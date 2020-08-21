Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган

Турецьке бурове судно виявило велике родовище газу в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Судно "Фатіх" виявило найбільший запас газу в зоні Чорного моря, приблизний обсяг якого оцінюється в 320 млрд кубометрів", - сказав Ердоган.

Зазначається, що турецьке дослідницьке судно "Фатіх" вийшло з порту Трабзона на півночі Туреччини 25 червня і розпочало геологорозвідувальні роботи в акваторії Чорного моря.

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