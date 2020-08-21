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Чиновница Госслужбы труда требовала $2,5 тыс. за разрешительные документы для газовой заправки, - Нацполиция. ФОТО

В пятницу, 21 августа, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями Приморского отдела полиции области, под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры № 3 задержали начальницу одного из отделов Главного управления Гоструда в Одесской области сразу после получения части неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ. 

В сообщении отмечается:" Чиновница наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды из предпринимателей региона за регистрацию и выдачу разрешительных документов по размещению объектов повышенной опасности, а именно автозаправочных станций сжиженного газа.

Фигурантка была задержана полицейскими после получения 5000 гривен в качестве первой части оговоренной с предпринимателем неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании начальницы отдела в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки

Чиновница Госслужбы труда требовала $2,5 тыс. за разрешительные документы для газовой заправки, - Нацполиция 01
Чиновница Госслужбы труда требовала $2,5 тыс. за разрешительные документы для газовой заправки, - Нацполиция 02

Автор: 

взятка (4702) Одесская область (3206) Госслужба труда (78)


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Вот казалось бы...где госслужба труда...а где заправка...но подпись мля даже от этой службы нужно получить...
И так везде....
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21.08.2020 19:44 Відповісти
То, что нужна - не удивляет. Работник заправки должен пройти обучение по технике безопасности и получить документ. На многих производствах есть это требование. К тому же есть ограничение по числу сотрудников, когда еще и инспектор должен быть в наличии.
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21.08.2020 20:10 Відповісти
Проходил собеседование в эту контору, так проводящий собеседование с ходу сказал, что у него есть лучшая кандидатура, особо не спрашивая законы, и самое интересное в присутствии какого-то "анти-коррупционного типа", присланного блюсти законность.
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21.08.2020 20:06 Відповісти
Это всё еще Барыга резвится или как?
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21.08.2020 20:07 Відповісти
Новые литца быстро освоили материал)))))) МЫЗРОБЫЛЫЦЕРАЗОМ
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21.08.2020 20:35 Відповісти
одного из отделов ГОСТРУДА-совок пока жив.
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21.08.2020 20:39 Відповісти
В держпраци все взяточники,собирают дань с кого могут и отравляют долю наверх по плану начальству до Киева,ревка - андроповец как создал при потрохе самый коррупционный механизм в стране,так он до сих пор идеально работает.
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21.08.2020 20:53 Відповісти
Как имя и фамилия ? Почему лицо закрыли ?
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23.08.2020 23:09 Відповісти
 
 