосками? )
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21.08.2020 16:56 Відповісти
Расслабься, я не того пола)
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21.08.2020 17:05 Відповісти
Хм, ну мало ли )
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21.08.2020 17:06 Відповісти
Так спочатку преЗЕдента потрібно в полон взяти.
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21.08.2020 19:13 Відповісти
в таком случаи и фоты с заседаний рады попадают под эти ограничения. их ведь тоже могут смотреть дети )
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21.08.2020 16:37 Відповісти
Закрыть нахрен всё что вещает на языке агрессора!
Я радио уже не включаю, противно.
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21.08.2020 16:38 Відповісти
Да да, и расстрелять тех, кто комменты на языке агрессора пишет )
Кстати, попробуй и в интернете ничего не читать и не писать на языке аХрессора
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21.08.2020 16:55 Відповісти
Не хвилюйся браток, спілкусь на тому на якому вважаю за потрібне.
Я ж не песни по радио кручу, верно?
Нравятся мне такие дебилы как ты, принцыпиальные! 😁😁😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍
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21.08.2020 17:19 Відповісти
Шансон зі своїм ресторанно-кримінальним репертуаром - інструмент насадження в Україні паростків руського миру. Українці, не слухайте цю прокремлівську помийку!
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21.08.2020 16:39 Відповісти
Шансон надо закрыть за дебильный контент и пропаганду образа жизни русского мира.
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21.08.2020 16:39 Відповісти
КАК вообще такая клоака имеет право быть?
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Мертвечука вже перевірили? Фсьо ОК?
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21.08.2020 16:46 Відповісти
нормальная песня, обнаженная, под стать современным реалиям.
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21.08.2020 16:48 Відповісти
Це ж в якому оточенні Ви живете? Троєщина? Кривий Ріг?
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21.08.2020 17:07 Відповісти
в обычном, где воруют, убивают, нет доверия друг к другу. Песни просто отражают общество.
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21.08.2020 17:17 Відповісти
Дивно. Я теж живу в звичайному світі і чомусь без такого цинізму. Ще в молодості я прийняв для себе правило згідно якого я ставлюсь до будь якої незнайомої людини як до порядної і гарної особи і лише тоді коли вона своїми діями доведе що негідна я змінюю ставлення і просто "перехожу на інший бік вулиці" повністю припиняючи будь які стосунки. Це досить ефективно. За все життя мені трапилось всього декілька реальних покидьків. Але люди які з негативною підозрою відразу починають ставитись до інших принижують їх кращі якості і врешті решт "чомусь" завжди оточені ворогами...
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21.08.2020 17:25 Відповісти
Є багато незрівнянно кращої музики, що відображає концепцію "життя - біль".
Навіщо жерти те, чим харчуються ківсяки цього світу?
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21.08.2020 17:53 Відповісти
А кто вам сказал что "Шансон" вообще радио???
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21.08.2020 16:54 Відповісти
владімірскій централ ***** я в рот іпал такі пісні потрібно співати...
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21.08.2020 16:58 Відповісти
кацяпи поняття шансон скомуніздили як завжди у французів правильна його назва-блатняк який виражає"духовну культуру"рузькава чілавєка....
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21.08.2020 17:01 Відповісти
Я розумію коли пацан який вкрав порося і відсидів повертається в село і бажаючи видати себе за "кримінального авторитета" врубає щансон - це те ж саме жлобство яке змусило його красти порося... Не розумію водіїв або будівельників які тяжко працюють але ставлять "шансон" який зневажає будь яку чесну працю в принципі. Будь яка нормальна держава тексти які пропагують аморальний та кримінальний спосіб життя має забороняти для публічного використання. Той хто слухає таке є тупим дебілом за визначенням а той хто це ставить в ефір є хитрим і підступним ворогом чесного способу життя.
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21.08.2020 17:03 Відповісти
А когда ТРВ будет заниматься своими прямыми обязанностями во время войны - бороться с антиукраинской промосковской деятельностью многих ТВ каналов принадлежащих Медведчуку, Фирташу, Ахметову, Коломойскому, на которых часто не услышишь ни слова о войне, о подвигах наших героев, о зверствах и преступлениях российских оккупантов, их кинофильмы вообще, как из другой планеты, ни слова о войне,о проблемах страны, как и вообще об Украине.
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Грубая лексика их смутила!
А популяризация уголовной романтики не смущает?
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21.08.2020 17:21 Відповісти
К настоящему шансону этот расеянский блатняк имеет примерно такое же отношение как гонорар к гонорее.
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21.08.2020 17:57 Відповісти
"Простий нарід" зазвичай каже - "люблю шансон, там за жизнь поют!"
Це ж яке має бути зуйове життя...
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21.08.2020 18:21 Відповісти
А классная песня!
https://www.youtube.com/watch?v=1ovOrRCd3GU
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21.08.2020 18:40 Відповісти
Лайно від злодіїв в законі і політичних корупціонерів , яке л'ється з 2000 року. Взагалі на FM передачі для розумово відсталих, таких у яких перемогла освіта від МВФ.
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21.08.2020 18:43 Відповісти
Давно пора закрыть эту кацапскую хрень !
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21.08.2020 21:06 Відповісти
Ви хочете позбавити українців великої російської культури? Нє вийдєт, ґаспада харошиї!
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21.08.2020 22:57 Відповісти
Это не радиостанция, а клоака
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26.08.2020 13:02 Відповісти
 
 