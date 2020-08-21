Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального позволяет его перевозку.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.
"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите, в соответствии с желанием Юлии Навальной", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
Позже стало известного, что немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
Будь ласка, зачекайте...
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и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...
https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html
Ой вей!!!... та ніхто вже нікуди не іде...
«- Стріляю !»
Через Дамбасс летіть з ним.
Над Пєрвомайском.
А потом , обнявшись , станцевать танец победы , распевая что-то вроде - "Шпили-вили , из Омска ещё никто не уходил ! " , чтобы уже никто не сомневался , какой совсем неправильный был у Навального обмен веществ ...
Что главный гоблин решил - то и закон ...
Так вот весь сюжет фильма как раз об этом, о создании охранкой провокатора, имитатора оппозиционера. Думаю, что фильм в таком виде дошел до экранов по одной причине. Там обыгрывался сюжет о сопротивлении царскому режиму, что у большевиков засчитывалось в «гуд», но подтекст фильма показывал, что то же самое происходит и в совке. Те, кто мог это читать - легко улавливали этот смысл.
Вот и Навальный - оппозиционер-имитатор. Он должен был заместить собой любую другую оппозицию, а для этого должен был кричать громче всех. Эта возможность и была ему обеспечена.
Смысл этого мероприятия в том, чтобы он собой формализовал «центр оппозиции» и в нужный момент, от лица оппозиции, посылал нужные импульсы для недовольной части населения страны. То есть, он имел два режима работы. Первый и постоянный - критика власти и правящего класса, но в нужный момент он переключал полярность и посылал всего один, но очень важный импульс, который размагничивал протестные настроения публики. Причем, этот импульс хитро модулировался, чтобы не выглядеть про-властным.
Именно в этом была его основная функция и вот из того, насколько он успешно ее выполнял, строилась его нужность или ненужность власти. Где-то на второй неделе протестов в Хабаровске, мы задали вопрос о том, где же все эти российские оппозиционеры, которые гордо несут это звание, где Навальный, в конце концов? И вот Навальный материализовался в Хабаровске, где с ходу был послан протестующими по известному адресу. Там он не сработал как «точка сборки», плавно превращающаяся в козла-провокатора.
Но скорее всего, это была последняя капля его никчемности.https://defence-line.org/2020/08/anatomiya-rossijskogo-oppozicionizma-chast-3/
Мнение немецких врачей официально озвучено.
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После осмотра Алексея Навального немецкие врачи поддержали решение омской больницы о небезопасности еге транспортировки до стабилизации состояния. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил главврач больницы БСМП-1 Александр Мураховский.
"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", - сказал врач.
Ни в одной нормальной стране врачи не имеют права удерживать неосужденного человека в больнице против его воли Если человек без сознания-решение принимает супруг(а), или ближайший родственник.
З чого б то?
Бутусов шукає хто йому ще кістку на поїсти кине? Голодує?