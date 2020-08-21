Департаменти охорони здоров'я в регіонах мають за два дні налагодити роботу гарячих ліній, - Степанов

Департаменти охорони здоров'я України мають два дні для налагодження ефективної роботи гарячих ліній на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Максима Степанова, про це заявив міністр за підсумками селекторної наради з регіонами.

"Питання тримаю на особистому контролі. Адже ситуація, коли пацієнта з симптомами COVID-19 направляють у приватну клініку на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду фахівців) або помилково дають йому номер детективного агентства (замість лабораторії) .. . Це тільки звучить смішно. А по факту такі історії неприйнятні!", - написав Степанов.

Керівники департаментів охорони здоров'я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти і терміново їх виправити.

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