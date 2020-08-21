"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження

У продовженні дискусії між президентом В.Зеленського і Комітетом виборців України, громадська організація нагадала Главі держави про його конституційні повноваження, в які не входить будівництво мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці КВУ.

У заяві зазначається: "Чому КВУ не будує мости? Так президент України В. Зеленський відреагував на заяву Комітету виборців України про те, що Глава держави фактично використовує робочі поїздки для агітації за "Слугу Народу".

"Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай "Комітет" побудує цей міст замість мене…", – заявив В. Зеленський у коментарі Радіо Свобода.

З огляду на це, вважаємо за потрібне нагадати, що Комітет виборців України – це незалежна позапартійна громадська організація, яка 25 років своєї діяльності спостерігає за виборами в Україні, розробляє проекти рішень щодо покращення виборчого законодавства, проводить моніторинг роботи парламенту та народних депутатів України, готує аналітичні продукти щодо діяльності політичних партій в Україні та роботи органів місцевого самоврядування.

Представники КВУ регулярно працюють на українських виборах як спостерігачі, члени виборчих комісій, тренери з виборчого законодавства, надають консультації органам державної влади та розробляють просвітницькі матеріали для виборців.

Дивіться також: Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Але мости в КВУ не будують. Будівництво мостів не відноситься до компетенції громадських організацій точно так само, як не відноситься до повноважень президента України, чітко визначених в ст. 106 Конституції України.

Вважаємо, що під час майбутніх місцевих виборів питання розмежування діяльності органів державної влади та діяльності політичних партій і кандидатів має стати одним з ключових. Використання адмінресурсу є недопустимим і не сприятиме довірі до результатів виборів.

Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві (яких і справді вистачає) для того, щоб займатися прихованою агітацією, а варто зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків. Без агітації і самопіару. Це куди більше наблизить життя в Україні до стандартів демократичних держав, аніж будь-яка партійна символіка на офіційних заходах президента".