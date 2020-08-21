Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну в День Незалежності: обговорюватиме агресію РФ і євроатлантичну інтеграцію

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 24 серпня прибуде до Києва з візитом для проведення переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, сторони обговорять питання взаємодії України і Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри позначать спільні кроки в Нормандському форматі для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецького співробітництва і взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Особливу увагу буде сфокусовано на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

Так, за підсумками переговорів заплановано проведення спільної пресконференції міністрів.

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