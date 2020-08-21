Для дітей, які зазнали насильства, буде відкрито спеціальні центри допомоги, - прокурор Усенко

У рамках проєкту Barnahus восени планується відкрити центри для дітей-жертв насильства. Поки в двох містах - Вінниці та Дніпрі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла начальниця Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

"Попередньо на жовтень домовилися стартувати. Має бути пілот і два пілотні міста - це Вінниця, однозначно і Дніпро. Щодо нього ще є низка питань. Розглядаємо все-таки ще варіант Києва. Що важливо? Готовність місцевих органів влади і статистика за кількістю злочинів проти дітей. Очевидно, що для 2-3 випадків ми не візьмемо, на них не апробуємо систему, - пояснює Усенко. - Вінниця має одні з найвищих показників. 193 випадки. У Дніпрі - 71".

За її словами модель дитячого центру включає в себе два блоки: соціальна реабілітація дитини та кримінальний напрямок, тобто всі слідчі дії відбуватимуться тільки тут. "Ми об'єднуємося з судом, з органами досудового слідства. Це наше бачення і задумка і потрібно його вже запускати. Ви ж розумієте, що допит для дорослої людини - це стрес, що вже говорити про дитину. У нас є негативна практика. Наприклад, випадок з 8-річною дівчинкою, яка зазнала сексуального насильства. Вдень біля шкільного стадіону. Її допитували 6 разів: під час досудового розслідування, на слідчому експерименті, експертизі, в суді першої інстанції і двічі - в апеляції. Можете собі уявити її психологічний, емоційний, фізичний стан? І таких прикладів безліч. Слідчий чоловічої статі допитує дівчинку-підлітка. Чи багато він запитає, і чи розповість вона йому в деталях?".

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Прокурор також додала, що всі слідчі дії проходитимуть без візуального контакту з дитиною. "Жертва нас не бачить, а працює тільки з психологом. Через нього транслюються вже всі запитання через навушник, якщо йдеться про допит. Психолог питання ставить таким чином, яким воно буде зрозуміло дитині, щоб її не травмувати і з максимальною віддачею в плані отримання інформації для слідства. Все фіксується в протоколі, слідчі заходи тривають, але дитина нас не бачить. І головне, що на цьому етапі нам не потрібно вносити зміни в законодавство.

Що важливо і чим проєкт Barnahus відрізняється, наприклад, від методик допиту "зелених кімнат", які, по суті, також спрямовані на мінімізацію наслідків злочину? Після слідчих процедур з дитиною продовжують працювати - їй надається соціально-психологічна реабілітація, складається індивідуальна програма виходу з кризи. Щодо медицини є ідеї, наприклад, рекомендації з лікування, і ми зараз відпрацьовуємо їх із Міністерством охорони здоров'я", - зазначила Усенко.

Детально ознайомитися з інтерв'ю начальниці Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлії Усенко можна тут.