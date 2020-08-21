"Будівництво мостів не належить до компетенції президента", - Комітет виборців, у відповідь на критику Зеленського, нагадав про його повноваження
У продовженні дискусії між президентом В.Зеленського і Комітетом виборців України, громадська організація нагадала Главі держави про його конституційні повноваження, в які не входить будівництво мостів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці КВУ.
У заяві зазначається: "Чому КВУ не будує мости? Так президент України В. Зеленський відреагував на заяву Комітету виборців України про те, що Глава держави фактично використовує робочі поїздки для агітації за "Слугу Народу".
"Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай "Комітет" побудує цей міст замість мене…", – заявив В. Зеленський у коментарі Радіо Свобода.
З огляду на це, вважаємо за потрібне нагадати, що Комітет виборців України – це незалежна позапартійна громадська організація, яка 25 років своєї діяльності спостерігає за виборами в Україні, розробляє проекти рішень щодо покращення виборчого законодавства, проводить моніторинг роботи парламенту та народних депутатів України, готує аналітичні продукти щодо діяльності політичних партій в Україні та роботи органів місцевого самоврядування.
Представники КВУ регулярно працюють на українських виборах як спостерігачі, члени виборчих комісій, тренери з виборчого законодавства, надають консультації органам державної влади та розробляють просвітницькі матеріали для виборців.
Але мости в КВУ не будують. Будівництво мостів не відноситься до компетенції громадських організацій точно так само, як не відноситься до повноважень президента України, чітко визначених в ст. 106 Конституції України.
Вважаємо, що під час майбутніх місцевих виборів питання розмежування діяльності органів державної влади та діяльності політичних партій і кандидатів має стати одним з ключових. Використання адмінресурсу є недопустимим і не сприятиме довірі до результатів виборів.
Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві (яких і справді вистачає) для того, щоб займатися прихованою агітацією, а варто зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків. Без агітації і самопіару. Це куди більше наблизить життя в Україні до стандартів демократичних держав, аніж будь-яка партійна символіка на офіційних заходах президента".
Будь ласка, зачекайте...
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Ну не хамло?
Реклама політичної сили (в цьому випадку "сосен народу") державною особою за державний кошт - то, як мінімум, перевищення службових повноважень!
Хоча це недолуге опудало вже стіки законів порушило, що має молитися на долю Чаушесків!
На мир в зенках у уйла.
Ще раз наголошую кожен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Як що ти Людина.. не раб і не потвора!!!!
а-ха))) есть диагноз для пациента?
...
Бо це нашталт ...ХОДЕ...РОБЕ...СПЕ...
Є лово працюємо... Але це ж не до Зелюгідного пейса.
Фразу "що ти зараз робиш" ну ніяк не можна сказати "що ти зараз працюєш", а от "ЧИМ ти зараз працюєш" - то саме для найвеличнішого!
А для найвеличнішого... Слухаючи те, що воно белькоче "експромтом" (без завченого напередодні тексту чи папірця) в мене складається враження, що він не знає а ні мови, а ні язьіка, а ні ленгвіча
поц, вы нихрена не построили до сих пор - даже не начинали
А народ виявився таким невдячним...
Ще минулого року.
Дитячу, по-моєму, в картинках.
-Владимир Влалдимирович а за какие деньги банкет?
Путин подводит Зеленского к окну.
-Видишь там в далеке мост?
-Да
-Ну вот он стоит 100 миллионов лохам избирателям сказали что 300 вот за эти деньги и бухаем
Приезжает Путин в гости к Зеленскому. Прир ещё в раз 5 дороже чем у Путина
-За какие денги бухаем гер Зеленский?
Подводит Зеленский Путина к окну
-Владимир Владимирович видите мост?
-Нет
-Вот за эти деньги!
Министр обороны Великобритании Robert Ben Lobban Wallace побывал в гостях своих военных спецназначенцев в Мариуполе, прогулялся на передовой в р-не Широкино и тихо что то обсуждает с хорошим человеком в посольстве Великобритании.
Єрмак виконує функції резідента???????????
Понятно, что активисты сделали эту заяву не из любви к Зеленскому, просто хотели сами пиариться на строительстве дорог, а тут - занято!
У тебя первый и вторые абзацы в конфликте
73% любителей"Слуг" и клоуна. ?Одна надежда, что что это умственное заболевание не генетическое.
Его за этот мост критиковал Комитет избирателей Украины, они никогда никаких мостов не строили и не собираются, они за чистотой выборов следят.
Мости, ***, воно строїть...
Про це прем'єр повідомив під час інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3085133-smigal-zapevnae-so-diri-v-budzeti-nemae.html Укрінформу.
"Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету. На сьогодні немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.
За його словами, цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою.
Водночас Шмигаль запевнив, що ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". "Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14%", - зазначив прем'єр.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.