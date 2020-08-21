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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів

Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів

Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, як хворіла на COVID-19 і закликала українців берегти себе і носити маски.

Про те, як вона перенесла хворобу, Олена Зеленська написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами першої леді, про діагноз вона дізналася випадково. Оточенню президента раз на тиждень роблять тест на коронавірус, і його результат на тлі прекрасного самопочуття виявився позитивним.

"Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо", - написала Зеленська.

Читайте також: Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу

Лікування першої леді тривало два тижні. А ще тиждень вона залишалася в лікарні з семирічним сином Кирилом, який теж заразився коронавірусом, але переніс хворобу легше.

"Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", - написала Зеленська.

Дружина президента зазначила, що досі не знає, "яка кнопка ліфта чи дверна ручка "подарували" мені вірус". І закликала українців берегти себе і не розслаблятися передчасно.

Нагадаємо, про те, що у Олени Зеленської діагностовано коронавірус, стало відомо 12 червня. Після звістки про хворобу дружини глава держави на 2 тижні пішов на самоізоляцію, продовжуючи працювати віддалено. 3 липня Офіс президента повідомив, що перша леді одужала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП

Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів 01Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів 02
Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів 03
Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів 04
Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів 05

Автор: 

карантин (18172) Олена Зеленська (252) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+24
Десь відпочивала скоріш за все.
Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
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21.08.2020 18:02
+22
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6129
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21.08.2020 18:14
+20
Ксения а почему Бубочка должен волноваться? Заболела ведь Ленка а не Юлька!
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21.08.2020 18:15
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Десь відпочивала скоріш за все.
Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Ксения а почему Бубочка должен волноваться? Заболела ведь Ленка а не Юлька!
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21.08.2020 18:15 Відповісти
А текст писала хоть Ленка, а не Юлька?
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21.08.2020 18:41 Відповісти
Да хрен поймешь. Говорят ЗЕЛенка к Пороху ушла пока что в партию!
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21.08.2020 18:47 Відповісти
Говорят, что ЕвроСоль попаредник решил разогнать.
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22.08.2020 03:37 Відповісти
...з манделькою...
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21.08.2020 19:32 Відповісти
Лєна доки тебе не було, Вовка ще й державу зрадив , знаєш?
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21.08.2020 19:40 Відповісти
Сплетни в виде версий?
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22.08.2020 03:35 Відповісти
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах



Як з блазнів вибити квартал...?
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21.08.2020 18:03 Відповісти
Так же, как из таких как ты выбить рагульство, т.е. никак.
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21.08.2020 18:48 Відповісти
Чего ты так подпрыгнул,-он же тебе,вроде, ничего не сказал? Или я ошибаюсь?
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21.08.2020 19:23 Відповісти
Просто не люблю дебилов. независимо от их политических уподобань.
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21.08.2020 22:39 Відповісти
тебе , рагуль, это должно быть знакомо
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21.08.2020 20:41 Відповісти
А как вам добавить способности мыслить, чтобы вы поняли, что маску вы носите и для того, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно, а не только чтобы не заразить их.
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22.08.2020 03:40 Відповісти
"...испуганные глаза людей вокруг" - шмаркля пригрозил врачам разборками?)

та и в какой "больнице".. в феофании ее не было.

"..продолжаю носить маску в общественных местах."
ну и где она бывает? за 2 месяца - никто не видел ни в одном "общественном месте"))
или ленка смылась зарубеж.. тогда и с "больницей" всё ясно))
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21.08.2020 18:03 Відповісти
был вброс, что, якобы, в супермаркете встречалась кому-то...за покупками
и так совпало, что сообщили о ейной болезни аккурат после запуска электрички на нежин... хотя эти события могут и не иметь связи
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21.08.2020 18:11 Відповісти
ага.. ток лоханулись они с тем вбросом..))

если б реально болела - то продолжали давить на жалость та ежедневные "МОЛНИИ" моз Укаины лично степановым о ней))
а тут - известно только что в июне-июле некто "Елена Зеленская" занималась имущество в Италии...))
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
** Дополнение к информации
Документ переданный в нотариальное управление имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае речь не идет о купле-продаже. "
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21.08.2020 18:16 Відповісти
В чём здесь противоречие с её болезнью?
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22.08.2020 03:47 Відповісти
В Феофании она не могла быть - там нет условий для содержания больных с ковидом.

Человека в маске не так просто узнать.
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22.08.2020 03:43 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 4240
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21.08.2020 18:03 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 64
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 3602

...
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21.08.2020 18:39 Відповісти
Замість держака від лопати.
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21.08.2020 20:13 Відповісти
Бубочка, дай ей орден как Потапу и Каменской. Шоб поржать по приколу.
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Ей мендель уже букет передала. Через вовочку.
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21.08.2020 20:11 Відповісти
Плевать мне на зеленскую.
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Должна была лечиться в Феофании, но... была ли она там??? Очередной 3,14здеж.
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21.08.2020 18:07 Відповісти
Ленка, пока ты типа "болела", Вовка Мендель натягивал
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21.08.2020 18:09 Відповісти
та она в курсе, потому и "болела" 3 месяца.
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21.08.2020 20:12 Відповісти
Рейтингу хана. Пішли в хід жалісливі сімейні історії зЕЛенки.
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21.08.2020 18:10 Відповісти
в какой больнице? То слеза к горлу подступает. Мальчик маленький, первая леди. В фейсбуке масло маслянное. Помощь Мендель не просила?
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21.08.2020 18:11 Відповісти
А ты ей веришь?😁
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21.08.2020 18:18 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6129
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21.08.2020 18:14 Відповісти
Я лично рад за ленку, что она не сдохла от короновируса, поскольку ей еще предстоит минимум 20 лет носить передачки в тюрьму к зеленскому
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21.08.2020 18:14 Відповісти
И лайкать его видосики 😁😁😁
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21.08.2020 18:17 Відповісти
Дура.
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21.08.2020 18:15 Відповісти
Первая леди Елена Зеленская(с)

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 8410
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21.08.2020 18:17 Відповісти
Надеюсь насладится самоизоляцией ее Бубасу придется лет 10-15 .
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Много врагов у Президента Украины Зеленского. и это хорошо. значит он делает всё правильно.
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Не,на самом деле все проще, клоунов не любят многие.
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21.08.2020 18:22 Відповісти
все устали от его дебилизма
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21.08.2020 18:26 Відповісти
Не Рабинович, что он сделал правильно? Хотя бы несколько его достижений? Его ежедневные факапы ******* уже, все хранятся в архиве новостей. А вот о достижениях хотелось бы услышать поподробнее. Хотя бы 3)
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21.08.2020 18:34 Відповісти
Лєнку на Мєндєль проміняв ? Ну таке.... Справа смаку.
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21.08.2020 18:40 Відповісти
можливо одумався?------Олена Зеленська---Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українка .----Конфесія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнство -----В квітні 2019 року заявила, що вперше почула літературну українську, коли навчалась у другому класі на уроці української мови, до цього росла в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA суржикомовному та російськомовному середовищі. Також Олена заявила, що шукає для свого чоловіка викладача мови
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22.08.2020 07:47 Відповісти
У ***** еще больше. Ты и ему вылизываешь?
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21.08.2020 19:14 Відповісти
и скока сейчас дают денюх таким лизунам как ты?
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21.08.2020 20:43 Відповісти
«И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала Зеленская.Источник: https://censor.net/n3215241

Ну, як що людина каже правильні речі, то воно правильно, хто б це не сказав.
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Это она писала кварталу оскорбительные шуточки про Украину и украинцев? Да уж, да уж.... Очень за неё переживаю..... Тест отрицательный, а фиброз лёгких на всю жизнь.... Пусть крепится.... Лёгкие откажут - пусть дышит попкой (шутка)....Люблю шутить.... над чужим горем....А выглядит она и правда ужасно... Корабельные сосны могут составить конкуренцию...Ха - ха - ха.... Шучу....
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21.08.2020 18:20 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 6431
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21.08.2020 18:24 Відповісти
А що Зе робив у цей час?
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21.08.2020 18:28 Відповісти
"На днях у Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Мама:
- Oн, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Он точно будущий президент: весь обделался, а как гордо держит голову!"
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21.08.2020 18:34 Відповісти
Краще було б так:
У родині канібалів вмерло дитя.... Сумно, зате смачно!
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21.08.2020 19:20 Відповісти
а в племени Зулу трудности с евреями: сколько им объясняли, что это тоже люди - все равно не едят!
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21.08.2020 19:24 Відповісти
Ого! Ось і ЗеЛєнка ! А то всі переживали ... за Мєндєль.
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21.08.2020 18:36 Відповісти
З цих перипетій можна зробити один висновок : про окреме проживання подружжя Зєлєнскіх.
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21.08.2020 18:37 Відповісти
Ношу маску из уважения к окружающим... А чего же мужа не научила уважать окружающих?
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21.08.2020 18:40 Відповісти
про больничку - то алиби ))))

///
Зеленский заиграл на рояле тревожное стаккато. Началась рукожопая драка. В общей свалке никто и не заметил, как "Тесла" окончательно догорела и, мигнув на прощанье последним язычком огня, потухла. Улица Юности погрузилась во тьму.
Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель.

Василий Рыбников,
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21.08.2020 18:45 Відповісти
Молодец, Ленка! Поборола короновирус, разберешься и с Мендель!
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21.08.2020 18:52 Відповісти
В опусе зеленки тема Мендель не раскрыта . А всем бы было интересно .
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21.08.2020 19:00 Відповісти
О! Лєнка вилізла.... Мабуть зовсім швах у зєлєбубочки.... Чекаємо батьків, бо покращення з рейтингом як самого ЗЕ!, так і його мавпенят коломойши не передбачається...
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21.08.2020 19:18 Відповісти
Два месяці борола а місяць тому вже говорили що виздоровіла... Роль мамки-жалобщиці піарщиці свого тупуватого зралдника виконуєш?
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21.08.2020 19:24 Відповісти
а ти здорово його паваспітувала без своїх сценарїїв поведінки - такого він натворив за цей час , без тюряги не викрутиться...
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21.08.2020 19:27 Відповісти
"Две недели я наслаждалась просмотром порнофильмов и чтением книги Кама Сутра в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 37,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление на губе. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг", - написала Зеленская.Источник: https://censor.net/n3215241

Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, потом - высокая температура и воспаление легких - Цензор.НЕТ 381
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21.08.2020 19:30 Відповісти
Свежий кокс подвезли понеслась лапша по зеушам
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21.08.2020 19:35 Відповісти
зеленская, вообще ***** на тебя и твою ceмью
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21.08.2020 19:44 Відповісти
Лена даже не знает, что, по версии ботов, она уже с Зе разошлась, а Мендель уже ждёт от Зеленского двойню. А тут такой облом(.
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21.08.2020 20:01 Відповісти
А что в ее опусе опровергает "версию ботов"?
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21.08.2020 20:17 Відповісти
Зеленская рассказала, как переболела COVID-19: два дня наслаждалась самоизоляцией, а потом ее самоизоляцией наслаждались уже Мендель с Бубочкой.
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21.08.2020 20:12 Відповісти
Шо характерно, ни стова про мужа в статье, хотя согласно правилам жанра должна была написать как он ее поддерживал и как они каждый день созванивались, и как он по видеосвязи общался с сыном.
Такое впечатление, что начисто вычеркнула его из своей жизни.
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21.08.2020 20:16 Відповісти
Зеля настолько приставучий, что Лена посчитала за счастье пару дней самоизоляции.
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21.08.2020 20:21 Відповісти
так это ленка научила стучать прибором по клавишам своего галабародбку у всех на виду ?
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21.08.2020 20:47 Відповісти
клоунская семья
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21.08.2020 21:21 Відповісти
Супружница нашлася почти через 3 месяца.

Привет пелотке из ОП.
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21.08.2020 21:40 Відповісти
Значит все жопа .
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21.08.2020 21:44 Відповісти
"Зеленская рассказала, как переболела"

ну, панимаем, панимаем.
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21.08.2020 22:19 Відповісти
Краще б "призвала" чоловіка повернути гроші до фонду боротьби із коронавірусом!
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22.08.2020 09:12 Відповісти
Ой не трынди дура. Воспаление хитрости. Когда всех достали законы, придумали вирус и все во всем мире дружно ими подтерлись.
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22.08.2020 16:16 Відповісти
 
 