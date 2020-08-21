Через потрапляння Чернівців у "червону зону" в місті скасували всі заходи до Дня Незалежності, - ОДА

Через коронавірус влада Чернівців скасувала всі заходи до Дня незалежності України, мешканців міста просять виконати державний гімн вдома.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"У зв'язку з введенням "червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях від 24 серпня, всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовано. Просимо свідомих чернівчан у День прапора підняти прапор над своїми будинками, а в День Незалежності - виконати державний гімн вдома!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 14 містах і районах України встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Серед них і Чернівці.

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