У Білорусі затримали довірену особу Тіхановської Ковалькову, - член Координаційної ради
Довірену особу екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської - Ольгу Ковалькову - затримали в аеропорту Мінська.
Про це в ефірі програми "Cвобода LIVE" заявив Дмитро Римашевський, член Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Ольга Ковалькова є членом президії Координаційної ради.
"Я зараз їду в аеропорт. Подзвонили терміново, не випускають з Білорусі мою колегу Ольгу Ковалькову. Вона повинна була зустрітися з польським прем'єр-міністром і вилітати прямо зараз. Але її затримали в аеропорту", - повідомив Римашевський.
Нагадаємо, 20 серпня Генпрокурор Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.
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До цього Світлана Тіхановська, яка зараз перебуває в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До складу Координаційної ради вже увійшли більше 30 осіб, серед них представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.
Рада встигла провести одне засідання і дати дві пресконференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.
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Чистый Джани Родари : «Джельсомино в Стране лжецов» .
С одной лишь разницей , шо там было смешно в РБ -- не очень както
а вони-дарма не слухали...