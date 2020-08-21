УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4794 відвідувача онлайн
Новини Агрессия России против Украины
5 599 24

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

На Черниговщине двое военнослужащих украли со склада воинской части имущества на 38 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что 5 августа, двое солдат ВСУ, будучи дневальными парка воинской части, дислоцированной в Черниговской области, проникли в хранилище откуда похитили военное и другое имущество на общую сумму более 38 тыс. грн.

Воры воспользовались тем, что имели беспрепятственный доступ к территории и имуществу парка.

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов на Виннитчине, - прокуратура

На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура 03

21 августа обоим военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410 УК Украины - "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением, или повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившие существенный вред, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения "и ч. 3 ст. 185 УК Украины - "кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ будет отвечать в суде за смерть двоих и ранения четверых подчиненных во время стрельб на Киевщине в 2017 году, - военная прокуратура

Принятыми мерами обеспечен возврат похищенного имущества в воинскую часть.

Автор: 

армия (3770) воровство (395) оборона (4779) Черниговщина (1584) Военная прокуратура (722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Два бронежилета, две каски, два акума и 30 литров соляры... Отправить на повышение квалификации к свынарчукам, чтобы не позорились.
показати весь коментар
21.08.2020 18:42
+5
150 тыс. тонн зерна из Держрезерва нашли уже, бААрцы с свинарчуками?
показати весь коментар
21.08.2020 19:18
+4
З Свинарчуками, ваші вже обісрались.
Так що ти ризикуєш схомячити протухлого гімна.
показати весь коментар
21.08.2020 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Армія повинна бути повністю контрактна.
показати весь коментар
21.08.2020 18:41 Відповісти
Ты уверен, что это были срочники?????
показати весь коментар
21.08.2020 18:47 Відповісти
https://censor.net/user/471295 А ви впевнені.що це контрактники?
показати весь коментар
21.08.2020 19:52 Відповісти
Два бронежилета, две каски, два акума и 30 литров соляры... Отправить на повышение квалификации к свынарчукам, чтобы не позорились.
показати весь коментар
21.08.2020 18:42 Відповісти
На олимпийские игры. Это все тяжелое и соляры поболее будет.
показати весь коментар
21.08.2020 18:48 Відповісти
З Свинарчуками, ваші вже обісрались.
Так що ти ризикуєш схомячити протухлого гімна.
показати весь коментар
21.08.2020 18:49 Відповісти
150 тыс. тонн зерна из Держрезерва нашли уже, бААрцы с свинарчуками?
показати весь коментар
21.08.2020 19:18 Відповісти
ну да посравнению с зеленским которий из привата 3 лярдов баксов украл

то ети да лузери
показати весь коментар
21.08.2020 19:37 Відповісти
Крепкие пацаны! Вы знаете, сколько весит такой аккумулятор?
показати весь коментар
21.08.2020 18:47 Відповісти
Похоже началось очернение армии
показати весь коментар
21.08.2020 18:52 Відповісти
У двох в самий раз
показати весь коментар
21.08.2020 20:31 Відповісти
та шо пристали... они на фронт драпануть собирались... нашим подсобить...а то война кончается а они еще перемирия не видели...
а если серьезно - крысы!
показати весь коментар
21.08.2020 18:48 Відповісти
Під час війни розцінюю подібні дії як диверсію .
показати весь коментар
21.08.2020 18:49 Відповісти
Дисбата на год хватит приучить их к бескорыстию.Но по суду!
показати весь коментар
21.08.2020 18:54 Відповісти
Норм подневалили.
показати весь коментар
21.08.2020 19:00 Відповісти
Не виноваты пацаны, в ссср все поголовно были воры, а пацанам это досталось от родителей, в генах заложено.
показати весь коментар
21.08.2020 19:00 Відповісти
А Вы шо воруете?
показати весь коментар
21.08.2020 19:19 Відповісти
Типичные советские "несуны"... Точно по фразе о ворах-несунах советского комика Райкина: "Кто, что охраняет, то и имеет..."
показати весь коментар
04.01.2021 23:22 Відповісти
Вот это прапору начальнику хранилища подфортило....
Для тех кто в курсе...Все кражи с военных складов производятся через двери...
показати весь коментар
21.08.2020 19:22 Відповісти
На Черниговщине двое дневальных украли из хранилища части имущества на 38 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2846
показати весь коментар
21.08.2020 19:24 Відповісти
В 91-ом я это мог загнать за 3 литра самогона, 2 банки тушёнки и буханку хлеба 😅
показати весь коментар
21.08.2020 19:26 Відповісти
3 литра смаги стоили - тельник)))
показати весь коментар
21.08.2020 19:44 Відповісти
 
 