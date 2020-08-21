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Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального позволяет его перевозку.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите, в соответствии с желанием Юлии Навальной", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Читайте: Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Позже стало известного, что немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи"

Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш 01

Автор: 

Германия (7349) россия (65122) Навальный Алексей (612)


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Топ коментарі
+10
После того, как кацапо-ордынские силовики узнали, чем именно отравлен Навальный, врачи стали бегать от родственников
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...

https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html



Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 2176
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21.08.2020 17:55
+10
Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 8023
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21.08.2020 17:57
+6
Интересная ситуация правовая.. а кто кроме родственников имеет право решать в этом случае. При чем тут государство или даже мед учреждение... Значит есть что скрывать, что бы официальные лица не говорили.
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21.08.2020 18:15
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После того, как кацапо-ордынские силовики узнали, чем именно отравлен Навальный, врачи стали бегать от родственников
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...

https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html



Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 2176
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21.08.2020 17:55 Відповісти
Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 8023
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21.08.2020 17:57 Відповісти
Низачьот. В конце поста Аркаша должен попросить денежку для своих детишек.
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21.08.2020 18:46 Відповісти
И ещё Аркаша должен объяснить какого титанического труда и невероятнейшего умственного напряжения ему стоило написание этого "шедеврального" комментария.
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21.08.2020 19:25 Відповісти
Закатайте німці губеньки... Ви захотіли побачити Ху... ла самотужки йдєшнього на ешафот???
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21.08.2020 17:59 Відповісти
Це вже схоже на інформаційний шум...щось глушать - чи то Лукашенка, чи то Хабаровськ, чи ще щось...
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21.08.2020 17:59 Відповісти
Та ні... Тут як у тому анекдоті... Стій хто іде!!!... Стій стріляти буду!!!...
Ой вей!!!... та ніхто вже нікуди не іде...
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21.08.2020 18:03 Відповісти
«- Стою !»
«- Стріляю !»
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21.08.2020 18:14 Відповісти
Ага.
Через Дамбасс летіть з ним.
Над Пєрвомайском.
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21.08.2020 18:00 Відповісти
Любимое лекарство немецкий врачей "подождите денек-другой, авось само пройдет".
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21.08.2020 18:04 Відповісти
+5
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21.08.2020 18:22 Відповісти
если его не умертвят расейские врачи, это могут сделать врачи из нато )
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21.08.2020 18:07 Відповісти
По Навальному все таки нет чёткого диагноза. Давайте не нагнетать, просто дождёмся результатов вскрытия..
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21.08.2020 18:13 Відповісти
зараз гебня йому ще щось добаве і скажуть везіть, а коли не довезуть, звалять все на німців, скажуть фошизди ,
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21.08.2020 18:08 Відповісти
Согласно писаниям Пелевина , сейчас должны появиться Баширов с Петровым , в парадной форме КГБ , со всеми наградами и регалиями , и добить Навального , вогнав ему в сердце околок кремлёвской звезды .
А потом , обнявшись , станцевать танец победы , распевая что-то вроде - "Шпили-вили , из Омска ещё никто не уходил ! " , чтобы уже никто не сомневался , какой совсем неправильный был у Навального обмен веществ ...
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21.08.2020 18:10 Відповісти
ты сам-то Пелевина читал, его знаток?...
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21.08.2020 19:13 Відповісти
Как тот попугай из анекдота: "Слышь, хозяин, хоть чучелом, хоть тушкой, но из Союза надо "валить"."
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21.08.2020 18:11 Відповісти
Бред какойта куда его вести в таком состоянии.
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21.08.2020 18:12 Відповісти
номерной, написать "рюзьге я"- это все равно, что с гордостью заявлять - я говноед!, равнозначно.
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21.08.2020 18:16 Відповісти
Сколько людей ,столько и мнений ( С )
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21.08.2020 18:57 Відповісти
ты русский и тебе не понять!!что кроме валежника,матрёшки и балалайки с ягелем вперемешку существуют и другие понятия как:наука и высоко технологическая медицина.(написано ясно:Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин Источник: https://censor.net/n3215237)
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21.08.2020 18:23 Відповісти
Врачи по понятию разные .
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21.08.2020 18:58 Відповісти
Интересная ситуация правовая.. а кто кроме родственников имеет право решать в этом случае. При чем тут государство или даже мед учреждение... Значит есть что скрывать, что бы официальные лица не говорили.
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21.08.2020 18:15 Відповісти
Где закон , а где расеянцы ???
Что главный гоблин решил - то и закон ...
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21.08.2020 18:18 Відповісти
145 миллионов заложников пукина.
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21.08.2020 18:24 Відповісти
Извините , но - подельников ...
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21.08.2020 18:35 Відповісти
нужно понять, что же он делал, и тогда все встанет на свое место. На самом деле, он имитировал оппозицию. В старые совковые времена, когда кино и эстрада позволяли себе иносказательно обыгрывать какие-то антисоветские темы, вышел фильм «О добром гусаре замолвите слово» с Басилашвили, Садальским и прочими знаменитостями того времени, в главных ролях.
Так вот весь сюжет фильма как раз об этом, о создании охранкой провокатора, имитатора оппозиционера. Думаю, что фильм в таком виде дошел до экранов по одной причине. Там обыгрывался сюжет о сопротивлении царскому режиму, что у большевиков засчитывалось в «гуд», но подтекст фильма показывал, что то же самое происходит и в совке. Те, кто мог это читать - легко улавливали этот смысл.
Вот и Навальный - оппозиционер-имитатор. Он должен был заместить собой любую другую оппозицию, а для этого должен был кричать громче всех. Эта возможность и была ему обеспечена.
Смысл этого мероприятия в том, чтобы он собой формализовал «центр оппозиции» и в нужный момент, от лица оппозиции, посылал нужные импульсы для недовольной части населения страны. То есть, он имел два режима работы. Первый и постоянный - критика власти и правящего класса, но в нужный момент он переключал полярность и посылал всего один, но очень важный импульс, который размагничивал протестные настроения публики. Причем, этот импульс хитро модулировался, чтобы не выглядеть про-властным.
Именно в этом была его основная функция и вот из того, насколько он успешно ее выполнял, строилась его нужность или ненужность власти. Где-то на второй неделе протестов в Хабаровске, мы задали вопрос о том, где же все эти российские оппозиционеры, которые гордо несут это звание, где Навальный, в конце концов? И вот Навальный материализовался в Хабаровске, где с ходу был послан протестующими по известному адресу. Там он не сработал как «точка сборки», плавно превращающаяся в козла-провокатора.
Но скорее всего, это была последняя капля его никчемности.https://defence-line.org/2020/08/anatomiya-rossijskogo-oppozicionizma-chast-3/
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21.08.2020 19:05 Відповісти
Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш - Цензор.НЕТ 4480
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21.08.2020 18:39 Відповісти
В западном госпитале врач рекомендует, а больной либо выполняет рекомендации, либо под жопу каблуком. Больной в коме. Врачи лечат. Больной не говорит. Родственники либо выполняют рекомендации врачей, либо идут лесом...

Мнение немецких врачей официально озвучено.

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После осмотра Алексея Навального немецкие врачи поддержали решение омской больницы о небезопасности еге транспортировки до стабилизации состояния. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил главврач больницы БСМП-1 Александр Мураховский.
"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", - сказал врач.
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21.08.2020 18:33 Відповісти
Такое позорище, в которое ботоксное пуйло сумело превратить обосРашку, даже трудно представить. Какой-то людоедско-папуаский режим предельной придурковатости...

Ни в одной нормальной стране врачи не имеют права удерживать неосужденного человека в больнице против его воли Если человек без сознания-решение принимает супруг(а), или ближайший родственник.
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21.08.2020 18:38 Відповісти
а шо, его удерживают?...приковали небось к батарее, черти мокшанские...а ну расскажь правду, как ты ее видишь...
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21.08.2020 19:16 Відповісти
ну-кать своей жОне-матрёхе будешь.
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21.08.2020 19:48 Відповісти
а шо мы такие грубые, голубок?...
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21.08.2020 21:32 Відповісти
І що цар пуйло випустить чи ні, чи ще одні сутки будуть маринувать і видавати діагнози.
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21.08.2020 18:38 Відповісти
в политических случаях немцкие врачи всегда скажут то что надо больному. пример тимошенко, как професура на кансилиуве в университетской клинике шаритэ расказывала как она ходить не может.
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21.08.2020 18:44 Відповісти
Цензор дуже заклопотан станом здоров'я якогось там кацапа?
З чого б то?
Бутусов шукає хто йому ще кістку на поїсти кине? Голодує?
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22.08.2020 00:34 Відповісти
 
 