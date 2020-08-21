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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі затримали довірену особу Тіхановської Ковалькову, - член Координаційної ради

У Білорусі затримали довірену особу Тіхановської Ковалькову, - член Координаційної ради

Довірену особу екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської - Ольгу Ковалькову - затримали в аеропорту Мінська.

Про це в ефірі програми "Cвобода LIVE" заявив Дмитро Римашевський, член Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ольга Ковалькова є членом президії Координаційної ради.

"Я зараз їду в аеропорт. Подзвонили терміново, не випускають з Білорусі мою колегу Ольгу Ковалькову. Вона повинна була зустрітися з польським прем'єр-міністром і вилітати прямо зараз. Але її затримали в аеропорту", - повідомив Римашевський.

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Нагадаємо, 20 серпня Генпрокурор Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

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До цього Світлана Тіхановська, яка зараз перебуває в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До складу Координаційної ради вже увійшли більше 30 осіб, серед них представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

Рада встигла провести одне засідання і дати дві пресконференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.

Автор: 

Білорусь (7922) Тіхановська (389)


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Здулись білоруси.
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21.08.2020 16:58 Відповісти
У Луки крышу снесло основательно, повторяет ошибки все тиранов.
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21.08.2020 17:01 Відповісти
Скоро перейдут на аресты домашних питомцев ...

Чистый Джани Родари : «Джельсомино в Стране лжецов» .

С одной лишь разницей , шо там было смешно в РБ -- не очень както
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Холопи пошли крепостных смердов-бунтарей отлавливать
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21.08.2020 17:14 Відповісти
Да всем насрать на эту ватную консерву тихановскую, а тем более на ее "помощницу"!!!
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21.08.2020 18:16 Відповісти
казав же Степан Андрійович таким , як Лука - Ніщо не зупинить ідею час якої настав!
а вони-дарма не слухали...
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21.08.2020 21:55 Відповісти
Тихановская очень напоминает Юльку. Такая же хитрая. И использует подобные мошеннические технологии от Шклярова и подобных. В том числе на митингах "оппозиции" используют юлькины красные сердечки. Скоро Тихановскую назовут "Вона Беларусь". Или по Беларуски: "яна Беларусь".
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21.08.2020 22:00 Відповісти
 
 