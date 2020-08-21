Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів
Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, як хворіла на COVID-19 і закликала українців берегти себе і носити маски.
Про те, як вона перенесла хворобу, Олена Зеленська написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами першої леді, про діагноз вона дізналася випадково. Оточенню президента раз на тиждень роблять тест на коронавірус, і його результат на тлі прекрасного самопочуття виявився позитивним.
"Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо", - написала Зеленська.
Лікування першої леді тривало два тижні. А ще тиждень вона залишалася в лікарні з семирічним сином Кирилом, який теж заразився коронавірусом, але переніс хворобу легше.
"Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", - написала Зеленська.
Дружина президента зазначила, що досі не знає, "яка кнопка ліфта чи дверна ручка "подарували" мені вірус". І закликала українців берегти себе і не розслаблятися передчасно.
Нагадаємо, про те, що у Олени Зеленської діагностовано коронавірус, стало відомо 12 червня. Після звістки про хворобу дружини глава держави на 2 тижні пішов на самоізоляцію, продовжуючи працювати віддалено. 3 липня Офіс президента повідомив, що перша леді одужала.
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Бо Зеля зовсім не хвилювався. Розважався я к завжди.
Як з блазнів вибити квартал...?
та и в какой "больнице".. в феофании ее не было.
"..продолжаю носить маску в общественных местах."
ну и где она бывает? за 2 месяца - никто не видел ни в одном "общественном месте"))
или ленка смылась зарубеж.. тогда и с "больницей" всё ясно))
и так совпало, что сообщили о ейной болезни аккурат после запуска электрички на нежин... хотя эти события могут и не иметь связи
если б реально болела - то продолжали давить на жалость та ежедневные "МОЛНИИ" моз Укаины лично степановым о ней))
а тут - известно только что в июне-июле некто "Елена Зеленская" занималась имущество в Италии...))
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
* это одна из двух фирм зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы. Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Именно там находятся 8 сотрудников МВД прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
** Дополнение к информации
Документ переданный в нотариальное управление имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае речь не идет о купле-продаже. "
Человека в маске не так просто узнать.
...
Ну, як що людина каже правильні речі, то воно правильно, хто б це не сказав.
Мама:
- Oн, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Он точно будущий президент: весь обделался, а как гордо держит голову!"
У родині канібалів вмерло дитя.... Сумно, зате смачно!
///
Зеленский заиграл на рояле тревожное стаккато. Началась рукожопая драка. В общей свалке никто и не заметил, как "Тесла" окончательно догорела и, мигнув на прощанье последним язычком огня, потухла. Улица Юности погрузилась во тьму.
Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель.
Василий Рыбников,
Такое впечатление, что начисто вычеркнула его из своей жизни.
Привет пелотке из ОП.
ну, панимаем, панимаем.