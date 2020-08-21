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Адвокат Тіхановської подав до Верховного суду Білорусі скаргу про визнання виборів недійсними, - штаб
Адвокат Максим Знак, який представляє інтереси екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, подав до Верховного суду скаргу про визнання виборів 9 серпня недійсними.
Про це повідомили в об'єднаному штабі білоруської опозиції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Скаргу подано. Рішення про початок провадження буде впродовж 3 днів", - повідомили в штабі.
Напередодні екскандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька також подала до Верховного суду скаргу на визнання недійсними вибори президента.
Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилив усі скарги.
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Ещё раз хочу поздравить всех полезных идиотов.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.