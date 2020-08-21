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ОП вимагає обов'язкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело. ДОКУМЕНТ

ОП вимагає обов'язкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело. ДОКУМЕНТ

Офіс президента вимагає, щоб усі депутати "Слуги народу" в День Незалежності були присутні на урочистостях на Софійській площі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Як видно з документа, депутати СН зобов'язані бути присутніми на урочистостях на честь Дня Незалежності 24 серпня,

"Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов'язковим і перебуває на особистому контролі у президента України", - зазначено в тексті червоним кольором.

Читайте також: Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП

Також обов'язковою для депутатів СН є присутність на позачерговій сесії Верховної Ради 25 серпня.

ОП вимагає обовязкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело 01

Автор: 

День Незалежності (701) депутат (1768) Слуга народу (2809) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+25
А если не прийдут отключим Кэш!
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21.08.2020 19:53
+25
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAM3hz40AEs-zwJShPTM_FlfhoruRFlG5ba7qXEHvkI9GSquUB-5ZDc5d66kYJPS3uXDsJmuYFfzcur&hc_ref=ARTlWRk5V8YOwvqkQDiyVBw8ZlLl3R2bX0pBS6a_1-Nfnh8npXppIgNdDwQO46kbmvo&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4471885416185053&set=a.2472040399502908&type=3 2 год ·

300 миллиардов - это не дыра, а дефицит;
Развозка почты пенсионерам - это не популизм, а забота;
Прекращение огня - это не капитуляция, а мир;
Деолигархизация - это не борьба с олигархами, а дружба;
Реформы - это не когда меняется государство, а когда в государстве назначаются только свои друзья.ОП требует обязательной явки всех депутатов СН на площадь 24 августа, - источник - Цензор.НЕТ 9277
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21.08.2020 19:58
+23
Тобто слуги примушують ворогів України демонструвати псевдолояльність?
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21.08.2020 19:52
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Тобто слуги примушують ворогів України демонструвати псевдолояльність?
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21.08.2020 19:52 Відповісти
посмотри внимательно!!что 23-го на торжественное поднятие флага не стоит никаких примечаний относительно,,президентского контроля"(эт как бы не столь важно)важно:празднование 24-го с последующей промывкой мозгов в верхней раде 25-го!!(всё под контролем и то ли ещё будет!!)
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Або перетворити свято в парад "корабельних сосен".
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22.08.2020 07:34 Відповісти
А если не прийдут отключим Кэш!
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21.08.2020 19:53 Відповісти
Шо, явку нужно создать? А если просачкуют уроки?
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21.08.2020 19:55 Відповісти
Мінус 8-15 тис.$ на місяць.
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21.08.2020 21:53 Відповісти
место для не слуг урода будет?
или дятлы всю площадь оккупируют?
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21.08.2020 19:55 Відповісти
в центрі ЗЕбаранячої ЗЕотари САМ НЕЛОХ - ПЕРЕВЕДІТЬ МЕНЕ ЧЕРЕЗ МАЙДАН!!!
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21.08.2020 22:16 Відповісти
Совок в худшем виде
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21.08.2020 19:57 Відповісти
А если просачкуют,то родителей к директору
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21.08.2020 19:58 Відповісти
Огірок відрубають.
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22.08.2020 07:35 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAM3hz40AEs-zwJShPTM_FlfhoruRFlG5ba7qXEHvkI9GSquUB-5ZDc5d66kYJPS3uXDsJmuYFfzcur&hc_ref=ARTlWRk5V8YOwvqkQDiyVBw8ZlLl3R2bX0pBS6a_1-Nfnh8npXppIgNdDwQO46kbmvo&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4471885416185053&set=a.2472040399502908&type=3 2 год ·

300 миллиардов - это не дыра, а дефицит;
Развозка почты пенсионерам - это не популизм, а забота;
Прекращение огня - это не капитуляция, а мир;
Деолигархизация - это не борьба с олигархами, а дружба;
Реформы - это не когда меняется государство, а когда в государстве назначаются только свои друзья.ОП требует обязательной явки всех депутатов СН на площадь 24 августа, - источник - Цензор.НЕТ 9277
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21.08.2020 19:58 Відповісти
Підміна понять.
Ще 24 серпня скажуть, що хутін - не пуйло.
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21.08.2020 20:07 Відповісти
и в глазах его любоф к Украине..
один идиот, который у нас кривляется президентом так и сказал уже..
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21.08.2020 20:11 Відповісти
путинхуйло!
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21.08.2020 20:16 Відповісти
Ну так ти свіже мясо жри.
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22.08.2020 09:00 Відповісти
Молчи набутылочний терпила, молчи.
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22.08.2020 13:20 Відповісти
Дуже цікаво, тож призначення Гройсмана, Ложкіна, Свинарчука, Луценка, Гонтарєвої, Вовка, Стеця, Гелетея, Грицака це шо таке було?
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21.08.2020 23:25 Відповісти
Если он за пародии дела на блогеров возбуждает , то за плевок стопудово попытка убийства будет , скажут , что хотел утопить.
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21.08.2020 20:06 Відповісти
Якого біса депутати ВР повинні звітувати позапартійному президенту? Їм в Трускавці не розповідали, що таке демократія?
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21.08.2020 20:00 Відповісти
Так 5 штук бакинских кеша в конверте , раз в месяц заменяет все и даже демократию .
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21.08.2020 20:07 Відповісти
І що, всі одержують?
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21.08.2020 20:26 Відповісти
Гугл в помощь.
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21.08.2020 20:30 Відповісти
В Гуглі багато чого є.
Ось, наприклад таке: "Алексей Вовченко. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации".
Пане Олексію, це Ви з-за порєбріка, чи може до нас на історичну Батьківщину перебралися?
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21.08.2020 20:46 Відповісти
Ну дя я как кацапский зам министра тебе даю сылки , раз сам такие секреты полишинеля не знаешь:https://politics.segodnya.ua/politics/skorohod-raskryla-detali-pro-zarplaty-v-konvertah-dlya-slug-naroda-1360904.html
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21.08.2020 20:52 Відповісти
"По словам Скороход, ей самой не предлагали зарплат в конвертах...Она сообщила, что неоднократно слышала о том, что "слугам народа" действительно раздают зарплаты в конвертах"

Я не захищаю "слуг", але такі "аргументи" не тягнуть на докази і їх можна одразу зливати в унітаз.

І джерела "так собі" - газета Ахмєтова дає посилання на канал Медведчука. Чудова компания!
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21.08.2020 21:09 Відповісти
Может все же научишься в гугле искать :https://www.5.ua/ru/polytyka/predatel-na-predatele-y-zarplati-v-konvertakh-pranker-slyl-v-set-perepysku-so-sluhoi-tyshchenko-smy-202160.html
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21.08.2020 21:13 Відповісти
Бачу, що ти спеціаліст по пошуку інформаційного шуму, адже серйозних доказів ніхто не дає по твоїх посиланнях. Переписка з пранкером робиться на одному компі за півгодини.
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21.08.2020 22:17 Відповісти
Ти б ото менше ляпав по клавіатурі язиком, хлопче, коли не знаєш теми. Парламентські фракції завжди, крім, мабуть першого-другого парламенту, в основному спонсорували нардепів. Швобода та Батьківщина не особо, канєшно, але за голосування падало також. Зелені ж поставили це організовано та на постоянку. Бо монобільшість та гарні вчителі у вигляді ПР.
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22.08.2020 13:26 Відповісти
Не бачу наявних аргументів в підтвердженні твоїх знань цієї теми. СМС-ки пранкера не катять.
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22.08.2020 16:51 Відповісти
Дядько, тут таке діло, чеків не видають. Але є відомість під розписку, кажу тобі, не мели, коли не знаєш. Твої теоретичні балалайки просто розбиваються проти практичних даних, чи ти думаєш, шо я тобі прямо онлайн на Цензорі зіллю номера та явки.) Хлопчику, твої мрії про чесних нардепів є полюцією недостиглого вишиватника.
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22.08.2020 20:20 Відповісти
Бла-бла- бла. Все, що ти можеш
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22.08.2020 21:27 Відповісти
В слугах Бени там патриотов ну от силы человек 50 , а остальные либо в открытую на кацапов работают , либо по хер белые или красные главное , что бы вовремя платили . По тому если они даже всей фракцией на Майдане на роялях гениталиями сыграют , то это один хер Ослу Оманскому не поможет , если только он специально не планирует провокаций , ради которой в расход и своих и бениных слуг пустить не жалко.
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21.08.2020 20:03 Відповісти
совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок совок
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21.08.2020 20:06 Відповісти
Якщо ці "сосни" прийдуть, то це вже буде зовсім інша подія - гей-парад! До того ж навколо найвеличнішого буде вакуум, забезпечений його охороною, щоб, не приведи Боже, хоч хтось з прихильників не підійшов до нього... Бо тоді тре буде терміново змінювати підгузок, а площа втратить свіжіть повітря
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21.08.2020 20:06 Відповісти
Навіщо ти ображаєш геїв, шовініст? Що тобі ті геї зробили поганого?
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21.08.2020 23:31 Відповісти
Зжальтесь. Бідолах Бужанського і Дубінського ПТСР може хватанути.
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21.08.2020 20:12 Відповісти
Какой то офис командует высшей властью страны -- парламентом!
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21.08.2020 20:16 Відповісти
Нічого дивного, що ще можна очікувати коли завгосп виконує функціі президента, а останній - поштаря. Все змішалося в будинку Оболенських.
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22.08.2020 07:27 Відповісти
Років декілька тому були паради . І шо , нікого не примушували там брати участь ?
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21.08.2020 20:18 Відповісти
https://twitter.com/UstasAleks
https://twitter.com/UstasAleks

Zлий Укроп ЄС

@UstasAleks

·

Всім зеленим привіт з минулого. Історія такоі ганьби не пробачить:

ОП вимагає обов'язкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело - Цензор.НЕТ 4816
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21.08.2020 20:20 Відповісти
От кого обрали українці. І досі підтримують. Біьшовизм.
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21.08.2020 20:25 Відповісти
Шо , массово будут роздавать звёзды героев Украины ?!
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21.08.2020 20:26 Відповісти
Ооооооо.......долбанный совок......☹️
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21.08.2020 20:26 Відповісти
Прийти але з білими прапорами капітуляції України на милість ворожої паРаши , ганебної капітуляції замаскованої під нібито мир !!
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21.08.2020 20:32 Відповісти
Поддерживаю Марш защитников Украины, который начнётся в 9.00 в парке Шевченко...Торжества по сценарию "95 квартала" считаю лживой фальшивкой, позором для Украины...
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21.08.2020 20:35 Відповісти
Народ - не 73%- мог бы перенести национальный праздник на другую площадь, например, Майдан Незалежності.
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21.08.2020 21:33 Відповісти
Лучше всех их собрать на барже и отправить в открытый океан.....
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21.08.2020 20:37 Відповісти
Привязать веревками к затонувшему делфи и пусть вытягивают, и эбонитовыми палками по горбушкам стучать.
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21.08.2020 21:13 Відповісти
Кстати, это вариант - поднять злополучный Делфи, т. к. головешки у сосен пустые, как поплавки.
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21.08.2020 21:29 Відповісти
ЗЕбурлакы тягнуть лямку за совка вожака... назва сюжету для 95-го
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21.08.2020 22:08 Відповісти
А бухим тоже обязательно?
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21.08.2020 20:39 Відповісти
Небось и бюджетников посгоняют в лучших традициях совка.
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21.08.2020 21:10 Відповісти
https://twitter.com/nonameUA
https://twitter.com/nonameUA

Остап Вишня Слава Украине

@nonameUA

·https://twitter.com/nonameUA/status/1296873780837601280 6 мин

Концы в воду?

https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778


https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778

V.V.

@VV23059778
Арахамія заблокував створення ТСК депутатами "Слуги народу" щодо спецоперації по "Вагнерівцям" - Соколова.
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21.08.2020 21:23 Відповісти
Вот гад, правда им опасна.
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21.08.2020 21:30 Відповісти
ЗЕ со всей ватной челядью на площади, СН на площади.
Патриоты и ветераны идут на площадь.

Неплохое начало...
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21.08.2020 21:33 Відповісти
памперсы сменные брать с собой или выдадут?
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21.08.2020 22:09 Відповісти
А якщо хтось з депутатів не прийде, шо буде? Як у тому кіно https://www.youtube.com/watch?v=PAxnNjWLsWY
ОП вимагає обов'язкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело - Цензор.НЕТ 6862
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21.08.2020 22:57 Відповісти
Не только депутатов. В киевские ВУЗы тоже поступила настоятельная просьба из ОП.

А ведь эпидемия . . .
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21.08.2020 23:08 Відповісти
Завжди на День Незалежноств українці виходили за покликом серця, з радістю, з гордістю за Україну, згадували тих, хто віддав життя за незалежність України. Нас було багато і ми відчували любов до своєї Батьківщини.
Навіщо в такий святий день зганяти примусом стадо, яке не відчуває нічого в цей великий день?
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21.08.2020 23:39 Відповісти
Так и должно быть в этом стаде.
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22.08.2020 00:48 Відповісти
Все таки хотят обнести оцеплением и сделать вход по пропускам. Осел Оманский продолжает ссаться народа.
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22.08.2020 08:55 Відповісти
 
 