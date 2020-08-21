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Новини Революція в Білорусі
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Звукорежисера Соколовського, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, знову затримали (оновлено)

Звукорежисера Соколовського, який поставив пісню

Звукорежисера Влада Соколовського, який поставив на провладному концерті в Мінську пісню Цоя "Перемен" і провів 10 днів за ґратами, знову затримали.

Про своє затримання Соколовський встиг повідомити родичам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Він сказав, що його везуть на вулицю Міський Вал, де розташовано центральний апарат МВС.

За словами адвоката Соколовського Михайло Боднарчука, причина затримання невідома. Адвоката до Соколовського не пускають.

Інформацію про затримання звукорежисера підтвердив його колега Кирило Галанов, який також отримав десять діб адміністративного арешту за пісню "Перемен".

"О 16.20 ми розмовляли з Владом по телефону. Він розповів, що на завтра його викликають в МВС, питав, чи зв'язувалися зі мною. Я відповів, що мені ніхто не дзвонив, - розповідає TUT.BY Кирило Галанов. - Буквально через дві хвилини набрав Влада ще раз, він сказав: "Кирило, мені дзвонять у двері". І попросив зв'язатися з адвокатом. Ще встиг написати своїй дівчині: "Мене забрали"", - розповів він.

Читайте також: Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ

Пізніше стало відомо, що Соколовського відпустили з міліції. Причина його затримання досі незрозуміла.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.

Автор: 

Білорусь (7922) затримання (4335)


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Топ коментарі
+9
Поки Бєларусь у 1989 році.
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21.08.2020 19:05
+7
Надо было Кукарачу ставить, до них не дошло бы.
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21.08.2020 19:03
+7
Біларусів закривають за москальскі пісні, скоро за "Дєнь Побєди" будуть строк давати.
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21.08.2020 19:13
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Надо было Кукарачу ставить, до них не дошло бы.
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21.08.2020 19:03 Відповісти
не всі знають, що кукарача - це тарган
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21.08.2020 19:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Zvd5Mbdqkg
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Поки Бєларусь у 1989 році.
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21.08.2020 19:05 Відповісти
в них немає своїх Гринджол
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21.08.2020 19:10 Відповісти
змушують поставити пісню "Пєрємєн НЄ трєбуют наши сєрдца"
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21.08.2020 19:08 Відповісти
А у нас зерємєн трєбують наші серця.🐸
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21.08.2020 19:17 Відповісти
Как смешно) детский сад просто.
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21.08.2020 20:05 Відповісти
Та там ще гірше, ніж в раші та пів.кореї, цар зовсім здвинувся.
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21.08.2020 19:13 Відповісти
Біларусів закривають за москальскі пісні, скоро за "Дєнь Побєди" будуть строк давати.
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21.08.2020 19:13 Відповісти
Звичайно, бо дєнь побєди Порохом пропах!
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21.08.2020 19:15 Відповісти
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21.08.2020 19:57 Відповісти
якби ти не був зебілом, то розумів би, що справа не в Тихановській
а в принципі
до того ж ***** дуже дратує повалення тиранів
а коли в ***** підгоряє - це пєстня
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21.08.2020 19:16 Відповісти
Тихановская и есть проект Кремля. Але лузерам горить повалення режиму .. Хоч десь щось відбудеться
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21.08.2020 19:18 Відповісти
а пох, хто вона
за неї, а не за таргана проголосувала більшість
а зеботам треба ************ відробляти, обсираючи НВР
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21.08.2020 19:21 Відповісти
я мало не всцявсь, як ти гостровумно (не дотепно) стріли перевів
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21.08.2020 19:25 Відповісти
Если Тихановская -- проект Кремля, то Кремль самоубийца.
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21.08.2020 19:28 Відповісти
Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали - Цензор.НЕТ 9227
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21.08.2020 19:14 Відповісти
Слыхал ,что бывают актеры одной роли,а тут ...звукорежесер одной песни.Амплуа...Или Бацька русофоб по части русскага рока?"Херурга" вызывайте,он "пролечит".
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21.08.2020 19:14 Відповісти
Поставившиего песню "Перемен" на провластном концерте в Минске звукорежиссера Соколовского опять задержали - Цензор.НЕТ 2072
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21.08.2020 19:15 Відповісти
Вот так по одному и пересажают... А вы, дурачки, и дальше ходите с шариками и обнимашки с ними устраивайте...
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21.08.2020 19:19 Відповісти
Шахтеров с Украины заберет лука вместо бастующих своих,вот гныда,бяда...
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21.08.2020 19:20 Відповісти
СССР полным ходом.
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21.08.2020 19:20 Відповісти
В СССР, на минуточку, Цой снялся в 2-х фильмах
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21.08.2020 19:34 Відповісти
И в первом именно с песней "Перемен" . Вот такой был ужасный Совок.
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21.08.2020 19:35 Відповісти
Во второй половине 80-х в совке происходило много протеворечивых вещей. Совок утрачивал контроль над обществом. А в 60-х Цоя вполне могли о посадить.
Я согласен, что Лукашенко переплюнул совок 80-х.
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21.08.2020 19:43 Відповісти
А в Испании времён инквизиции могли и сжечь Любая система развивается.
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21.08.2020 19:45 Відповісти
Да. Но это не отменяет преследования тех, кто отличается музыкой, которую они слушают, стрижками, и, упаси Господи, убеждениями.
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21.08.2020 19:39 Відповісти
Отменяет. В конце 80-х уже было всем пофик.
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21.08.2020 19:44 Відповісти
ЧТО ТАКОЕ ШУТ-ДУРАК-ПРЕДАТЕЛЬ ЗА ПРЕЗИДЕНТА.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.
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21.08.2020 22:06 Відповісти
Дядя ты дурак? Я не беларус.
А то что ты описываешь случиться может. Но разве не Лукашенко к этому привел?
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21.08.2020 22:16 Відповісти
Прокуратура Беларусии возбудила уголовное дело о захвате власти. Прошу всех кто что-знает об участии в этом Лукашенка сообщить в прокуратуру.
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21.08.2020 19:21 Відповісти
По крайней мере, возжелавший перемен, их и получил.
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21.08.2020 19:58 Відповісти
Надеюсь, он взял с собой цветы чтобы подарить тюремщикам?
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21.08.2020 20:07 Відповісти
Надо было ставить песню "Я весёлый таракан".
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21.08.2020 20:37 Відповісти
 
 