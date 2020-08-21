Адвокат Тіхановської подав до Верховного суду Білорусі скаргу про визнання виборів недійсними, - штаб

Адвокат Максим Знак, який представляє інтереси екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, подав до Верховного суду скаргу про визнання виборів 9 серпня недійсними.

Про це повідомили в об'єднаному штабі білоруської опозиції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Скаргу подано. Рішення про початок провадження буде впродовж 3 днів", - повідомили в штабі.

Напередодні екскандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька також подала до Верховного суду скаргу на визнання недійсними вибори президента.

Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилив усі скарги.

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