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Новини Коронавірус і карантин
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Через потрапляння Чернівців у "червону зону" в місті скасували всі заходи до Дня Незалежності, - ОДА

Через потрапляння Чернівців у

Через коронавірус влада Чернівців скасувала всі заходи до Дня незалежності України, мешканців міста просять виконати державний гімн вдома.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"У зв'язку з введенням "червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях від 24 серпня, всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовано. Просимо свідомих чернівчан у День прапора підняти прапор над своїми будинками, а в День Незалежності - виконати державний гімн вдома!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 14 містах і районах України встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Серед них і Чернівці.

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Автор: 

День Незалежності (701) карантин (18172) ОДА (1625) Чернівці (560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Похоже МОЗ даже ВОЗ не указ.
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21.08.2020 17:31 Відповісти
А флаг Украины еще не нужно прятать? Или уже.....
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21.08.2020 17:33 Відповісти
а вибори?
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21.08.2020 19:17 Відповісти
 
 