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Новини
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Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт

Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт

В Одесі танкер "Делфі", який зазнав катастрофи минулого року, не зможуть відбуксирувати з міського пляжу до 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив керівник групи компаній "Краншип" Андрій Іванов, яка є виконавцем робіт.

"10 серпня ми підписали договір (з АМПУ - ред.), де зобов'язалися протягом двох місяців виконати весь обсяг робіт... Міністр мені не дзвонив, у мене не питав (про дату буксирування судна - ред.)", - сказав Іванов, додавши, що йому невідомо, чому міністр озвучив дату 24 серпня.

Як зазначив керівник компанії, зараз проводяться підготовчі роботи за затвердженим планом, який вже зазнав деяких змін. Це пов'язано з тим, що фахівці спочатку не знали, в якому стані знаходиться правий борт, на якому лежить судно. Це стало відомо тільки зараз - після проведення частини підготовчих заходів, в яких щодня задіяні три "пари" водолазів.

Фахівець нагадав, що перше завдання - поставити судно на рівний кіль (вирівняти). Для цього розчищається дно від великих каменів, які знаходяться біля танкера і можуть пошкодити корпус під час "вирівнювання".

Читайте також: Договір на підйом танкера Delfi підписано, почалися підготовчі роботи, - Криклій

"Зараз боремося з останнім каменем, який є продовженням гряди", - заявив Іванов, уточнивши, що цей камінь приберуть водолази за допомогою спеціальних відбійних молотків.

Корпус судна прогнив, тому чіпляти тороси до нього не можна - під впливом силового навантаження метал ламається. У зв'язку з даною проблемою танкер слід максимально полегшити. Наразі з його відсіків вже витягли 150 куб. метрів піску, осушують всі танки (ємкості для нафтопродуктів) і зачищають їх від залишків нафтопродуктів, закладають пробоїни тощо.

Також до палуби і борту приварять спеціальні металеві конструкції, які виконають функції важелів - до них будуть кріпити тороси.

За словами Іванова, в зв'язку з проведеними роботами збільшилася плавучість судна - воно стало більш рухливим, що небезпечно під час шторму. Тому вирішено його закріпити (стабілізувати).

Зокрема, танкер "прив'язали" до хвилелому, до конструкцій на березі. Крім того, в безпосередній близькості від "Делфі" поставили потужний плавучий кран "Атлас 4". Він виконує відразу кілька функцій - якоря (до нього прикріпили "Делфі"), свого роду бази для водолазів та ін. Зокрема, за допомогою його стріли, виліт якої 40 м, фахівців дислокують до танкера (і назад), "перекидають" зварювальне обладнання, прибирають камені тощо.

Іванов припускає, що перший етап робіт завершиться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що танкер Delfi з одеського пляжу мають відігнати до Дня Незалежності.

Автор: 

Одеса (5428) танкер (323)


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Топ коментарі
+9
Просили... Занят... Мокшан с лопаты кормит...
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21.08.2020 17:41
+9
"під особистим контролем" (с)
"зуб даю" (с)
Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ - Цензор.НЕТ 1570
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21.08.2020 17:44
+7
Не понял, даже не помогло взятие под личный контроль бубочки?
Странно, может надо просто поднять?
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21.08.2020 17:39
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Вчера опять тянули, порвали все тросы и плюнули на это дело, похоже там профессионалов нет.
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21.08.2020 17:38 Відповісти
Да вы што? Там же у "величайшего" все на контроле. Или нет? Я уже запутался в его "котролях".
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21.08.2020 17:51 Відповісти
на "величайшего" видать знову поклали член. номер проходить, перевірено.
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21.08.2020 19:03 Відповісти
Взял под личный контроль - народная примета.
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Лучше бы не брал. Уже бы убрали с пляжа и забыли. Наш преЗедент шаурму ест, мячи в корзину забрасывает, чертей выгоняет... занят, так сказать делами более важными...
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21.08.2020 18:08 Відповісти
Не понял, даже не помогло взятие под личный контроль бубочки?
Странно, может надо просто поднять?
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Так зуб же давав. Особистий контроль...
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Перенесут 24 августа на другой день?...
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Може і не наступний... але якого року???
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21.08.2020 17:50 Відповісти
бла-бла-бла, короче, такие работы украинцам не по силам
Путина попросите
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Просили... Занят... Мокшан с лопаты кормит...
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21.08.2020 17:41 Відповісти
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21.08.2020 17:41 Відповісти
канечна, а зачем нам на ето сильі тратить?
У нас есть Зеленский, вот пусть и тянет.
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21.08.2020 17:41 Відповісти
Уже просили. Объявит эту территорию Россией.
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21.08.2020 17:43 Відповісти
Этот тоже уже не может, голландцев нанимает!
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21.08.2020 17:43 Відповісти
А что скажешь, когда уберут? А ведь уберут же. Это дело не сильно хитрое.
Так, рашистам в очередной раз в шовинизме расписаться.
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21.08.2020 17:45 Відповісти
https://twitter.com/ua_nna

https://twitter.com/ua_nna UA_nna



Це шо, якийсь конкурс на найлютіший треш

?!!!
СЕРІЯ № 666 «Вова-БАСКЕТБОЛІСТ»

https://twitter.com/i/status/1296799386719182851
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21.08.2020 17:41 Відповісти
Вот правильно, нефиг эти подвиги к праздникам. Сказали два месяца, люди работают.
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21.08.2020 17:41 Відповісти
Да то таке: народ купался и будет купаться. В нефти. Шейхами от этого не станут, но чувство того, что купался в нефти будет греть целый год. До следующего танкера. Тут жбания опять разбушевался: видосики пилит, пока гнусавый в кольцо попадает. Пусть и не с первого раза, и не со второго. Минут тридцать пришлось ждать, чтобы заснять радостный кадр победы и возможность смыться домой, подальше от этого идиота.
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21.08.2020 17:44 Відповісти
"під особистим контролем" (с)
"зуб даю" (с)
Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ - Цензор.НЕТ 1570
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21.08.2020 17:44 Відповісти
Недонаполеон -- недопрезидент.
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21.08.2020 17:53 Відповісти
Ой тру...Скопипастю ЗЕнаПолеонівську аля морську капусту...
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21.08.2020 17:55 Відповісти
Вова прав-одного президентского срока,маловато.
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21.08.2020 17:44 Відповісти
Главное, деньги успеть попилить до 24-го.
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21.08.2020 17:48 Відповісти
пустите туда металистов они ваш танкер за ночь порежут и в металолом сдадут
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21.08.2020 17:52 Відповісти
Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт - Цензор.НЕТ 831
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21.08.2020 17:57 Відповісти
Шоу продовжується.
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Мдя...
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Не впорались з завданням генерального секретаря СН. Зустрінуть свято без досгнень.
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21.08.2020 18:01 Відповісти
Та бубочка вже забув про цей танкер, у нього пам'ять як у мухи!
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21.08.2020 18:01 Відповісти
А зачем убирать. ОНО же памятник всему.
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21.08.2020 18:03 Відповісти
отличное место для водружения самого высокого флага Украины.
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21.08.2020 18:09 Відповісти
Не Украины, а флага партии "Слуга народа".
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21.08.2020 18:11 Відповісти
Все как всегда.
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21.08.2020 18:07 Відповісти
Неужели не было ясно. что правый борт дырявый, мятый и пожёванный штормами ?
Если ржавый металл не держит нагрузку. так надо пилить корпус на куски или разделывать
направленными зарядами малой мощности, а транспортаьельные куски убирать краном.
Там людей с инженерными мозгами вообще нет ? Зачем ему придавать плавучесть. если корпус пойдёт на разделку ?
д е б и л ы
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21.08.2020 18:17 Відповісти
А камни куда,в Крым?
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21.08.2020 18:28 Відповісти
Вже мабуть танкер ввійшов до туристичних маршрутів. Об'єкт імпотентної влади. І анекдоти з Одеси поповнять українській гумор.
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21.08.2020 18:50 Відповісти
А почему Европу не попросят помочь?
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21.08.2020 19:12 Відповісти
Потому, что Еевропа справится за неделю и не даст распилить бабло.
Зеленскому интереснее, когда это позорище всё продолжается.
Когда украинцам неудобно и стыдно за этот бардак, когда бюджет проекта будет
продолжать расти.
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21.08.2020 21:15 Відповісти
Хрен с танкером....коррозия поможет....вон в рашке...жёпа -жёпашная...атомные подлодки дохнут....нет прогресса-нет проблем!!
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21.08.2020 19:57 Відповісти
Сказали буде загоряти на боку до жовтня. Мабуть зеля зуб дав або взяв під особистий контроль.
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21.08.2020 20:28 Відповісти
Спалил понты Криклявого.
Совсем министра зелёного не уважает.
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21.08.2020 20:38 Відповісти
Браво! Уже даже команду "НаХ с пляжа" не могут выполнить в срок. Подождите до морозов, авось обмёрзнет и тогда - Бомжи его разберут на металолом.
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22.08.2020 10:02 Відповісти
зе власть даже затонувший кораблик не в состоянии убрать... о чём ещё можно говорить?
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23.08.2020 11:31 Відповісти
 
 