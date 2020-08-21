Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт

В Одесі танкер "Делфі", який зазнав катастрофи минулого року, не зможуть відбуксирувати з міського пляжу до 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив керівник групи компаній "Краншип" Андрій Іванов, яка є виконавцем робіт.

"10 серпня ми підписали договір (з АМПУ - ред.), де зобов'язалися протягом двох місяців виконати весь обсяг робіт... Міністр мені не дзвонив, у мене не питав (про дату буксирування судна - ред.)", - сказав Іванов, додавши, що йому невідомо, чому міністр озвучив дату 24 серпня.

Як зазначив керівник компанії, зараз проводяться підготовчі роботи за затвердженим планом, який вже зазнав деяких змін. Це пов'язано з тим, що фахівці спочатку не знали, в якому стані знаходиться правий борт, на якому лежить судно. Це стало відомо тільки зараз - після проведення частини підготовчих заходів, в яких щодня задіяні три "пари" водолазів.

Фахівець нагадав, що перше завдання - поставити судно на рівний кіль (вирівняти). Для цього розчищається дно від великих каменів, які знаходяться біля танкера і можуть пошкодити корпус під час "вирівнювання".

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"Зараз боремося з останнім каменем, який є продовженням гряди", - заявив Іванов, уточнивши, що цей камінь приберуть водолази за допомогою спеціальних відбійних молотків.

Корпус судна прогнив, тому чіпляти тороси до нього не можна - під впливом силового навантаження метал ламається. У зв'язку з даною проблемою танкер слід максимально полегшити. Наразі з його відсіків вже витягли 150 куб. метрів піску, осушують всі танки (ємкості для нафтопродуктів) і зачищають їх від залишків нафтопродуктів, закладають пробоїни тощо.

Також до палуби і борту приварять спеціальні металеві конструкції, які виконають функції важелів - до них будуть кріпити тороси.



За словами Іванова, в зв'язку з проведеними роботами збільшилася плавучість судна - воно стало більш рухливим, що небезпечно під час шторму. Тому вирішено його закріпити (стабілізувати).

Зокрема, танкер "прив'язали" до хвилелому, до конструкцій на березі. Крім того, в безпосередній близькості від "Делфі" поставили потужний плавучий кран "Атлас 4". Він виконує відразу кілька функцій - якоря (до нього прикріпили "Делфі"), свого роду бази для водолазів та ін. Зокрема, за допомогою його стріли, виліт якої 40 м, фахівців дислокують до танкера (і назад), "перекидають" зварювальне обладнання, прибирають камені тощо.

Іванов припускає, що перший етап робіт завершиться наступного тижня.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що танкер Delfi з одеського пляжу мають відігнати до Дня Незалежності.