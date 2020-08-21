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Новини Революція в Білорусі
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Двох російських журналістів затримали в Мінську і тепер депортують

Двох російських журналістів затримали в Мінську і тепер депортують

У Мінську затримано двох журналістів російської служби "Радіо Свобода" – Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова. Пізніше їх депортували з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал tut.by.

"У Мінську біля прохідної тракторного заводу затримали двох журналістів російської служби" Радіо Свобода ". Вони знімали, як волонтери роздавали листівки працівникам заводу. Зараз журналісти перебувають у Партизанському РУВС", - повідомляє портал.

Зі свого боку, білоруське бюро "Радіо Свободи" уточнило імена затриманих журналістів - це Юлія Вишневецька і Андрій Кисельов.

"Їх зупинили для перевірки документів. Вже кілька годин вони перебувають у Партизанському РУВС", - зазначили в редакції.

Там також зазначили, що перед від'їздом Вишневецької і Кисельова до Мінська редакція просила в міністерстві закордонних справ Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію співробітників для роботи на території республіки.

Пізніше, білоруське бюро "Радіо Свобода" заявило: "Затриманих у Мінську журналістів російської служби "Радіо Свобода" Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова випустили з Партизанського РУВС і депортують".

Як повідомила білоруській редакції Вишневецька, в даний час машиною російського посольства їх везуть за речами, а після цього відвезуть до Смоленська. "Депортація із забороною в'їзду на п'ять років", - зазначила вона.

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Автор: 

Білорусь (7922) депортація (719)


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Топ коментарі
+7
это Радио Свобода - Госдеп США..
для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
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21.08.2020 22:11
+5
независимые журналисты с мацквы? - нонсенс.
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21.08.2020 22:30
+3
журналисты госдепа с мацквы - вы сами в ето верите?
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21.08.2020 22:16
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одних журналюг заводят на беларуское ТВ...других (видать вменяемых) депортируют....
логика железная!
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21.08.2020 22:09 Відповісти
это Радио Свобода - Госдеп США..
для Луки пиндосы..
а завел он журналистов своего хозяина с Москвы - скрепных матрешок....
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21.08.2020 22:11 Відповісти
так и я за то...(в скобочках написал)
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21.08.2020 22:14 Відповісти
журналисты госдепа с мацквы - вы сами в ето верите?
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21.08.2020 22:16 Відповісти
Мальчик, ты не знаешь что такое "Радио Свобода"? Тебе знакомо только "Радио Шансон"?
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21.08.2020 22:24 Відповісти
ну и де ты был когда я был мальчиком, хамло тупое?
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21.08.2020 22:27 Відповісти
Быдло, дядя в это время был на работе, когда ты ещё писал в штанишки. Это подтверждается тем, что ты не знаешь, что такое "Радио Свобода". Но это не твоя вина, это - твоя беда
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22.08.2020 08:34 Відповісти
Радіо Свобода - это служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), которая является независимой медиакорпорацией, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа. РСЕ/РС руководствуется законодательством США.16 авг. 2019 г.

https://ru.krymr.com/a/news-radio-svoboda-65-let/30112851.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%D0%A0%D0%A1%D0%95%2F%D0%A0%D0%A1%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.
Украинской службе Радіо Свобода исполняется 65 лет
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21.08.2020 22:25 Відповісти
независимые журналисты с мацквы? - нонсенс.
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21.08.2020 22:30 Відповісти
вязали кацапы кацапов - смиялася Украина.
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21.08.2020 22:10 Відповісти
Двух российских журналистов задержали в Минске и теперь депортируют - Цензор.НЕТ 6887
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21.08.2020 22:11 Відповісти
Капец,как можно в паспорте делать отметку, не на государственной мове?!
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21.08.2020 22:21 Відповісти
Дятел тупой. в Белоруси два гос. языка
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21.08.2020 23:13 Відповісти
Кацап тупой,первой и протокольной должна быть беларуская мова.
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21.08.2020 23:26 Відповісти
Дятел . еще раз - в Беларуси два равноправных госязыка
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22.08.2020 06:10 Відповісти
Глупость повторенная дважды, не перестает быть глупостью. Твое кацапское нутро, не дает тебе этого понять.
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22.08.2020 09:24 Відповісти
депортация отравленного навального в германию с гарантией безопасности.в омске нет костюмов от полония?
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21.08.2020 22:26 Відповісти
а будут знать как гаваріть па русскі!
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21.08.2020 22:28 Відповісти
в белорусии бесследно исчезли более 100 человек
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21.08.2020 22:31 Відповісти
Иш ты, за Тихановскую приехали агитировать, коленкой под зад.
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21.08.2020 22:39 Відповісти
Москалі настільки тупі, що приїхали агітувати через два тижні після виборів?
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21.08.2020 22:44 Відповісти
Да не они тупые, а сторонники Тихановской, до них туго доходит.
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21.08.2020 22:56 Відповісти
 
 