УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4419 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 110 14

Департаменти охорони здоров'я в регіонах мають за два дні налагодити роботу гарячих ліній, - Степанов

Департаменти охорони здоров'я в регіонах мають за два дні налагодити роботу гарячих ліній, - Степанов

Департаменти охорони здоров'я України мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Максима Степанова, про це заявив міністр за підсумками селекторної наради з регіонами.

"Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 направляють у приватну клініку на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду фахівців) або помилково дають йому номер детективного агентства (замість лабораторії) .. . Це тільки звучить смішно. А по факту такі історії неприйнятні!", - написав Степанов.

Керівники департаментів охорони здоров'я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти і терміново їх виправити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ відкриває лікарні другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
карантинні гроші вже розікрали.
а це чималі кошти.
показати весь коментар
21.08.2020 18:42
+4
А медалі за сприяння короновірусу Степанову не дали.🥴
показати весь коментар
21.08.2020 18:41
+3
Героя України сцикло йому присвоїть.
показати весь коментар
21.08.2020 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А медалі за сприяння короновірусу Степанову не дали.🥴
показати весь коментар
21.08.2020 18:41 Відповісти
Героя України сцикло йому присвоїть.
показати весь коментар
21.08.2020 18:43 Відповісти
І дворянський тітул, типу ваше сіятєльство, граф короновірусний...
показати весь коментар
21.08.2020 18:48 Відповісти
шел пятый месяц карантинных мероприятий...
показати весь коментар
21.08.2020 18:41 Відповісти
карантинні гроші вже розікрали.
а це чималі кошти.
показати весь коментар
21.08.2020 18:42 Відповісти
У нас оказывается до сих пор горячей линии нет, кроме как в Киеве. Спасибо мэрии........... Конец августа на дворе. Может мэрам всех городов нужно по голове настучать на ринге?
показати весь коментар
21.08.2020 18:48 Відповісти
А в Києві Верещучка завішала весь Київ своїми бігмордами.
показати весь коментар
21.08.2020 18:49 Відповісти
Не думаю, что киевляне захотят сменить Кличко.
показати весь коментар
21.08.2020 19:32 Відповісти
Степанов -- крупный специалист в медицине.
показати весь коментар
21.08.2020 18:50 Відповісти
Я прочитав, як "шут Степанов -- крупный специалист в медицине"🥴
показати весь коментар
21.08.2020 18:55 Відповісти
Ну как-то так.
показати весь коментар
21.08.2020 19:16 Відповісти
Полгода горячая линия не нужна была..а теперь снеслись...за два дня..срочно...
Зеленое стадо в своем репертуаре...клоунском....
показати весь коментар
21.08.2020 19:15 Відповісти
А шо горячая линия лечит короновирус Вопрос где МОЗ и МВД и чем они занимаются Особенный вопрос к Авакову когда начнут штрафовать особо одаренных в транспорте нет не предпринимателей ни супермаркеты а тех дебилов которые не считают нужным одевать маску и тех которые одевают маску с высунутым носом
показати весь коментар
21.08.2020 19:34 Відповісти
Департаменты здравоохранения лучше отлаживают выделения денег на точечный ремонт и настойчиво рекомендуют кому следует его поручить, а также изобретают разнообразную отчётность.
показати весь коментар
21.08.2020 20:27 Відповісти
 
 