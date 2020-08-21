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Увольнение Холодницкого с должности главы САП не должно помешать работе НАБУ, - пресс-служба

Увольнение Холодницкого с должности главы САП не должно помешать работе НАБУ, - пресс-служба

Увольнение с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не должно помешать проведению расследований Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных. Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ надеются, что увольнение руководителя САП и дальнейшая необходимость решать отдельные рабочие вопросы с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Напомним, сегодня Цензор.НЕТ сообщал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

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Автор: 

НАБУ (5068) увольнение (2673) Холодницкий Назар (661) САП (2217)


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То коли буде конкурс ?
Чи Зеля так призначить ?
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21.08.2020 16:58 Відповісти
Конкурс проведе брат Єрмака.
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21.08.2020 17:02 Відповісти
Наоборот, его увольнение только улучшит работу САП
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21.08.2020 16:59 Відповісти
Такого же гандона поставят.Сколько ген.прокуроров-сменилось?...
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21.08.2020 17:03 Відповісти
за всіх зеліних андонів відповідають його виборці.
вони ж разом на посади призначали.
пам'ятаю як зе казав перед виборами- поставимо разом, кого скажете
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21.08.2020 17:28 Відповісти
Судя по всему, что то делал, не из зЕлени точно! Иначе, если бы не делал, то янелох "героя" дал бы! Вот выдача бородатой сосни Народа Игоря Валерьяновича суду США или просто суду, явно помогло не только работе НАБУ, но и всем остальным!
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21.08.2020 17:38 Відповісти
Увольнение и даже изгнания с конфискацией, янелоха со всей голубой и зЕлёной плесенью, с должностей, не только не помешает, а даже поможет работе и жизни Украины!
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21.08.2020 17:22 Відповісти
 
 