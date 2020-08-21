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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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На окупованій Луганщині РФ здійснює заходи з посилення мілітаризації дітей, - представник омбудсмена Лисянський. ФОТО

Окупаційні служби РФ постійно здійснюють заходи, спрямовані на посилення мілітаризації дітей в ОРЛО.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

На окупованій Луганщині РФ здійснює заходи з посилення мілітаризації дітей, - представник омбудсмена Лисянський 01

"15 серпня відбувся так званий військово-патріотичний збір дітей і молоді Свердловська та Свердловського району. Організаторами виступили окупаційна адміністрація РФ у м.Свердловську (окупована частина Луганської області). У заході взяли участь учні "Свердловської середньої школи №9" та курсанти так званого десантно-патріотичного клубу "Барс". Змагання проходили в трьох категоріях: 12-13 років, 14-15 років та 16-17 років", - написав Лисянський.

На окупованій Луганщині РФ здійснює заходи з посилення мілітаризації дітей, - представник омбудсмена Лисянський 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський

У представництві Офісу омбудсмена України встановили, що так званий десантно-патріотичний клуб "Барс" здійснює військове виховання дітей віком від 5 до 20 років на тимчасово окупованій території Луганської області. Зазначається, що підрозділ окупаційних адміністрацій РФ здійснює підготовку дітей за напрямками: рукопашний бій, початкова військова підготовка, стрільба зі зброї.

На окупованій Луганщині РФ здійснює заходи з посилення мілітаризації дітей, - представник омбудсмена Лисянський 03

"Попри велику кількість порушень трудових прав жителів ОРДЛО, невиплату заробітних плат в ОРДЛО, закриття підприємств тощо, окупаційні служби РФ в ОРДЛО системно фінансують освітні заходи для посилення мілітаризації й інтеграції дітей ОРДЛО в РФ", - додав Лисянський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 5 тисяч дітей в ОРДЛО пройшли навчання в "патріотичних" таборах, де їх навчають поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України, - Лисянський

Автор: 

діти (5035) Лисянський Павло (100) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+7
это родители добровольно своих детей записывают на такие вато-уроки или это принудительно? почему-то верится, что эти дети понимают, что все это полная фигня, но осадочек останется.
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21.08.2020 20:37
+3
Старые грабли. Югент не прокатил.
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21.08.2020 20:36
+3
рассеянцы завсегда воспитывают анти-фошиЗдов и добрых людей...

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6414
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21.08.2020 22:55
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Старые грабли. Югент не прокатил.
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Готовят пушечное сепаратистское мясо. А родители радуются этому?
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21.08.2020 20:41 Відповісти
все как в совке
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21.08.2020 21:56 Відповісти
это родители добровольно своих детей записывают на такие вато-уроки или это принудительно? почему-то верится, что эти дети понимают, что все это полная фигня, но осадочек останется.
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21.08.2020 20:37 Відповісти
рассеянцы завсегда воспитывают анти-фошиЗдов и добрых людей...

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6414
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21.08.2020 22:55 Відповісти
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21.08.2020 23:02 Відповісти
Правая верхня конечность левого галифастого на фото...
Что было (есть, будет) за рамками фото?..
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21.08.2020 23:18 Відповісти
вОнюшка-асвабадітєль лізе за своєю цюцюркою, дуже сподобалась молода німкеня.
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22.08.2020 00:03 Відповісти
И после этого дырявые будут опять втирать про "аллею ангелов".. Ангелочки, блин, с вывернутыми мозгами..
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21.08.2020 20:38 Відповісти
Ну і форма позорна в дітей. Американська пікселька виглядає набагато краще.
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21.08.2020 20:38 Відповісти
А на першій фотці в червоних футболках стоять, ідіоти. Це щоб їх легше було на приціл взяти? Як французів в першу світову?
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21.08.2020 20:40 Відповісти
Не може бути. Вони хочуть міру. Старі пукани- перемовники самі бачили.
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21.08.2020 20:53 Відповісти
Кому-то тоже бы следовало. Глядишь перестали бы косить от армии.
Израильские школьники с деревянными автоматами.

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 7371
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21.08.2020 20:57 Відповісти
на первом фото - одни хорошо сформированные юнноармейки )))
что их там миллитаризировать? их предохранятся надо учить (пардон)
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21.08.2020 20:58 Відповісти
Можна сміятися з москалів, але це і є справжнє "націонал-патріотичне виховання", а не ідіотські заходи під співанки Вакарчука, основна мета яких - розкрадання бюджетних коштів.
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21.08.2020 21:06 Відповісти
Вот это реально плохо. И страшно. Для цивилизованных...
Из граждан Украины делают российскоговорящее мясо...
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21.08.2020 21:24 Відповісти
Так ..а далі тим *колорадським вишкребкам * позаконкурсний вступ та стипендію у вишах !
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21.08.2020 21:26 Відповісти
Вы тоже российскоговорящее мясо...
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22.08.2020 05:40 Відповісти
Потому что знаю язык оккупанта?
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22.08.2020 11:09 Відповісти
А потом эти выродки едут в Украину и поступают вне конкурса на бюджет в ВУЗы. Гениально задумано....
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21.08.2020 22:20 Відповісти
Діти не винуваті,коли дорослі їх зрадили. Але тепер цей сегмент....задарма з цього року ...будуть навчатись в ВИШах України,і як ті з Харкова,отримують європейські дипломи і....насруть на Україну,як ті з того ж Харковського юридичного. Спасибітобі,пан чи гаспадін Зеленський за державний та конституційний підхід до вражин та колоборантів😦! Навіть в сересер,в Артек відбирали кращих дітей комуняк,а тут хоча б патріотику визначив би,а не усіх підряд. До речі, зараз іде перевірка (не СБУ- шна,а народна), дітей кого ми наприймаємо на шию українського народу та рідних загиблих за Україну воїнів!?
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22.08.2020 07:55 Відповісти
Піпець ,а не президент!
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22.08.2020 07:57 Відповісти
 
 