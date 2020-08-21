Двох російських журналістів затримали в Мінську і тепер депортують
У Мінську затримано двох журналістів російської служби "Радіо Свобода" – Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова. Пізніше їх депортували з Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал tut.by.
"У Мінську біля прохідної тракторного заводу затримали двох журналістів російської служби" Радіо Свобода ". Вони знімали, як волонтери роздавали листівки працівникам заводу. Зараз журналісти перебувають у Партизанському РУВС", - повідомляє портал.
Зі свого боку, білоруське бюро "Радіо Свободи" уточнило імена затриманих журналістів - це Юлія Вишневецька і Андрій Кисельов.
"Їх зупинили для перевірки документів. Вже кілька годин вони перебувають у Партизанському РУВС", - зазначили в редакції.
Там також зазначили, що перед від'їздом Вишневецької і Кисельова до Мінська редакція просила в міністерстві закордонних справ Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію співробітників для роботи на території республіки.
Пізніше, білоруське бюро "Радіо Свобода" заявило: "Затриманих у Мінську журналістів російської служби "Радіо Свобода" Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова випустили з Партизанського РУВС і депортують".
Як повідомила білоруській редакції Вишневецька, в даний час машиною російського посольства їх везуть за речами, а після цього відвезуть до Смоленська. "Депортація із забороною в'їзду на п'ять років", - зазначила вона.
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логика железная!
для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
https://ru.krymr.com/a/news-radio-svoboda-65-let/30112851.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%D0%A0%D0%A1%D0%95%2F%D0%A0%D0%A1%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.
Украинской службе Радіо Свобода исполняется 65 лет