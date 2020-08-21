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Новини Агресія Росії проти України
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Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": Посилаються на таємницю досудового розслідування. ДОКУМЕНТ

Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про

В Офісі генпрокурора повідомили про підозру у війні на Донбасі 28 найманцям ПВК Вагнера, які були затримані наприкінці липня в Білорусі, а потім передані Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, так в ОГП відповіли на запит LIGA.net про "злив" спецоперації українських спецслужб із затримання цих людей.

В ОГП відмовилися надавати будь-які інші відомості, зокрема про деталі "спецоперації", пославшись на таємницю досудового розслідування.

"Водночас звертаємо увагу читачів, що дані про 28 підозрюваних збігаються з інформацією про спецоперацію, яку поширив раніше журналіст Юрій Бутусов", - зазначає видання.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про злив спецоперації СБУ із затримання вагнерівців: Посилаються на таємницю досудового розслідування 01

Автор: 

Бутусов Юрій (3574) ПВК Вагнер (1540) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+12
"Ваш запрос рассмотрен,но отмазку мы ещё не придумали"
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21.08.2020 17:16
+6
Пялятся зебуины
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21.08.2020 17:16
+5
Земократия . Свой прокурор. Свой ерьмак. Свой главзебил . И международный позор во всем , как во внешней, так и во внутренней политике.
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21.08.2020 17:19
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"Ваш запрос рассмотрен,но отмазку мы ещё не придумали"
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21.08.2020 17:16 Відповісти
Пялятся зебуины
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21.08.2020 17:16 Відповісти
Земократия . Свой прокурор. Свой ерьмак. Свой главзебил . И международный позор во всем , как во внешней, так и во внутренней политике.
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21.08.2020 17:19 Відповісти
Это у Ермака свой преЗЕдент, а не наоборт.
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22.08.2020 01:14 Відповісти
Так була спецоперація, чи ні?
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21.08.2020 17:19 Відповісти
не с нашим то еврейским.... счастьем ))))
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21.08.2020 17:25 Відповісти
знайдіть газету "Комсомольская правда" від 7-го серпня.
Якщо там такого матеріалу, на котрий посилаються зебіли, не існує - тоді така спецоперація була.
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21.08.2020 17:27 Відповісти
Та была... им билеты Ленка оплатила...
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21.08.2020 17:29 Відповісти
хто така ця таємнича Лєнка?
Усюди про неї говорять, але ніхто її не бачив?
Хто це?
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21.08.2020 17:33 Відповісти
Та є така маруха, існує. Кожного ранку, коли бубочка прокидається, вона його запитує, мовляв, ну і як тобі с президентшею спалося... ну, Ленка така існує
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21.08.2020 17:39 Відповісти
ааааа, Клуша!
Ну, так би і сказали.
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21.08.2020 17:43 Відповісти
гомосятина
Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": Посилаються на таємницю досудового розслідування - Цензор.НЕТ 9997
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21.08.2020 17:28 Відповісти
Адекватно ли может отреагировать офис,который в данный момент возглавляет тупая кобыла? Вопрос риторический.
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21.08.2020 17:33 Відповісти


https://twitter.com/ua_nna
https://twitter.com/ua_nna

UA_nna

@ua_nna




Це шо, якийсь конкурс на найлютіший треш

?!!!
СЕРІЯ № 666 «Вова-БАСКЕТБОЛІСТ»



https://twitter.com/i/status/1296799386719182851 https://twitter.com/i/status/1296799386719182851
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21.08.2020 17:33 Відповісти
Венедиктова напряжённо думает, каким боком сюда прилепить Пороха...
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21.08.2020 18:48 Відповісти
главзебіл ще командировки не повернувся, з куратором ще тему не перетер.
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21.08.2020 19:24 Відповісти
власть клоунов
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21.08.2020 21:23 Відповісти
Тільки що почула на Прямому відповіді Бутусова на питання, які йому там ставились, чудовою улраїнською мовою.
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21.08.2020 22:01 Відповісти
Где можно поссмотреть ?!
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21.08.2020 23:55 Відповісти
В you tube, Прямий
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22.08.2020 01:36 Відповісти
Ток-шоу Ехо України за 21 вересня.
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22.08.2020 01:48 Відповісти
Правда когда-нибудь всплывет, хотя сомнений нет, что это сделал Козырь.
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22.08.2020 01:16 Відповісти
 
 