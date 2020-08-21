ОП вимагає обов'язкової явки всіх депутатів СН на площу 24 серпня, - джерело. ДОКУМЕНТ

Офіс президента вимагає, щоб усі депутати "Слуги народу" в День Незалежності були присутні на урочистостях на Софійській площі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Як видно з документа, депутати СН зобов'язані бути присутніми на урочистостях на честь Дня Незалежності 24 серпня,

"Присутність народних депутатів на урочистому заході до Дня Незалежності України є обов'язковим і перебуває на особистому контролі у президента України", - зазначено в тексті червоним кольором.

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Також обов'язковою для депутатів СН є присутність на позачерговій сесії Верховної Ради 25 серпня.