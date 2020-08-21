Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з використанням брутальних слів і фраз у час, коли її могли почути діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРВ.

Моніторинг мовлення радіо мовника за 17.07.2020 зафіксував трансляцію (о 06.08) пісні "Старая" у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та висловів (обсценної лексики).

Під час позапланової перевірки буде з’ясовано дотримання "Радіо Шансон" частини першої та частини другої статті 62, пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.

Також читайте: Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання про "громадянську війну" в Україні