"Будьте ви прокляті, продажні прокурори", - Семенченко про висновки ГПУ щодо Іловайська

Экс-нардеп и ветеран Семен Семенченко резко раскритиковал выводы ГПУ о причинах Иловайской трагедии.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Семенченко зазначив: "Пресслужба генеральної прокуратури щойно заявила що єдиним (!!!) фактором який привів до Иловайской трагедії є ... агресія РФ. Як учасник подій і командир батальйону Донбас який брав Іловайськ 19.08.2014 заявляю що це - брехня. Два днi бездіяльності Генштабу і президента Порошенкa дозволила російським військам оточити Іловайськe угруповання. При цьому війська не виводилися з міста, і не надсилалося підкріплення. Не робилося н-и-ч-о-г-о. А потім, 29 серпня 2014 почалося виведення українських військ в так званий "зелений коридор". За заздалегідь узгодженим маршрутом. За заздалегідь узгодженим часом. Начальником генштабу ЗСУ Муженком та Генштабом РФ. Команду на це давав особисто президент Порошенко. Це власні свідчення НГШ Муженка дані їм в інтерв'ю НВ в 2019. "Успіхи" армії РФ в знищенні українських добровольців були б неможливі без допомоги вищого воєнно-політичного керівництва України. І це не тільки злочинна бездіяльність. Це держзрада, чітко і за статтею 111 КК.

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"Будьте ви всі прокляті. І продажні прокурори. І той хто запитував з трибуни у свого попередника "чому ніхто не сидить за Іловайськ і дебальцево". Будемо продовжувати боротися за відкритий суд. За те щоб люди дізналися правду. За те щоб це ніколи не повторилося. Немає слів. Сьогодні немає. Занадто багато цинізму, підлості. Занадто багато байдужості тих заради кого гинули наші побратими. Упевнений що будуть і ті кому не все одно. Хто не проковтне цю брехню, хто пам'ятає як все це було. Як підло зупинили у 2014 порив Народу в боротьбі за Незалежність. Разом з ними ми продовжимо боротьбу. Слава Україні. Тієї Україні заради якої гинули хлопці. Не вашої, м*рзоти з генпрокуратури....", - резюмував Семенченко.