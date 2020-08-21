Звукорежисера Соколовського, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, знову затримали (оновлено)

Звукорежисера Влада Соколовського, який поставив на провладному концерті в Мінську пісню Цоя "Перемен" і провів 10 днів за ґратами, знову затримали.

Про своє затримання Соколовський встиг повідомити родичам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Він сказав, що його везуть на вулицю Міський Вал, де розташовано центральний апарат МВС.

За словами адвоката Соколовського Михайло Боднарчука, причина затримання невідома. Адвоката до Соколовського не пускають.

Інформацію про затримання звукорежисера підтвердив його колега Кирило Галанов, який також отримав десять діб адміністративного арешту за пісню "Перемен".

"О 16.20 ми розмовляли з Владом по телефону. Він розповів, що на завтра його викликають в МВС, питав, чи зв'язувалися зі мною. Я відповів, що мені ніхто не дзвонив, - розповідає TUT.BY Кирило Галанов. - Буквально через дві хвилини набрав Влада ще раз, він сказав: "Кирило, мені дзвонять у двері". І попросив зв'язатися з адвокатом. Ще встиг написати своїй дівчині: "Мене забрали"", - розповів він.

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Пізніше стало відомо, що Соколовського відпустили з міліції. Причина його затримання досі незрозуміла.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.