Ключовий свідок у справі про можливі катування немовлят під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" помер, - прокурор Усенко

Під час розслідування кримінального провадження у зв'язку зі скандальними зйомками фільму "Дау. Дегенерація" на території Харкова, членів знімальної групи, які перебувають у РФ, допитують в режимі відеоконференції. Також свідчення дали медсестри, які супроводжували дітей на зйомках.

Але, як повідомила, в інтерв'ю Цензор.НЕТ начальниця Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко, людина, яка підписала дозвіл на участь у них дітей з Харківського обласного будинку дитини, померла.

"Допитуються всі причетні до цієї історії. На жаль, помер ключовий свідок - керівник підрозділу охорони здоров'я, який підписав лист про дозвіл участі дітей у зйомках. Але під час слідства були допитані медсестри, які супроводжували цих дітей під час зйомок. Вони кажуть, що нічого поганого там з ними не відбувалося. Звичайно, діти іноді плакали, як це властиво немовлятам. Допити були детальними. Скільки тривали зйомки, яка була температура там, де це відбувалося, чи роздягали під час них дітей чи ні, чи годували їх там, чи плакали вони і так далі", - пояснила прокурор.

За її словами, призначено низку експертиз, які мають дати відповідь на запитання, чи є в діях знімальної групи склад злочину. "Щоб відповісти на запитання, яке викликало такий широкий резонанс у суспільстві, чи зазнавали діти тортур, призначено низку експертиз. Їх поки не завершено. Такі експертизи належать до категорії складних і займають багато часу. Важливе питання, на яке мають відповісти експерти - чи була можливість накладати якісь звуки після того, як було знято відео. Щоб встановити чи дійсно плакали діти. Сьогодні вихідні не передали, вони перебувають у власників фільму в іншій країні. Робота у цьому напрямку ведеться, - підкреслила вона - Поки не буде проведено детальне розслідування, не можна стверджувати чи є там склад злочину чи ні".

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, як зйомки позначилися на здоров'ї дітей, які в них брали участь, прокурор пояснила, що піднімати це питання передчасно. "Піднімати питання про те, чи вплинули зйомки на стан їхнього здоров'я до висновків експертів, які повинні розібратися, що могли тоді відчувати діти, передчасно. Якщо буде встановлено, якою була форма насильства і які могли бути наслідки, тоді можна буде призначати комплексну медичну комісійну експертизу", - сказала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ювенальні прокурори Харківської обласної прокуратури зареєстрували кілька кримінальних проваджень у зв'язку зі скандальними зйомками фільму "ДАУ. Дегенерація" на території Харкова. Одне з них відкрито за фактами катувань (ч.2 ст. 127 КК України), - друге стосується ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч.3 ст.300 КК). Проведення досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУНП в Харківській області. Хід розслідування перебуває на контролі Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського. "За отриманою попередньою інформацією у зйомках використовували дітей з будинку дитини. У кадрі - діти. Це діти, для яких участь у таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, що вимагають підтвердження", - зазначив Кулеба.

"Дау. Дегенерація" - шестигодинна стрічка про інститут, який уособлює радянське суспільство. Безліч сцен фільму знімалися в Харкові. Творців "Дау" неодноразово звинувачували в порушеннях етики і нелюдському ставлення до учасників. Фактично все насильство, що відбувається у фільмі, було справжнім, а не постановочним. До виконання ролей НКВДистів режисер залучив російських неонацистів.

Кошти на виробництво "Дау" спочатку виділило Міністерство культури РФ, але їх довелося повернути через зрив термінів виробництва. "Держкіно" вклало у виробництво фільму понад 5 млн гривень, і його комісія схвалила і високо оцінила стрічку в квітні 2018 року. За заявою Держкіно, під час передпоказу скандальні моменти не демонструвалися. Остаточну версію фільму Хржановський так і не представив Держкіно, у зв'язку з чим тривають суди з приводу стягнення з компанії - виробника пені.

Ілля Хржановський - російський режисер і продюсер. З грудня 2019 року - художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", створення якого частково фінансують російські бізнесмени Павло Фукс, Герман Хан і Михайло Фрідман, а також Віктор Пінчук.

Детально ознайомитися з інтерв'ю начальниці Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлії Усенко можна тут.