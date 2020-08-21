Двох російських журналістів затримали в Мінську і тепер депортують

У Мінську затримано двох журналістів російської служби "Радіо Свобода" – Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова. Пізніше їх депортували з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал tut.by.

"У Мінську біля прохідної тракторного заводу затримали двох журналістів російської служби" Радіо Свобода ". Вони знімали, як волонтери роздавали листівки працівникам заводу. Зараз журналісти перебувають у Партизанському РУВС", - повідомляє портал.

Зі свого боку, білоруське бюро "Радіо Свободи" уточнило імена затриманих журналістів - це Юлія Вишневецька і Андрій Кисельов.

"Їх зупинили для перевірки документів. Вже кілька годин вони перебувають у Партизанському РУВС", - зазначили в редакції.

Там також зазначили, що перед від'їздом Вишневецької і Кисельова до Мінська редакція просила в міністерстві закордонних справ Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію співробітників для роботи на території республіки.

Пізніше, білоруське бюро "Радіо Свобода" заявило: "Затриманих у Мінську журналістів російської служби "Радіо Свобода" Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова випустили з Партизанського РУВС і депортують".

Як повідомила білоруській редакції Вишневецька, в даний час машиною російського посольства їх везуть за речами, а після цього відвезуть до Смоленська. "Депортація із забороною в'їзду на п'ять років", - зазначила вона.

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