Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": Посилаються на таємницю досудового розслідування. ДОКУМЕНТ

В Офісі генпрокурора повідомили про підозру у війні на Донбасі 28 найманцям ПВК Вагнера, які були затримані наприкінці липня в Білорусі, а потім передані Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, так в ОГП відповіли на запит LIGA.net про "злив" спецоперації українських спецслужб із затримання цих людей.

В ОГП відмовилися надавати будь-які інші відомості, зокрема про деталі "спецоперації", пославшись на таємницю досудового розслідування.

"Водночас звертаємо увагу читачів, що дані про 28 підозрюваних збігаються з інформацією про спецоперацію, яку поширив раніше журналіст Юрій Бутусов", - зазначає видання.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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