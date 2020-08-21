На окупованій Луганщині РФ здійснює заходи з посилення мілітаризації дітей, - представник омбудсмена Лисянський. ФОТО

Окупаційні служби РФ постійно здійснюють заходи, спрямовані на посилення мілітаризації дітей в ОРЛО.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"15 серпня відбувся так званий військово-патріотичний збір дітей і молоді Свердловська та Свердловського району. Організаторами виступили окупаційна адміністрація РФ у м.Свердловську (окупована частина Луганської області). У заході взяли участь учні "Свердловської середньої школи №9" та курсанти так званого десантно-патріотичного клубу "Барс". Змагання проходили в трьох категоріях: 12-13 років, 14-15 років та 16-17 років", - написав Лисянський.

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У представництві Офісу омбудсмена України встановили, що так званий десантно-патріотичний клуб "Барс" здійснює військове виховання дітей віком від 5 до 20 років на тимчасово окупованій території Луганської області. Зазначається, що підрозділ окупаційних адміністрацій РФ здійснює підготовку дітей за напрямками: рукопашний бій, початкова військова підготовка, стрільба зі зброї.

"Попри велику кількість порушень трудових прав жителів ОРДЛО, невиплату заробітних плат в ОРДЛО, закриття підприємств тощо, окупаційні служби РФ в ОРДЛО системно фінансують освітні заходи для посилення мілітаризації й інтеграції дітей ОРДЛО в РФ", - додав Лисянський.

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