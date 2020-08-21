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Новини Операція Об'єднаних сил
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Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку п'ятниці, - штаб ООС

Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку п'ятниці, - штаб ООС

Найманці Російської Федерації не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, поранень серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано", - сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Читайте також: Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Які саме шляхи ?
Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
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21.08.2020 17:57
+3
Які ще компроміси ? Наприклад ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
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21.08.2020 18:09
+2
то шёпотом стреляли, а это вообще на стрельбу у себя под одеялом перешли.
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21.08.2020 17:37
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то шёпотом стреляли, а это вообще на стрельбу у себя под одеялом перешли.
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21.08.2020 17:37 Відповісти
лукашенко-путин-зеленский.мир водка нефть газ братство
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21.08.2020 17:38 Відповісти
звучит как отличный сценарий для следующего фильма студии "Теракт95"
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21.08.2020 17:43 Відповісти
окопы копают..вот как выкопают ,обустроят все тогда и начнут....
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21.08.2020 17:39 Відповісти
умерла младшая дочь путина.война закончилась.
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21.08.2020 17:40 Відповісти
Отличная новость перед встречей нормандской четвёрки. Намного легче будет обсуждать дальнейшие шаги к миру.
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21.08.2020 17:48 Відповісти
Які саме шляхи ?
Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
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21.08.2020 17:57 Відповісти
Просто так никто не уйдёт. Для этого и всречаются чтобы искать компромиссы.
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21.08.2020 18:06 Відповісти
Які ще компроміси ? Наприклад ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
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21.08.2020 18:09 Відповісти
Не хотите договариватся, воюйте. Всё, не действуй мне на нервы. Я ничего не решаю.
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21.08.2020 18:21 Відповісти
Ми би і воювали. Аби кацапня зальотна тут мир не пропагувала.
Здогадуєшся, про кого мова ?
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21.08.2020 18:49 Відповісти
Окупация ето не мир. Тебе бы не знать хер. Штурбанфюрер. Хайль Гитлер!!!
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21.08.2020 18:03 Відповісти
15 августв умерли брат трампа.дочь путина и племянник нурсултана назапбаева, айсултан.в один день три такие смерти.это знак
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21.08.2020 17:51 Відповісти
А навіщо?- Все іде як вони хочуть.
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21.08.2020 17:58 Відповісти
Так как ермак и зебил так нагло даже не скрываясь предают украину, потому
УhЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ.Можна начать с любого, даже самого далекого члена. зе-проститутки нагло делают из украину парашинскую немецкую порноактрису.НАГЛО. А что тварь полтора года еще вякала уже забыла.Память кокс придуркам полностью отнял. Теперь это делает самыми ударными способами.
НА вынос.Иначе стимула его вернуться на украинские рельсы нету.НЕТУ.Кровавые ацтеки-кацапы для него бейрут взорвали, потому стимул должен быть более весомый.Такие вещи чекисткому игу рекомендуют такие отборные свинособаки как отборная безшейная биомусор-свинособака затулин. Ацтек-кровавый террорист затулин.Распространитель руцмира дураков и кацап-******.
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21.08.2020 21:36 Відповісти
Это какой-то горячечный бред! Давайте по-простому: что было сделано за Август предательского?
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22.08.2020 04:02 Відповісти
Перечислите, что было сделано за Август из того, что хочет Пуйло, и из-за чего нет нарушений этого режима тишины.
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22.08.2020 03:58 Відповісти
"21.08.20 17:35 Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, - штаб ООС"
А до конца пятниці єта новость еще будет актуальна?
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21.08.2020 18:00 Відповісти
О предсказаниях будущего - к Ванге и иже с ней.
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22.08.2020 04:05 Відповісти
Тоесть то что они стреляли из крупных калибров до пятницы не считаеца нарушением перемирия? А завтра будут говорить что с начала суботы не стреляли... или с полудня суботы не стреляли...
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Это ежедневный отчёт, причём здесь то, что было до пятницы?!

Можно подробнее о крупных калибрах до пятницы?
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22.08.2020 04:11 Відповісти
Если окупанты не стреляют значит им ето выгодно. Если ето выгодно окупантам значит 100% дела идут не в нашу пользу и нам ето абсолютно не выгодно.
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Может им это и не выгодно, но у них нет другого выбора, ибо Украина сказала, что делает последнюю попытку по спасению М-2, и Запад поддержал эту инициативу Зе. В отличие от пассивного попаредника, Зе с самого начала сказал об альтернативных М-2 сценариях, и это заставило и Пу, и иже с ним поволноваться, и искать возможность не довести до ситуации, когда Украинa при поддержке Запада заявит, что М-2 не работает, нужно другое соглашение.
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22.08.2020 04:19 Відповісти
скоро зєбидло почне хвалити ту сторону, що та не порушує режим прєкращєнія огня.
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21.08.2020 18:06 Відповісти
Не только хвалить "ту сторону", но и будет стремительно отводить войска на десятки километров, пока враг полдня не стреляет....
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21.08.2020 18:51 Відповісти
не верю
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21.08.2020 19:04 Відповісти
Ага, вивсевреёте. Да, ОБСЕ, и вывсёврете!
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22.08.2020 04:20 Відповісти
написано в кремле, отредоктировано в ап.
Предатель на предателе.

На вынос из ап
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21.08.2020 21:35 Відповісти
Вы забыли про ОБСЕ и их "предательские" отчёты.
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22.08.2020 04:22 Відповісти
Какие хорошие наемники РФ нынче пошли.
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21.08.2020 21:41 Відповісти
Патаму шо серут, у апосранава Хабаровско-белоруский шпагат. А их нужно факать, а не подыгрывать.
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21.08.2020 23:08 Відповісти
 
 