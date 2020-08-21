Зеленська розповіла, як перехворіла COVID-19: два дні насолоджувалася самоізоляцією, потім - висока температура і запалення легенів

Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, як хворіла на COVID-19 і закликала українців берегти себе і носити маски.

Про те, як вона перенесла хворобу, Олена Зеленська написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами першої леді, про діагноз вона дізналася випадково. Оточенню президента раз на тиждень роблять тест на коронавірус, і його результат на тлі прекрасного самопочуття виявився позитивним.

"Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо", - написала Зеленська.

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Лікування першої леді тривало два тижні. А ще тиждень вона залишалася в лікарні з семирічним сином Кирилом, який теж заразився коронавірусом, але переніс хворобу легше.

"Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно", - написала Зеленська.

Дружина президента зазначила, що досі не знає, "яка кнопка ліфта чи дверна ручка "подарували" мені вірус". І закликала українців берегти себе і не розслаблятися передчасно.

Нагадаємо, про те, що у Олени Зеленської діагностовано коронавірус, стало відомо 12 червня. Після звістки про хворобу дружини глава держави на 2 тижні пішов на самоізоляцію, продовжуючи працювати віддалено. 3 липня Офіс президента повідомив, що перша леді одужала.

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