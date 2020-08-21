Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку п'ятниці, - штаб ООС
Найманці Російської Федерації не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, поранень серед українських військовослужбовців не зафіксовано.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - сказано в повідомленні штабу ООС.
Так, серед українських захисників немає військових втрат і поранень.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
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Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
Здогадуєшся, про кого мова ?
УhЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ.Можна начать с любого, даже самого далекого члена. зе-проститутки нагло делают из украину парашинскую немецкую порноактрису.НАГЛО. А что тварь полтора года еще вякала уже забыла.Память кокс придуркам полностью отнял. Теперь это делает самыми ударными способами.
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А до конца пятниці єта новость еще будет актуальна?
Можно подробнее о крупных калибрах до пятницы?
Предатель на предателе.
На вынос из ап