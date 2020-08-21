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9 411 97

"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження

У продовженні дискусії між президентом В.Зеленського і Комітетом виборців України, громадська організація нагадала Главі держави про його конституційні повноваження, в які не входить будівництво мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці КВУ.

У заяві зазначається: "Чому КВУ не будує мости? Так президент України В. Зеленський відреагував на заяву Комітету виборців України про те, що Глава держави фактично використовує робочі поїздки для агітації за "Слугу Народу".

"Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай "Комітет" побудує цей міст замість мене…", – заявив В. Зеленський у коментарі Радіо Свобода.

З огляду на це, вважаємо за потрібне нагадати, що Комітет виборців України – це незалежна позапартійна громадська організація, яка 25 років своєї діяльності спостерігає за виборами в Україні, розробляє проекти рішень щодо покращення виборчого законодавства, проводить моніторинг роботи парламенту та народних депутатів України, готує аналітичні продукти щодо діяльності політичних партій в Україні та роботи органів місцевого самоврядування.

Представники КВУ регулярно працюють на українських виборах як спостерігачі, члени виборчих комісій, тренери з виборчого законодавства, надають консультації органам державної влади та розробляють просвітницькі матеріали для виборців.

Дивіться також: Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Але мости в КВУ не будують. Будівництво мостів не відноситься до компетенції громадських організацій точно так само, як не відноситься до повноважень президента України, чітко визначених в ст. 106 Конституції України.

Вважаємо, що під час майбутніх місцевих виборів питання розмежування діяльності органів державної влади та діяльності політичних партій і кандидатів має стати одним з ключових. Використання адмінресурсу є недопустимим і не сприятиме довірі до результатів виборів.

Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві (яких і справді вистачає) для того, щоб займатися прихованою агітацією, а варто зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків. Без агітації і самопіару. Це куди більше наблизить життя в Україні до стандартів демократичних держав, аніж будь-яка партійна символіка на офіційних заходах президента".

Автор: 

агітація (201) Зеленський (23642) КВУ (135)


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Топ коментарі
+40
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 6672
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21.08.2020 19:19
+39
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3362
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21.08.2020 19:17
+33
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода

Ну не хамло?
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21.08.2020 19:18
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"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3362
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21.08.2020 19:17 Відповісти
Ооооо!!! Воно і памперсом прикрило "шмигалюньку" рояльного...
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21.08.2020 19:32 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 6786
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21.08.2020 19:59 Відповісти
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский в комментарии радио Свобода

Ну не хамло?
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21.08.2020 19:18 Відповісти
Шо воно принимает, если мания Мостостроителя
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21.08.2020 19:24 Відповісти
я читав про цю заяву, але думав що фейк. Воно реально таке несло....
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21.08.2020 19:25 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 4337
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21.08.2020 19:29 Відповісти
Если он перед этим дал волшебный пендель, то это не пиар, а славный итог.
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22.08.2020 12:22 Відповісти
ну шо вы истинно скромный мальчик... от слова дурак падает в обморок.... а что можно сказать еще до выборов я такое и предполагал пытался пояснить сторонникам парня с народу увы.. как об стенку горохом... не верили зелебобики ох не верили да и сегодня еще треть дебилов не верят.... такие даже будет конец света будут орать не верим то все Порох поделал а Бубочка невиноватый....
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21.08.2020 19:37 Відповісти
Воно реально ПІАРаст-пісюніст з паралельної реальності.
Реклама політичної сили (в цьому випадку "сосен народу") державною особою за державний кошт - то, як мінімум, перевищення службових повноважень!
Хоча це недолуге опудало вже стіки законів порушило, що має молитися на долю Чаушесків!
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21.08.2020 19:43 Відповісти
Осел у нас и швец и жнец..и на дуде игрец...и мосты и дороги...а даже хером на рояле.... поганини мля...
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21.08.2020 19:18 Відповісти
И не только. Еще и дорожник, и сантехник



"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 8835
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21.08.2020 19:28 Відповісти
Ну, вы ж сами вешаете на него все проблемы в стране - вот он и пошёл в разнос.
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22.08.2020 12:23 Відповісти
А розносити пошту його повноваження?
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21.08.2020 19:19 Відповісти
шо вміє то те і робить. а ще наркоманські закладки вміє робити.
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21.08.2020 19:20 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 6672
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21.08.2020 19:19 Відповісти
бач як Петро набухався.. так ковбасить дєдушку
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21.08.2020 19:26 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7649
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21.08.2020 19:29 Відповісти
це видно на нього так кока-кола впливає.
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21.08.2020 19:31 Відповісти
Типичная реакция.

На мир в зенках у уйла.
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21.08.2020 20:25 Відповісти
Случайно постоял за колоной Добкина-младшего?
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21.08.2020 20:31 Відповісти
А що в ***** в дупі відеокамера встановлена?
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22.08.2020 08:56 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7291
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21.08.2020 19:46 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 3732
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21.08.2020 19:20 Відповісти
Це повивен читати і пом'ятатен кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ще раз наголошую кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Як що ти Людина.. не раб і не потвора!!!!
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21.08.2020 19:38 Відповісти
А можна, будь ласка, замінити Житомир на Кривий Ріг ?
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21.08.2020 23:57 Відповісти
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22.08.2020 00:08 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 4783
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21.08.2020 19:25 Відповісти
Так мост Петро строил. При бубочке там только перила покрасили)
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21.08.2020 19:27 Відповісти
Чудо, строительство этого моста с 2017 возобновили. Первую очередь моста сдали еще до выборов. Вислюк как и на всем остальном прискакал на готовенькое попиариться.
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21.08.2020 19:28 Відповісти
Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский
а-ха))) есть диагноз для пациента?
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21.08.2020 19:21 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 9304
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21.08.2020 19:21 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 2859

...
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21.08.2020 19:24 Відповісти
В українській мові не має слова "робимо"...
Бо це нашталт ...ХОДЕ...РОБЕ...СПЕ...
Є лово працюємо... Але це ж не до Зелюгідного пейса.
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21.08.2020 19:42 Відповісти
"Працювати" і "робити" - українські слова. Тіко вони мають відмінні значення від "московского нарєчія Вєлікорусского язьіка" (як писав Даль).
Фразу "що ти зараз робиш" ну ніяк не можна сказати "що ти зараз працюєш", а от "ЧИМ ти зараз працюєш" - то саме для найвеличнішого!
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21.08.2020 19:49 Відповісти
Тобто за Далем "наш начвелийшнич... ХОДЕ...РОБЕ... СПЕ... *******... і після чого ПІДЛІТАЄ... ЛІТАЄ.... ЄЄЄ...ЄЄ...Є.
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Діалекти та особливості мовлення залежать від регіону, як і у будь-якої мови, а "нарєчіє" (чи "язьік") є відмінністю від мови та її діалектів, бо має свої ідіоми та тлумачення слів. Для діалекту "Зараз" і "Зара" - одне й те саме, для "московского нарєчія" - то незрозумілі слова.
А для найвеличнішого... Слухаючи те, що воно белькоче "експромтом" (без завченого напередодні тексту чи папірця) в мене складається враження, що він не знає а ні мови, а ні язьіка, а ні ленгвіча
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21.08.2020 20:58 Відповісти
а виписать пігулок мерам може ?
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21.08.2020 19:22 Відповісти
Нет, читайте конституцию. Выписать может только пару дорожек кокса.
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21.08.2020 19:24 Відповісти
Жаль, что он ее не читал...
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21.08.2020 19:35 Відповісти
я читав, про кокс там жодного слова. Мабудь ти кацапе свою конституцію читав, там можливо є щось про кокс.
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21.08.2020 19:47 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях - Цензор.НЕТ 2415
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21.08.2020 19:27 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 7259
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21.08.2020 19:29 Відповісти
😂
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21.08.2020 20:19 Відповісти
"построит этот мост вместо меня ..."Источник: https://censor.net/n3215254

поц, вы нихрена не построили до сих пор - даже не начинали
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21.08.2020 19:30 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 2317
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21.08.2020 19:34 Відповісти
А доставку - в ОПі... Думаю Петро Олексійович (хто б це не був) не образиться, коли йому піцу привезе д'Єрмак чи навіть сам найвеличніший!
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21.08.2020 19:52 Відповісти
Та ж він не образливий - того шикаладу стільки навозив. Чи то пак, понавожував.
А народ виявився таким невдячним...
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21.08.2020 23:04 Відповісти
"піцу" - це "поц" україньською... піц... нащо Петрові ось ций зелений піц?
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21.08.2020 20:28 Відповісти
А європицю солідарно замовити не хочете - ЄС не доставляє?
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21.08.2020 23:07 Відповісти
Подарите кто-нибудь самовлюбленному узурпатору Конституцию Украины!
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21.08.2020 19:37 Відповісти
Так уже ж дарували.
Ще минулого року.
Дитячу, по-моєму, в картинках.
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22.08.2020 00:00 Відповісти
Коли у Дніпрі пиво з Богданом пив на набережній? Недалеко від лікарні Мечнікова, де поранені воїни лежать...
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22.08.2020 12:43 Відповісти
Приглашает Путин Зеленского в гости! Пир горой! Зеленский спрашивает
-Владимир Влалдимирович а за какие деньги банкет?
Путин подводит Зеленского к окну.
-Видишь там в далеке мост?
-Да
-Ну вот он стоит 100 миллионов лохам избирателям сказали что 300 вот за эти деньги и бухаем
Приезжает Путин в гости к Зеленскому. Прир ещё в раз 5 дороже чем у Путина
-За какие денги бухаем гер Зеленский?
Подводит Зеленский Путина к окну
-Владимир Владимирович видите мост?
-Нет
-Вот за эти деньги!
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21.08.2020 19:47 Відповісти
Дайте цьому юрЬІсту-наркоману почитати Конституцію! І заберіть від нього галюциногени - бо його життя в паралельній реальності вбиває Україну
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21.08.2020 19:39 Відповісти
А шо - строітєльством мостов тепрер займається комітєт якихось ізбіратєлєй?
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21.08.2020 19:42 Відповісти
Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.

Министр обороны Великобритании Robert Ben Lobban Wallace побывал в гостях своих военных спецназначенцев в Мариуполе, прогулялся на передовой в р-не Широкино и тихо что то обсуждает с хорошим человеком в посольстве Великобритании.
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21.08.2020 19:45 Відповісти
а чьто относітся к компєтєнціі прєпісдєнта? він же НІЧОГО не робе.
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21.08.2020 19:45 Відповісти
НІЧОГО - патамушо ни в чём не компетентен
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21.08.2020 19:51 Відповісти
надо запомнить
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21.08.2020 19:49 Відповісти
Коли Зеленський будує мости розвозить пенсії!!!!!!!!!!!
Єрмак виконує функції резідента???????????
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Придумав для нього заняття, щоб той не плутався в ногах
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21.08.2020 20:25 Відповісти
"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження - Цензор.НЕТ 8262
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21.08.2020 20:08 Відповісти
а кто виноват, что президент не выполняет свои обязанности, а "строит"мосты, развоззит почту, за счет налогоплательщиков в командировке играет в мячик? Неужели "порохоботы"?
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21.08.2020 20:19 Відповісти
Впервые в Украине кто-то сказал, что президент не во всё должен влазить. Обычно было наоборот - на президента вешали всех собак.
Понятно, что активисты сделали эту заяву не из любви к Зеленскому, просто хотели сами пиариться на строительстве дорог, а тут - занято!
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21.08.2020 20:09 Відповісти
Для долбодятла еще раз: В конституционные обязанности президента не входит открытия мостов, дорог, разнос почты и т.п. Что не понятно?
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21.08.2020 20:12 Відповісти
Для придурка объясню: я о том же и сказал в комменте, нужно только научиться читать.
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21.08.2020 20:17 Відповісти
Да? Пишешь ты конечно замысловато. Хорошо, что сам себя понимаешь
У тебя первый и вторые абзацы в конфликте
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Это для шизофреников они в конфликте: второй абзац просто поясняет настоящие намерения комитета избирателей, то есть активистов.
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21.08.2020 20:28 Відповісти
Ясно... Активисты хотели "построить" мост, но Вовочка их апиридил
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Комитет избирателей " пиатрится на строительстве дорог"?- зачем им пиариться? Тем более на мостах.Они не политики, не чиновники, к власти не рвутся. из бюджета не кормятся.

73% любителей"Слуг" и клоуна. ?Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
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21.08.2020 20:33 Відповісти
это карманная организация петра, ведь совсем случайно руководитель этой организации в прошлом стал депутатом бпп, вот случайно совпало.
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21.08.2020 21:05 Відповісти
Какие активисты, читайте внимательно прежде чем комментировать.
Его за этот мост критиковал Комитет избирателей Украины, они никогда никаких мостов не строили и не собираются, они за чистотой выборов следят.
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22.08.2020 00:16 Відповісти
Четко ответили........Молодцы.......
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21.08.2020 20:14 Відповісти
Респект КВУ! Як шкодливого кота потовкли носом.
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21.08.2020 20:24 Відповісти
а доставка почты?
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21.08.2020 20:27 Відповісти
73% любителей"Слуг" и клоуна. Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
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21.08.2020 20:34 Відповісти
Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, не делали ... Пусть" Комитет "построит этот мост вместо меня ...", - заявил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3215254 Цiкаво,а сiльки коштував його приiзд государству Украiна на яке вiн "работает"?
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21.08.2020 20:40 Відповісти
Так і міст будують будівельники а не цей зелений г.ндон.Що ти там,чмо, зробило,арматуру в'язало,опалубку ставило,проект виготовив,на крані працював?Нахєра ти,чучело квартальне,взагалі біля того мосту.
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21.08.2020 21:19 Відповісти
"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей, в ответ на критику Зеленского, напомнил о его полномочиях" - А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям. - Жванецкий.
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21.08.2020 21:32 Відповісти
Дело в том, что комуняка Зе вообще не знает обязанностей президеньа, он уже сегодня занимался футболом в кривом роге, он нашел себе нишу, дороги и мосты, это неплохие хоби, а по факту это стало его первоочередной и основной работой, и это правильно, он меньше лезет в политику и историю Украины, в чем он полный ноль, а было бы еще лучше, если бы он увлекся и вернулся в свой квартал, это его масштаб и его возможности.
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21.08.2020 21:34 Відповісти
73/43%зебілів, ви за це чмо галасували і цю ганьбу забезпечили всі разом!
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21.08.2020 21:38 Відповісти
Чого він не згадає, що ВВП в піке завалився? Чого не згадує за недобір доходів за півроку в об'ємі 300млрд гривень?
Мости, ***, воно строїть...
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21.08.2020 21:36 Відповісти
Дефіцит Державного бюджету України наближається до 300 мільярів гривень - Шмигаль
Про це прем'єр повідомив під час інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085133-smigal-zapevnae-so-diri-v-budzeti-nemae.html Укрінформу.

"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.
За його словами, цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою.
Водночас Шмигаль запевнив, що ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - зазначив прем'єр.
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21.08.2020 21:42 Відповісти
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:27 Відповісти
***** ****** Зеленский ***** конченый
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21.08.2020 23:30 Відповісти
Один Президент Украины уже самоустранился от выполнения своих обязанностей......живет на Мацкве сейчас.
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22.08.2020 01:02 Відповісти
просто президент занимается не своими обязанностями, а агитацией своей партии перед выборами, чем грубо нарушает закон, что означает что он должен уйти.. тем более сам обещал, а нарушает законы каждый день
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23.08.2020 11:35 Відповісти
 
 