Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган
Турецьке бурове судно виявило велике родовище газу в Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Судно "Фатіх" виявило найбільший запас газу в зоні Чорного моря, приблизний обсяг якого оцінюється в 320 млрд кубометрів", - сказав Ердоган.
Зазначається, що турецьке дослідницьке судно "Фатіх" вийшло з порту Трабзона на півночі Туреччини 25 червня і розпочало геологорозвідувальні роботи в акваторії Чорного моря.
Топ коментарі
+17 Fjall_Raven
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А шо, в Европе газ уже дешевле, чем о обосранных лаптекопытных репоедов на орде.
О как...и менее чем за за два месяца нашло крупнейшее месторождение...а котором ранее никто не знал и ведал?? Колдовство...однозначно...
Восток - дело тонкое.
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