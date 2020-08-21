Звукорежисера Соколовського, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, знову затримали (оновлено)
Звукорежисера Влада Соколовського, який поставив на провладному концерті в Мінську пісню Цоя "Перемен" і провів 10 днів за ґратами, знову затримали.
Про своє затримання Соколовський встиг повідомити родичам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
Він сказав, що його везуть на вулицю Міський Вал, де розташовано центральний апарат МВС.
За словами адвоката Соколовського Михайло Боднарчука, причина затримання невідома. Адвоката до Соколовського не пускають.
Інформацію про затримання звукорежисера підтвердив його колега Кирило Галанов, який також отримав десять діб адміністративного арешту за пісню "Перемен".
"О 16.20 ми розмовляли з Владом по телефону. Він розповів, що на завтра його викликають в МВС, питав, чи зв'язувалися зі мною. Я відповів, що мені ніхто не дзвонив, - розповідає TUT.BY Кирило Галанов. - Буквально через дві хвилини набрав Влада ще раз, він сказав: "Кирило, мені дзвонять у двері". І попросив зв'язатися з адвокатом. Ще встиг написати своїй дівчині: "Мене забрали"", - розповів він.
Пізніше стало відомо, що Соколовського відпустили з міліції. Причина його затримання досі незрозуміла.
Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.
7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.
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а в принципі
до того ж ***** дуже дратує повалення тиранів
а коли в ***** підгоряє - це пєстня
за неї, а не за таргана проголосувала більшість
а зеботам треба ************ відробляти, обсираючи НВР
Я согласен, что Лукашенко переплюнул совок 80-х.
Беляки готовы тянуть лямку украинского народа и быть готовым выносить предателя с ап.
Бяларусы будут плакать за лукашенко, когда нажрутся *******, который несет худшая версия демократии с системой выборов 5 и 5.Когда кацапы будут убивать всех нормальных кандидатов, а придется выбирать между коррупционером и между предателем. Долги будут расти как на дрожжах, потому что такому дураку как зе лень заниматься производственными цепочками, если легче взять кредит и просрать его. Легче продать землю и просрать это. Легче продать предприятия под видом приватизации и ПРОЪ СРАТЬ ВСЕ.
Но вернуть такого как лукашенко будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО. Который в бр везде навел порядок - ВЕЗДЕ.
ТАкому как шут-дурак-предатель легче продать белорусь, чем сопротивляться нападкам кацапов.И предатель-дурак будет со всех сил стараться чтобы вас предать и обмануть. Легче срезать завод как залк или львовский автобусный, потому что так хочется конкурентам или кацапам.
Скоро у вас появятся такие как коломойшей - они с вас ВЫЖМУТ ВСЕ СОКИ.Госдуджет будет работать на них. Госчета будут неофициально их. БАнки будут создаваться для того чтобы высасывать бюджет. Воры в кормушку будут на смерть драться.Шанса с такими урками без понятия что делается у пересичных леваков не будет.
КГБ будет первым по рейдерству, по продаже запчастей белорусов, первым по воровству любого предприятия, которое еще дышет. Туда попрут предатель на предателе.
Плачьте белорусы, потому что лучше что у вас было уже позади. ВАС ЖДЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТУНЕЛЬ ******* без света в конце.Скоро у вас денег не будет даже на калашникова, который скоро сгниет, чтобы защитить себя от агрессора. А под руцким дураком будет ЕЩЕ ХУЖЕ, возможно голодоморы, гулаги, вертухаи и тп, что они лучше всего и умеют.
Вызовы будут такие, что вам телят зажмут податями так, что единственным выходом будет съЪбаться убежать с этого пиЪтеца куданибудь на запад.
С удивлением заметите что у вас предатель на предателе предателем поганяет. Всем все поъй.
Вы устали.Все верно.
Хотите невозможного конца? Вы его получите.
ПИЪтетс вам. АМИНЬ.
А то что ты описываешь случиться может. Но разве не Лукашенко к этому привел?