Автомобілісти Білорусі збили 12 міліціонерів, захищаючись від міліцейського терору
Білоруські автомобілісти вчинили 12 навмисних наїздів на міліціонерів.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі МВС республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.
В ході акцій протесту в Білорусі 3 особи було вбито силовиками, тисячі були побиті або зазнали катувань.
"Від наїздів постраждали 12 міліціонерів. Водії зробили це навмисно! Практично всіх їх затримано", - сказано в повідомленні.
У МВС Білорусі не уточнили, коли саме було здійснено наїзди.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Может стоит об этом задуматься уже сейчас?
Втім, маюсумніви щодо 12-ти. 1-2 швидше за все, А решту дрописали мусора
Кто, кого должен бояться?
Народ выбирает временную власть, до следующих выборов, а не наоборот.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.
А приемлют ли? Какой у него авторитет?
Белорусь - ПОСЛЕДНЯЯ белая страна в мире(благодаря лукашенко). Мир накрывает черный хаос и черные средние века.Мир обезьян возвращается благодаря фашисткой радикальной толерастии. Децивилизация.Миром скоро будут править обезьяны - результат не заставит себя ждать.
Человек превращается обратно в обезьяну.
Че нельзя придумать более лучшие инструменты управления чем навязывание феминизма, *************, радикальной толерастии.Чтобы не уничтожать цивилизацию, или может в этом и соль этих инструментов. Для уничтожения цивилизации?
Мир идет к закату....
ХАЙ СКАЖУТЬ СПАСИБІ ЩО НЕ ПЕРЕЇХАЛИ АВТІВКАМИ МЕНТІВ - ЦЕ ПРОСТО САМОЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ДІЙ МЕНТІВ, хоча я це і не підтримую але дії белоруських водіїв розумію
Какой-то узкий у вас кругозор