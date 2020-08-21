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Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган

Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган

Турецьке бурове судно виявило велике родовище газу в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Судно "Фатіх" виявило найбільший запас газу в зоні Чорного моря, приблизний обсяг якого оцінюється в 320 млрд кубометрів", - сказав Ердоган.

Зазначається, що турецьке дослідницьке судно "Фатіх" вийшло з порту Трабзона на півночі Туреччини 25 червня і розпочало геологорозвідувальні роботи в акваторії Чорного моря.

Також читайте: В Україні відкрився ринок газу для населення: формула "Амстердам+" припинила дію

Автор: 

газ (10403) Туреччина (3488) Ердоган (926) Чорне море (1658) родовище (169)


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Топ коментарі
+17
предложит руцким покупать у турции раз по реверсной схеме )
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21.08.2020 17:06
+11
Зветься "Турецький потік"?)))
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21.08.2020 17:03
+11
Нож в спину
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21.08.2020 17:05
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Зветься "Турецький потік"?)))
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21.08.2020 17:03 Відповісти
Нож в спину
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21.08.2020 17:05 Відповісти
это уже ниже спины
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21.08.2020 17:44 Відповісти
Кожаный, и чуть пониже спины.
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21.08.2020 17:52 Відповісти
предложит руцким покупать у турции раз по реверсной схеме )
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21.08.2020 17:06 Відповісти


А шо, в Европе газ уже дешевле, чем о обосранных лаптекопытных репоедов на орде.
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21.08.2020 17:15 Відповісти
карлик теперь будет покупать газ у Султана.
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Подобная история хорошо разыграна в итальянском фильме "Блеф".
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21.08.2020 17:08 Відповісти
"Я спасать вашу брошь"
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21.08.2020 17:37 Відповісти
holodnij pot u ruckova ivana, teperj on budet pokupatj u gasmjasa v tri dorogo gaz, nu ne takuju kompaniju zhe na dno puskatj.
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21.08.2020 17:08 Відповісти
вышки Бойко
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21.08.2020 17:10 Відповісти
Отмечается, что турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.Источник: https://censor.net/n3215219

О как...и менее чем за за два месяца нашло крупнейшее месторождение...а котором ранее никто не знал и ведал?? Колдовство...однозначно...
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21.08.2020 17:13 Відповісти
Да, нет. Они про него молчали ранее, бо ждали, пока расея трубу в Турцию протянет за свой счёт. А теперь по расейской трубе им же и будут продавать.
Восток - дело тонкое.
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21.08.2020 17:28 Відповісти
!!
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21.08.2020 19:46 Відповісти
Мечты сбываются . "Газпром" медленно но верно сосет. Вместе с рашкованами .
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21.08.2020 17:13 Відповісти
Хомячки увидели слово "крупное" и задрожали в экстазе.
Специалисты, разбирающиеся в цифрах, снисходительно хмыкнули и пролистнули страницу.
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21.08.2020 17:18 Відповісти
Для Турции наверно немало.
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21.08.2020 17:27 Відповісти
Лет на 5 хватит.
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21.08.2020 17:44 Відповісти
На 20, турки на максимумі брали 16 млрд, зараз не беруть.
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21.08.2020 18:59 Відповісти
У русни может и 16 брали, а вообще потребляют в районе 50-ти.
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21.08.2020 19:10 Відповісти
Можливо.
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21.08.2020 19:40 Відповісти
Шо, трубу кацапского "турецкого потока" просверлили?
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21.08.2020 17:35 Відповісти
Таки ДА!Интересно с Северным Потоком смогут повторить?
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21.08.2020 19:02 Відповісти
Рад за Турцию, но надеюсь Украинский МИД пошевелиться что-бы наши НИИ поучаствовали в этом проекте, набрались опыта, а главное денег заработали в бюджет Украины.
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21.08.2020 20:33 Відповісти
когда этот газ никому не будет нужен, в Украине найдут огромные залежи газа
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21.08.2020 22:17 Відповісти
Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1260
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21.08.2020 23:16 Відповісти
Після Covid-19, отруєння Навального та подій у Білорусі ця новина є сьогодні наступною у європейських інформаційних агенцій. Але наші найпетріотичніші борці з популізмом за вонючий газ красномовно не надають їй значення... Чому б то?

Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 882
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22.08.2020 00:45 Відповісти
На палубе матросы не курят папиросы, а рускому газпрому передают привет.
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22.08.2020 10:14 Відповісти
 
 