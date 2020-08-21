Завершено розслідування проти одного з учасників крадіжки з "Реал-банку" 787 млн ​​грн рефінансування НБУ, - НАБУ

Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом САП завершили розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн ​​грн кредиту Національного банку. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, створеної колишнім президентом України, і здійснював незаконні дії в співучасті з іншими особами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України. 19 серпня стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Слідство встановило, що приватне товариство (далі – ТОВ), очолюване підозрюваним, у 2013 році задіяли у схемі, в результаті якої згадана злочинна організація заволоділа понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "Реал банк".

Цю схему реалізували у такий спосіб: у вересні 2013 року ПАТ "Реал банк" надав кредити низці комерційних компаній, підконтрольних злочинній організації. Ті, через ланцюг фірм із ознаками фіктивності, перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній, однією з яких було згадане ТОВ. Далі це ТОВ розміщує ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж ПАТ "Реал банку" однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви.

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За місяць потому, в жовтні 2013 року, керівництво банку організувало складання такої завідомо неправдивої заяви про дострокове розірвання депозитного договору й подальше вилучення коштів. Цю заяву підписав підозрюваний як директор ТОВ. Створена ситуація стала формальною підставою для звернення ПАТ "Реал банк" за підтримкою до Національного банку, який надає йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили всемеро. Отримані від НБУ кошти керівництво ПАТ "Реал банку" у змові з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, в тому числі за участі компаній-нерезидентів та вивели в готівку.

Розслідування наведених фатів НАБУ та САП розпочали наприкінці листопада 2019 року після визначення підслідності у кримінальному провадженні за детективами Національного бюро.

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Вже за два місяці потому НАБУ та САП встановили місцезнаходження та затримали директора ТОВ, який перебував у розшуку. В січні 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про його ув’язнення. Відтоді підозрюваний перебуває під вартою.

Слідство вживає заходів для встановлення місцезнаходження інших учасників злочину.