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Новини Агресія Росії проти України
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Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну в День Незалежності: обговорюватиме агресію РФ і євроатлантичну інтеграцію

Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну в День Незалежності: обговорюватиме агресію РФ і євроатлантичну інтеграцію

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 24 серпня прибуде до Києва з візитом для проведення переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, сторони обговорять питання взаємодії України і Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри позначать спільні кроки в Нормандському форматі для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецького співробітництва і взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Особливу увагу буде сфокусовано на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

Так, за підсумками переговорів заплановано проведення спільної пресконференції міністрів.

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Автор: 

візит (1570) День Незалежності (701) перемовини (2846) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)


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Поїде назад ні з чим.
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21.08.2020 16:55 Відповісти
что?? и даже без короны?(вируса)вы упоротая пессимистка!!
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Приедет то он как раз с чемоданом озабоченостей, а уедет с богатыми подарками.
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21.08.2020 17:19 Відповісти
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
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21.08.2020 17:15 Відповісти
Мочити в сортирі тих організаторів.
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21.08.2020 20:22 Відповісти
 
 